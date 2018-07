Im Hause der Hohen Behörde ist die Auffassung zu hören, daß gegenwärtig im Bereich der Montan-Union ein akuter Schrottmangel herrsche. Dieser Auffassung steht allerdings die Meinung repräsentativer Schrotthandelskreise einiger Partnerländer gegenüber, die – nur von einem „scheinbaren Mangel“ sprechen wollen. Zur Stunde ist es schwer, aus diesen beiden Marktbeurteilungen das Richtige herauszufinden. Sicher ist, daß die Stahlproduktion sehr rasch ansteigt, vor allem in der Bundesrepublik, wo z.B. die Auftragseingänge in Walzfabrikaten die Rekordhöhe des Vorjahres überschritten haben. Auch die Produktionszahlen erreichen neue Höchstpunkte. Hinzu kommt, daß die Stahlverbraucher mehr und mehr die Siemens-Martin-Stähle bevorzugen, für deren Herstellung ein beträchtlicher Anteil Schrott notwendig ist.

Andererseits liegen in einigen Partnerländern – so in Belgien – die Schrottpreise unter Baissedruck. In der Bundesrepublik ist der Preisstand stabil. Auf alle Fälle hat die Höhe Behörde, was nur zu begrüßen ist, größere Schrottimporte genehmigt, die die Brüsseler Schrottvermittlungsstelle, das gemeinsame Büro der Schrottverbraucher der Gemeinschaft, in Amerika abgeschlossen hat. Zunächst sind 250 000 t gekauft worden, die von drei amerikanischen Schrotthändlern geliefert und zur Zeit verschifft werden. Die ersten Lieferungen sind bereits in Häfen und Werken der Gemeinschaft eingetroffen. Wie wir hören, will die Hohe Behörde diese Importpolitik gern fortsetzen. Ende Juli/Anfang August dürfte auf einer Sitzung des Brüsseler Büros (OCCF) ein neues Importgesuch zustande kommen, dem die Hohe Behörde die Genehmigung sicher nicht versagen wird. Rlt.