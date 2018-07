Die Hauptversammlungen der RWE – Braunkohlengruppe dauerten jeweils nur wenige Minuten. Dies ist erstaunlich angesichts der erheblichen Vermögenstransaktionen, die erst kürzlich von den Verwaltungen vorgenommen worden waren. Offenbar haben die Aktionäre diese wesentlichen Verlagerungen großer Vermögenskomplexe, noch nicht gemerkt. Zu ihrer Entlastung sei allerdings darauf hingewiesen, daß die drei Gesellschaften ihre Abschlüsse erst 24 Stunden vor der HV zur Veröffentlichung freigaben. Weil aber der Großaktionär RWE stets eine sehr sorgfältige und aktionärfreundliche Publizistik treibt, möchten wir diesen Vorgang als eine unbewußte Ungeschicklichkeit der Töchter auffassen. Im Interesse des breitgestreuten Aktienbesitzes wäre der Verwaltung doch zu empfehlen, sich in den kommenden Jahren dem Brauch der führenden deutschen Unternehmen anzupassen und geschmeidiger der Publizitätspflicht zu genügen.

Die Abschlüsse der Braunkohlengruppe sind wieder sehr befriedigend. Die Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und Brikettfabrikation, Köln, zahlt. wieder 7,2 v. H. aus 4,16 Mill. DM Reingewinn auf 120 Mill DM AK, die Braunkohlen- und Brikettwerke Roddergrube AG, Brühl, erhöht von 5 auf 6 v. H. aus 4,32 Mill. DM Reingewinn auf 72 Mill. DM AKund die Braunkohlen-Industrie AG „Zukunft“ in Weisweiler zahlt aus 0,66 Mill. DM Reingewinn wieder 4 v. H. auf 15 Mill. DM AK und 6 bzw. 7 v. H. auf 1 Mill. DM Vorzugsaktien.

In den Jahresberichten erscheinen uns diesmal die guten Produktionsziffern und die Entwicklung der Stromerzeugung, ferner die weiterhin sehr hohen Investitionen (z. B. 109. Mill. DM bei Rheinbraun) nicht so wichtig wie die zu Anfang erwähnten Transaktionen. Sie stellen sich, soweit die Berichterstattung darüber erkennen läßt, folgendermaßen dar: Die an sich sinnvolle und wirtschaftlich vernünftige Konzentration der Braunkohleninteressen des RWE hat es der Konzernspitze notwendig erscheinet lassen, mit Wirkung vom 1. Januar 1954 ab die Beteiligung von Rheinbraun an der Roddergrube im Betrage von nominell 33,016 Mill. DM Aktien an das RWE zu verkaufen. Die Roddergrube erwarb Ende März 1954 vom RWE dessen Beteiligung an den Niederrheinischen Braunkohlenbergwerken in Frimmersdorf in Höhe von nom. 60,352 Mill. DM im Austausch gegen die gleich hohe Beteiligung von Roddergrube an Rheinbraun. Anfang April 1954 wurde das Vermögen von Frimmersdorf auf Roddergrube übernommen. Über den Kaufpreis ist nichts erwähnt. Die Roddergrube-Aktien standen bei Rheinbraun zu pari in der Bilanz, hatten aber einen wesentlich höheren Wert, der mindestens zwischen 160 und 175 liegen dürfte.

Das Bilanzvolumen von Rheinbraun hat sich gegenüber 1952 um 179,5 auf 694,8 Mill. DM erhöht. Die Zugänge der Sachanlagen aus der Übernahme des Vermögens der Tochtergesellschaft Rheinisches Elektrizitätswerk im Braunkohlenrevier AG machen allein 109,5 Mill. DM aus. 108,7 Mill. DM entsprechen Neuzugängen aus dem Investitionsprogramm.

Die Bilanzen der drei Braunkohlengesellschaften sind unverändert gut und zeigen erneut, wie berechtigt die Aktien den Beinamen „goldumrändert“ haben. Da nach wie vor knapp 50 v. H. des AK von Rheinbraun im Besitz freier Aktionäre ist und die Umschichtung des Roddergrube-Paketes die „Auslagerung eines Goldklumpens“ bedeutet, dürfte die Verwaltung in der HV für 1954 mit interessierten Anfragen der Aktionäre zu rechnen haben. Wir möchten meinen, daß dazu im kommenden Jahresbericht das noch gesagt wird, was heute fehlt. W. – O. R.