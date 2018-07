Die Luft, in der das der IG-Farbenindustrie gehörende Kunstseidewerk Rottweil a. N. in den Nachkriegsjahren stand, war niemals gesund. Es hat recht merkwürdige Besatzungsgeschäfte gegeben, mit denen sich die ZEIT in ihrer Ausgabe von 12. 2. 1953 („Fauler Zauber in Rottweil“) ausführlich beschäftigte. Für den IG-Farben-Liquidationsvorstand war es sicherlich nicht leicht, diesen Komplex so zu bereinigen, daß die IG-Aktionäre – wenn auch nicht heute, so doch in absehbarer Zeit – zu ihrem Gelde kommen und den 1500 Menschen, die in Rottweil ihren Arbeitsplatz haben, – das Werk erhalten bleibt. Dabei war es natürlich nicht möglich, das, was in der Zeit der Sequesterverwaltung geschehen war, ungeregelt zu lassen.

Der IG-Liquidationsvorstand hat mit der Rottweiler Kunstseide-Fabrik AG, der das Unternehmen 1948 pachtweise überlassen wurde, wegen einer nachträglichen Verbesserung der Pachtbedingungen verhandelt. Die Betriebsgesellschaft hat eine Forderung der IG-Farben in Höhe von rund 4 Mill. DM anerkannt. Das war ein guter Erfolg, Vor allem kam es aber darauf an, für das Werk einen Käufer zu finden, nachdem die IG-Nachfolgegesellschaften an ihm kein Interesse gezeigt hatten, weil Rottweil in der Nachkriegszeit stark zurückgegangen ist: es wurde keine Forschung betrieben? der technische Stand des Werkes ist daher unzureichend? die Erzeugnisse von Rottweil gehören heute nicht mehr zu den Spitzenprodukten der Chemiefaser-Industrie. 1953 hatte die Rottweiler Kunstseide Fabrik AG, die in den Korea-Jahren noch erhebliche Gewinne erzielt hatte, einen Verlust von etwa 50 000 DM. Unter diesen Umständen fanden, sich auch keine deutschen Interessenten außerhalb des Kreises der alten IG-Werke, die bereit waren, auf Grund des 1951 errechneten Ertragswertes von 11,5 Mill. DM in Kaufverhandlungen einzutreten. Der IG-Liquidationsvorstand mußte deshalb Bit einer französisch-schweizerischbelgischen Chemiefasergruppe, die an Rottweil Interesse zeigte, verhandeln. Nachdem alle in Frage kommenden Stellen zugestimmt hatten, wurde eine befriedigende Regelung getroffen.

Das Grundkapital der Rottweiler Kunstseide-Fabrik AG wurde von bisher 1,5 Mill. DM auf 12 Mill. DM erhöht. 52 v. H. des jetzigen Gesamtkapitals wurden von der ausländischen Gruppe übernommen, bei der es sich um Firmen handelt, die mit dem Comptoir textiles Artificiels S. A., Paris, dem größten französischen Kunstseidehersteller, im Erfahrungsaustausch stehen. Das Comptoir hat sich bereit erklärt, Patente und Lizenzen zur Verfügung zu stellen und überhaupt der Rottweiler Kunstseidenfabrik AG jede erforderliche technische Hilfeleistung auf dem Gebiete der Kunstseideproduktion zu gewähren. Damit ist Gewähr dafür gegeben, daß Rottweil wieder zu einem technisch leistungsfähigen Unternehmen ausgestaltet wird.

Die ausländische Gruppe hat Wert darauf gelegt, daß ein maßgeblicher Teil des Aktienkapitals in deutschem Besitz verbleibt. 10 v. H. befinden sich von früher her noch in deutschem Streubesitz, so daß noch 38 v. H. unterzubringen waren. Hierfür aber hat sich kein geeigneter Käufer gefunden. Der IG-Liquidationsvorstand hat deshalb das Paket vorerst übernommen, um es zu einem geeigneten Zeitpunkt weiterzugeben. Auf diese Weise hat die IG-Farbenindustrie i. L. als Gegenwert für ihre Ansprüche aus der Pachtzahlung und aus dem Verkauf der Anlagen, was zusammen rund 15 Mill. DM ausmachte, erhalten: erstens ein Paket Aktien an der Rottweiler Kunstseidefabrik AG im Betrage von 4,5 Mill. DM zweitens eine dinglich gesicherte, im Verlauf der nächsten Jahre rückzahlbare Forderung an Rottweil in Höhe von 6,5 Mill. DM, und schließlich wurden drittens Verpflichtungen von 3,9 Mill. DM der IG-Farben i. L. dadurch abgenommen, daß Rottweil Pensionsverpflichtungen und ECA-Kredite in dieser Höhe übernahm. –eb.