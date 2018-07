Über die konjunkturelle Situation in der Bundesrepublik gibt uns das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (Berlin) folgenden Bericht:

Die im Frühjahr in Westdeutschland einsetzende kräftige Wirtschaftsbelebung hat bis in die jüngste Zeit hinein mit unverminderter Stärke angehalten. Sie dürfte sich, wie aus verschiedenen Anhaltspunkten, besonders dem relativ hohen Bestand an unerledigten Aufträgen, hervorgeht, auch in den nächsten Monaten fortsetzen.

Dabei erweist sich die hohe Bautätigkeit, vor allem im Wohnungsbau, sozusagen als das Fundament der gegenwärtigen Konjunktur. Die Hauptantriebskraft, die das gesamte Wirtschaftsgeschehen auf ein immer höheres Niveau hebt, ist aber nach wie vor die Ausfuhr. Der weitere Fortschritt der stark exportabhängigen industriellen Produktion – im vergangenen Jahre betrug die Exportquote der Investitionsgüterindustrie rund 22 v. H. – geht zu einem guten Teil darauf zurück. Da in der Industrie die Auftragserteilung aus. dem Ausland in den ersten vier Monaten gegenüber der gleichen Vorjahrszeit um rund 28 v.H., die Bestellungen aus dem Inland nur um 15 v. H. gestiegen sind, kann man darauf schließen, daß auch in den nächsten Monaten von dieser Seite die entscheidenden Anregungen für eine weitere Belebung kommen werden.

Die diesjährige Konjunkturentwicklung ist zum Teil aber auch eine erfreuliche Reaktion auf die Konstellation des vergangenen Jahres, durch die am deutschen Binnenmarkt neue Belebungskräfte ausgelöst wurden. So begann nach der Stabilisierung der (bis Anfang 1954 seit längerer Zeit rückläufigen) Binnen- und Weltmarktpreise und mit: dem Einsetzen der wirtschaftlichen Aktivität im Frühjahr die Wirtschaft ihre (im zweiten Halbjahr 1953 unter dem Eindruck des sinkenden Preisniveaus etwas verringerten) Lagerbestände wieder aufzufüllen. Zu den auffallendsten Merkmalen der gegenwärtigen Situation im Bereich der industriellen Produktion gehört ferner – im Gegensatz zur entsprechenden Vorjahrszeit – das im Vergleich zum Fortschritt der Verbrauchsgüterindustrie ungewöhnlich starke Wachstum der Investitionsgütererzeugung. Die Verbrauchsgütererzeugung nahm in den Monaten April und Mai gegenüber der gleichen Vorjahrszeit um rund 7 v. H. zu; demgegenüber betrug die Zuwachsrate der Investitionsgüterproduktion rund 16 v. H., dagegen hatte die Führung bei nur’sehr geringem Fortschritt der Investitionsgütererzeugung bei der Verbrauchsgüterindustrie gelegen, die ihre Produktion infolge der durch die autonomen Einkommenserhöhungen bedingten Verbrauchssteigerungen beträchtlich ausdehnen konnte. Zum Teil hatte die gestiegene Nachfrage durch den Abbau der Handelslager aufgefangen werden können; dennoch waren die Kapazitäten der verbrauchsnahen Industriezweige in stärkerem Maße als gewöhnlich beansprucht worden. Da in diesem Jahre der Handel wieder zu – wenn auch vorsichtigen – Lagereindeckungen übergegangen ist und die Verbrauchsgüternachfrage zwar langsam, im ganzen aber stetig zunimmt, sahen sich viele Unternehmungen veranlaßt, ihre Anlagen auszuweiten oder Rationalisierungsinvestitionen vorzunehmen. Die gegenwärtige Investitionsgüterkonjunktur ist also zu einem guten Teil eine Folge der Verbrauchsgüterkonjunktur des Vorjahres.

Bei der neuen Investitionsgüterkonjunktur in Westdeutschland darf man jedoch nicht übersehen, daß sich das westdeutsche Zinsniveau – jedenfalls auf dem Kapitalmarkt – dem anhaltenden starken Rückgang der Erträge in den letzten drei Jahren (der gegenwärtig zwar unterbrochen zu sein scheint, aber eben doch zu einem erheblich niedrigeren Ertragsniveau geführt hat) noch immer nicht recht angepaßt hat. Trotz der augenblicklich sogar wieder etwas gebesserten Ertragssituation der westdeutschen Wirtschaft bestehen aber für Investitionen mit langfristigem Kapitalumschlag offenbar nur beschränkte Möglichkeiten zur Selbstfinanzierung; die gegenwärtigen Investitionen sind daher, da sie in viel höherem Grade als in den vergangenen Jahren durch fremde Mittel finanziert werden müssen, zinsempfindlicher. – Sie sind heute z. T. noch einer Zinsbelastung ausgesetzt, die in keinem rechten Verhältnis zu der gegenwärtigen und auch in absehbarer Zeit zu erwartenden Ertragslage steht. Dies gilt für viele Zweige der Industrie, insbesondere für den Grundstoffbereich. Es wird dies in noch höherem Maße für den Wohnungsbau zutreffen, wenn die durch die öffentliche Hand gewährten Finanzierungserleichterungen fortfallen sollten.

Mit der Einführung der Konvertibilität und mit der Freigabe des internationalen Kapitalverkehrs würde sich das dem Ausland gegenüber stark überhöhte westdeutsche Zinsniveau vermutlich erheblich rascher als bisher dem internationalem Niveau angleichen. Eine Vorannäherung, also eine weitere Kapitalmarktzinssenkung, wäre demnach geradezu ein Teil einer Vorbereitung, auf die Einführung der Konvertibilität. Seit mehreren Monaten treten die Ansätze zu einer Zinssenkung auf dem Kapitalmarkt allerdings schon deutlicher als bisher in Erscheinung. Das Kursniveau der festzinslichen Wertpapiere ist von der Jahreswende an tendenziell bis zur Gegenwart gestiegen. Der Absatz an Wertpapieren ist in der Zeit von Januar bis Mai gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres kräftig ausgedehnt worden. Seit einiger Zeit sind in verstärktem Umfange auch private Wirtschaftsunternehmen außerhalb des Bankensystems von der Koitenanlage zu Wertpapierkäufen übergegangen. Diese Tendenz wird sich zweifellos etwas verstärken, nachdem sich in Zusammenhang mit der letzten Diskontsenkung die Spanne zwischen der Verzinsung der Termineinlagen und der Wertpapiererträge – wenn auch geringfügig – vergrößert hat. Seit April hat die öffentliche Hand, die bisher als Kreditnehmer auf dem Kapitalmarkt einen starken Konkurrenzdruck ausgeübt hat, nach längerer Zeit zum erstenmal wieder weitgehend auf Anleihemissionen verzichtet. Den auf eine Zinssenkung hinwirkenden Kräften stehen allerdings gewisse Hemmungen entgegen, die zum erheblichen Teil von der Konkurrenz der Anleihen ausgehen, die der Finanzierung des sozialen Wohnungsbaues dienen und mit besseren Bedingungen ausgestattet sind, als sie die private Wirtschaft zu bieten vermag. Dieser Druck könnte sich zunächst sogar noch etwas verstärken, wenn sich angesichts der für das Jahresende geplanten Einschränkung der steuerlichen Finanzierungserleichterungen die Pfandbriefinstitute veranlaßt sehen würden, in verstärktem Umfange zu einer Mittelaufnahme überzugehen, die über den gegenwärtigen Finanzierungsbedarf hinausginge. Hiermit würde die sich bereits anbahnende weitere Zinssenkung mindestens gebremst werden.