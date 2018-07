In diesem Jahre wurden 920 000 Jungen und Mädels aus der Schule entlassen. Das waren rund 70 000 mehr als im Vorjahr. Den gemeinsamen Bemühungen der Kammern, Arbeitsämter, Gewerkschaften und der Wirtschaftsverbände ist es jedoch gelungen, die drohende Berufsnot des ungewöhnlich starken Schulentlassungsjahrganges 1954 abzuwenden. Wie wir vom Deutschen Industrie- und Handelstag in Bonn erfahren, konnten fast alle männlichen Bewerber in eine Lehrstelle vermittelt werden. Für die in gewerblichen Berufen nicht untergebrachten Mädchen boten sich durch zahlreiche freie Stellen in Haushaltungen genügend Ausweichmöglichkeiten, so daß auch hier von einer Berufsnot nicht gesprochen werden kann.

Das Nachwuchsproblem in der deutschen Wirtschaft ist aber damit nur für den Augenblick gelöst. Das Verhältnis von Angebot an jungen Kräften und dem Bedarf wird sich kontinuierlich in den nächsten Jahren verschieben. 1960 werden nur 579,000 (295 000 Jungen und 284 000 Mädchen) aus der Schule entlassen, das sind über 340 000 weniger als in diesem Jahre. Es erhebt sich die Frage – und die verantwortlichen Stellen sollten sich schon jetzt damit befassen: wird die Wirtschaft den unabwendbaren Mangel an Nachwuchskräften überbrücken können, und welche Folgen sind zu befürchten?

Hierzu ist zu sagen: ein Ausgleich über einen Zeitabschnitt von mehreren Jahren wird sich nicht erreichen lassen, weil der akute Mangel schon 1956 beginnt (100 000 weniger Schulentlassungen als im Jahre zuvor) und auch die Jahrgänge nach dem Tiefstand von 1960 zu schwach sind, um einigermaßen die Lücken aufzufüllen. Viele Betriebe haben diese Schwierigkeit erkannt und stellten in diesem Jahr mehr Lehrlinge ein, als es ihrem normalen Bedarf entsprach. Es wäre anders gar nicht möglich gewesen, alle Bewerber unterzubringen. Da auch im nächsten Jahr die Zahl der Schulentlassenen verhältnismäßig sehr groß ist (457 000 Jungen und 433 000 Mädchen), bietet sich noch einmal die Gelegenheit, durch Schaffung zusätzlicher Ausbildungsstellen einem späteren Mangel an Facharbeitern vorzubeugen. Ob allerdings damit ein voller Ausgleich erreicht werden kann, erscheint zumindest fraglich ...

Die genannten Zahlen veranschaulichen zwar den Ernst der Situation in der deutschen Wirtschaft hinsichtlich der Nachwuchsfrage, lassen aber den Kern des Problems noch nicht erkennen. Wenn mehrere aufeinanderfolgende schwache Schulentlassungsjahrgänge sich gleichmäßig, d. h. in demselben prozentualen Verhältnis wie bisher, über alle Zweige der Wirtschaft und die einzelnen Betriebe verteilen würden, wäre nirgends eine ernste Gefahr eines unüberwindlichen Mangels an fachlich ausgebildeten Arbeitskräften zu befürchten. Die Praxis lehrt aber, daß damit nicht gerechnet werden kann, vor allem nicht in den Bezirken mit stark konzentrierter Industrie. Es wird voraussichtlich eine Reihe von Betrieben geben, die trctz der erheblich verringerten Zahlen von Schulentlassenen immer ihre Lehrwerkstätten füllen können, während andere so gut wie keine Nachwuchskräfte bekommen. Die schweren Folgen, die sich daraus für die deutsche Wirtschaft ergeben, sind heute noch gar nicht abzusehen und werden sich erst in langer Frist auswirken.

