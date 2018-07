Inhalt Seite 1 — Kollektive Sicherheit – eine Illusion Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Deutsche Gewerkschaftsbund hat in einem in der vergangenen Woche veröffentlichten Schreiben an den Bundesarbeitsminister eine Neuregelung der Arbeitslosenhilfe gefordert. Der DGB schlägt vor, sämtliche Arbeitnehmer in den Arbeitsversicherungsschutz einzubeziehen und die Unterstützungen zu erhöhen, da die Bundesanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung die durch die Leistungsverbesserung entstehenden Mehrkosten auf Grund ihrer Finanzlage ohne Schwierigkeiten tragen könne. Wir sind der Meinung, daß gerade ein Blick auf diese Finanzlage der Bundesanstalt Erwägungen in entgegengesetzter Richtung nahelegen.

Als 1927 die Reichsanstalt für Arbeitsvermittlung und Arbeitslosenversicherung ins Leben trat, lagen weder Erfahrungen auf diesem Sachgebiet vor noch ließ sich übersehen, wie der neue Zweig der staatlichen Zwangsversicherung finanziell bestehen würde. Schon der Winter 1929 führte den Zustand herbei, der in der Privatwirtschaft mit „Konkurs“ bezeichnet wird. Der aus Beitragsüberschüssen angesammelte Notstock von 108,7 Mill. RM war bereits Mitte Januar 1929 aufgezehrt. Das Reich mußte, obwohl seine eigene Finanzlage bedrohlich wurde, mit Krediten einspringen. Einschränkung der Leistungen, Verschärfung der gesetzlichen Bestimmungen und Erhöhung der Beiträge sollten das finanzielle Gleichgewicht wiederherstellen. Aber erst nach Überwindung der Krise in den dreißiger Jahren konnte sich die Arbeitslosenversicherung erholen. Der Notstock schwoll wieder an, was bei nun gutem Beschäftigungsstand und unverändert hohen Versicherungsbeiträgen nicht verwundert. Das zwangswirtschaftlich orientierte „Dritte Reich“ bemächtigte sich der Beitragsüberschüsse und finanzierte damit den Bau der Autobahnen; andere Beträge gingen in die Aufrüstung. Die Arbeitslosenversicherung hatte sich zur Kreditgeberin entwickelt. Heute noch besteht zu Lasten des ehemaligen Reiches eine Buchforderung von 3,8 Mrd. RM.

Dieser historische Rückblick erleichtert die Beurteilung der Gegenwart. Das Nachkriegsinterregnum sieht die Länder als vorläufige Betreuer der Arbeitslosenversicherung. Doch schon vor der Währungsreform setzten die Bemühungen ein, in Westdeutschland eine Nachfolgerin der alten Reichsanstalt als zentralen Selbstverwaltungskörper zu errichten. Das Grundgesetz gab schließlich dazu die Berechtigung, aber das erforderliche Gesetzgebungswerk brauchte seine Zeit. Mehrere Gesetzentwürfe wurden zu Fall gebracht, weil einige Länder wenig Neigung zeigten, die mit Beitragsüberschüssen gefüllte Kasse abzuliefern. Im Mai 1952 konnte endlich die Bundesanstalt – nicht in allem den Wünschen ihrer Väter entsprechend – die Tätigkeit aufnehmen.

Die neue Arbeitslosenversicherung ist nicht als „armer Leute Kind“ auf die Welt gekommen. Die Länder legten der Bundesanstalt ein Finanzvermögen von 1,386 Mrd. DM in die Wiege und überbrachten überdies ein ansehnliches Sachvermögen an Dienstgebäuden und Einrichtungen, dessen Wert innerhalb von zwei Haushaltsjahren noch nicht errechnet werden konnte. Doch es gibt auf dieser Welt keine ungetrübte Freude. Da; aus Beitragsüberschüssen angesammelte Vermögen, für notfalls schnellen Zugriff bestimmt, steckt in weitem Umfang in langfristigen Investitionen. Die Länder haben, im Vertrauen auf die gute Beschäftigungskonjunktur, die Arbeitslosengelder zu staatskapitalistischen Kreditgeschäften verwendet (wozu ebenfalls der soziale Wohnungsbau gehört, dem auch die Bundesanstalt aus „arbeitspolitischen Gesichtspunkten“ weitere Rücklagen opfert, so daß jetzt mehr als 700 Mill. DM für diesen Zweck festgelegt, sind).

Nun trat der paradoxe Fall ein: die reiche Bundesanstalt mußte, weil das Vermögen nicht flüssig ist, Kassenkredite beim Bund aufnehmen. Andererseits hatte sie dem Bund die Vorfinanzierung des als „Sofortprogramm 1951“ bezeichneten großen Notstandsprojekts zu erstatten, die Schuldenlast der Westberliner Arbeitsverwaltung und einiges mehr zu übernehmen, so daß das erste Jahr der Bundesanstalt einen Vermögenszuwachs von nur 138 Mill. DM erbracht hat. Insgesamt sah die Vermögenslage wie folgt aus: 1,367 Mrd. DM Rücklagen aus den Kassenüberschüssen, 128,1 Mill. DM Vermögen aus Haushaltsausgaben und 23,6 Mill. DM Betriebsmittel, zusammen also 1,524 Mrd. DM.

Diese günstige Vermögenslage hat den Bundesfinanzminister wiederum veranlaßt, der Bundesanstalt 185 Mill. DM abzuschöpfen und ihr diese Summe, die als verauslagte Arbeitslosenhilfe vom Bund zu erstatten ist, nicht in bar, sondern in Form verzinslicher Schuldverschreibungen zu ersetzen. Der laufende Haushalt sieht eine ähnliche Regelung, vor. Die Rentenversicherungen und die Arbeitslosenversicherung sollen zusammen 512 Mill. DM Schuldbuchforderungen des Bundes übernehmen. Die Bundesanstalt trägt davon nach Vereinbarung mit dem Bundesfinanzminister 262 Mill. DM. Diese Summe verteilt sich aber nicht auf das gesamte Jahr, sondern die Bundesanstalt übernimmt zunächst Schuldverschreibungen bis zu 262 Mill. DM, und erst dann setzen die Erstattungen der Arbeitslosenhilfe in barem Geld ein.

Das am 31. März abgelaufene zweite Rechnungsjahr ergab, einschl. der 185 Mill. DM Schuldbuchverschreibungen, einen Kassenüberschuß von 430 Mill. DM. Da im (noch nicht vorliegenden) Märznachtrag größere Ausgabeposten zu erwarten sind, schätzt die Bundesanstalt den Überschuß auf nur 315 Mill. DM, so daß ein Rücklagevermögen von 1,682 Mrd. DM vorhanden wäre. Das ist schon beträchtlich mehr als die 108,7 Mill. RM zu Beginn von 1929.