Die Gründe für dieses zu erwartende Mißverhältnis liegen auf der Hand. Schon in den vergangenen Jahren wie auch jetzt wieder hat die schulentlassene Jugend der Wirtschaft indirekt eine Lehre gegeben, die sie beherzigen sollte, soweit es in ihrer Macht liegt: die Jungen und Mädel, und vor allem die fürsorglichen Eltern, wählen nicht nur den Beruf, sondern sehr sorgfältig auch den Betrieb für die Ausbildung und spätere Tätigkeit. Dabei sind fast ausschließlich soziale Überlegungen entscheidend. Das wirkt sich in der Praxis so aus, daß Betriebe mit guten sozialen Einrichtungen, wobei die Altersversorgung schon eine wesentliche Rolle spielt, mit Bewerbungen überhäuft werden. Sie können sich die jungen Leute mit den besten Prüfungsleistungen heraussuchen. Eine beträchtliche Anzahl von Berufsbewerbern hat in diesem Jahre bei mehreren Betrieben um eine Lehrstelle nachgesucht und ist von einer Prüfung zur anderen gegangen, wobei die Reihenfolge einem Bewertungsprinzip entspricht. So erklärt sich, daß einige Firmen von jeweils 15 bis 20 Prüflingen nur zwei oder drei auswählten und bei anderen alle Bewerber aufgenommen wurden. Trotz eines Überangebots von jungen Kräften ergeben sich daraus ganz wesentliche Qualitätsunterschiede für die einzelnen Betriebe. Die Ansprüche müssen oft erheblich zurückgeschraubt werden, und ganze Wirtschaftszweige – etwa der Einzelhandel und viele Industriebetriebe – bleiben schon heute in der Zahl wie in der Qualität unter dem notwendigen Bestand für den Nachwuchs an Fachkräften.

Erschwerend kommt hinzu, daß die Leistungsfähigkeit unserer Jugend nach den zerrütteten politischen und wirtschaftlichen Zeiten noch nicht wieder das normale Niveau erreicht hat. Erhebliche Lücken in der Schulbildung hemmen den Fortgang der beruflichen Lehre, mangelnde Auffassungskraft und schlechte Konzentration erfordern von den Ausbildungsleitern und Meistern mehr Mühe und Zeit, als in den Plänen vorgesehen ist. Übereinstimmend wird aus der Praxis berichtet, daß es erhöhter Anstrengungen bedarf, einen leistungsfähigen und zuverlässigen Facharbeiterstamm für die Zukunft heranzubilden. Dieses Problem wird durch den zu erwartenden Mangel im Nachwuchs noch erschwert. Auch die durchgeführten Lehrabschlußprüfungen haben durch ihre verhältnismäßig schlechten Ergebnisse gezeigt, daß der normale Ausbildungsstand noch nicht wieder erreicht wurde. Aus einzelnen Kammerbezirken wird gemeldet, daß 20 bis 30 v. H. der Prüflinge für „zu leicht“ befunden wurden. Das Gesamtergebnis für die Bundesrepublik dürfte damit unter dem Durchschnitt der früheren Jahre (10 v. H. negativ) liegen.

Es geht hier nicht allein darum, daß der deutsche Facharbeiter seinen ausgezeichneten Ruf in der Welt unbedingt zu wahren hat. Der Wettbewerb, vor allem unserer Exportindustrie, wird von seinen Leistungen entscheidend beeinflußt. Es darf auch nicht übersehen werden, daß weitgehende Rationalisierungsmaßnahmen zur Förderung der Wirtschaft nur möglich sind, wenn ein zuverlässiger und gründlich geschulter Facharbeiterstamm zur Verfügung steht. Die in den letzten Jahren vielfach schon in der Ausbildung einsetzende Spezialisierung der Fertigkeiten und Kenntnisse, ohne daß eine breite Grundausbildung vorangegangen ist, hat sich bei der Durchführung von Rationalisierungsmaßnahmen als nachteilig erwiesen. Überspitztes Spezialistentum, wie es etwa in der Sowjetzone stark gefördert wird, kann sich in einer frei fluktuierenden Wirtschaft nur zum Nachteil auswirken. Das beweisen täglich die Erfahrungen, die westdeutsche Betriebe mit den aus dem sowjetisch besetzten Gebiet geflüchteten jungen Facharbeitern machen. Wir müssen uns jedenfalls klar darüber sein, daß wir noch nicht stark genug sind, um uns innere Erschütterungen, wie sie aus einer falschen Sicht und Beurteilung des Nachwuchsproblems erstehen können, ohne Schaden für die Gesamtwirtschaft leisten zu können. Hanns Klapper