Die Accumulatoren-Fabrik AG, Hagen/Westf.-Hannover, die für 1953 wieder 3 v. H. Dividende ausschüttet, konnte im Berichtsjahr den Gesamtumsatz nochmals gegenüber dem Vorjahr um 15 (1. V. 17) v. H. erhöhen. Die wertmäßige Umsatzzunahme entfällt in der Hauptsache auf die Erzeugnisse der mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen, während die Verkäufe in Akkumulatoren im Wert nur wenig höher lagen. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Bleipreis im Durchschnitt im Berichtsjahr erheblich unter dem Vorjahr lag, so daß dem im Wert nur wenig höheren Umsatz eine nicht beträchtliche Mengenumsatzzunahme in Akkumulatoren gegenübersteht. Die Kapazitäten der Akkumulatorenfabriken wie die Produktionsstätten der nahestehenden Unternehmen waren also stärker ausgenutzt als im Jahr zuvor. Das gleiche trifft auch auf die Exportumsätze zu. Auch in den ersten Monaten des laufenden Geschäftsjahres sind die Umsätze in fast allen Sparten der Erzeugung weiter gestiegen.

Der AR der Philipp Holzmann AG (Hoch- und Tiefbau), Frankfurt/M., hat den Abschluß für 1953 festgestellt. Die Hauptversammlung faßte den Beschluß, eine auf 7 v. H. erhöhte Dividende, auf die Stammaktien (7,686 Mill. DM) und 6 v. H. auf 54 000 DM Vorzugsaktien zu verteilen. Für 1951 und 1952 hat die Gesellschaft je 5 v. H. Dividende gezahlt. Die Gesellschaft konnte im Berichtsjahr die Bautätigkeit im Inland und im Ausland weiter ausdehnen; der Bauleistungsumsatz lag um etwa 30 v. H. über dem Vorjahr. Der scharfe Konkurrenzkampf am Baumarkt drückte so auf die Erlöse, daß sie, wie es in dem Bericht heißt, „nur in einem bescheidenen Verhältnis zu dem Kräfteeinsatz und dem Risiko in der Bauwirtschaft“ standen. Nach zunächst nur langsamem Einsetzen der Bautätigkeit im laufenden Geschäftsjahr lassen der vorhandene Auftragsbestand und die Neuzugänge für 1954 eine befriedigende Beschäftigung erwarten. Die HV der Hahnsche Werke AG, Duisburg-Großenbaum, beschloß, für das Geschäftsjahr 1952/53 (30 9.) aus einem Reingewinn von 0,93 (i. V. 0,92) Mill. DM, der sich um den Vortrag auf 1,03 Mill. DM erhöht, wie im Vorjahr wieder eine Dividende von 6 v. H. auf 16 Mill. DM Grundkapital zu zahlen. Im Geschäftsbericht heißt es, daß im Berichtsjahr der Umsatz gegenüber 1952 um 15 v. H. zugenommen hat, was in der Hauptsache auf den Mehrversand von Breitflachstahl zurückzuführen ist. Der Umsatz bei nahtlosen Rohren und Gewinderohren lag dagegen unter dem Vorjahr Der Exportumsatz erhöhte sich um 7 v. H.

Deutsche Triebwagenzüge für Mexiko. Die Waggonfabrik Linke-Hofmann-Busch, Salzgitter, hat von der mexikanischen Eisenbahngesellschaft SCOP den Auftrag erhalten, drei Doppeltriebwagenzüge für die Surestebahn im südlichen Teil Mexikos zu bauen. Die Fahrsteuerungen und die übrigen elektrischen Einrichtungen für alle drei Zugpaare werden von der Brown, Boveri & Cie. AG., Mannheim, geliefert werden. Jeder der modernen Triebwagenzüge wird durch zwei Maybach-Dieselmotoren von je 450 PS Leistung angetrieben und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km. Jedes Zugpaar ist 53 Meter lang, bietet für 108 Fahrgäste bequeme Sitzplätze und ist mit einer elektrischen Küche und einer Klimaanlage ausgestattet.

Kapitalerhöhung bei Nestle. Die HV der Deutsche Aktiengesellschaft für Nestle-Erzeugnisse, Lindau/Bodensee, hat beschlossen, das bisherige AK von 7,5 Mill. DM auf 10,0 Mill. DM zu erhöhen. Der Rücklage wurden 3,33 Mill. DM entnommen und den Aktionären zur Verfügung gestellt, die berechtigt sind, für je 1500 DM alte Aktien eine neue Aktie von 500 DM zu übernehmen oder die entsprechende Umstempelung der alten Aktie zu verlangen und die EinZahlungsverpflichtung mit dem Gewinnanteilspruch zu verrechnen. Der zukünftige Nennwert der Aktien beträgt also 2000 DM, anstatt bisher 1500 DM. Einem auf 16,91 (19,74) – in Mill. DM – verringerten Rohüberschuß und 0,06 (1,00) ao. Erträgen stehen Abschreibungen von 1,42 (2,18) und 1,38 (0,32) ao. Aufwendungen gegenüber; danach ergibt sich ein Gewinn von 0,73 (1,02), der sich um den Vortrag auf 1,28 erhöht. Die HV hat beschlossen, hieraus wie im Vorjahr eine Dividende von 8 v. H. auf 7,5 Mill. AK zu verteilen. Im Geschäftsbericht heißt es, daß der Umsatz im Berichtsjahr sich belebt hat. In der Fabrik Kappeln wurde eine Füllerei, eilte Packerei und ein neues Lagerhaus errichtet.

Lechwerke erhöhen auf 6 v. H. Die HV der Lech-EIektrizitätswerke AG, Augsburg, hat beschlossen, für 1953 eine auf 6 (Inden beiden vorangegangenen Jahren 5) v. H. erhöhte Dividende auf 40,5 Mill. DM Stammaktien und 32 400 DM Vorzugsaktien zu zahlen. Die nutzbare Stromabgabe lag mit 635 Mill. kWh etwas unter dem Vorjahr (650 Mill kWh). In den ersten Monaten des neuen Geschäftsjahres ist der Absatz um 17 v. H. gegenüber der gleichen Zeit des Vorjahres gestiegen.

Moderner Ölfeld-Service in Kiel. Mit einem Stammkapital von 0,42 Mill. DM wurde in Kiel die „Atlas-Deutsch-Amerikanische Ölfelddienst-GmbH“ gegründet, die auf moderner Basis einen Ölfeld-Service nach US-Muster aufnimmt. Gesellschafter sind die „Perforating Guns Atlas Corporation“, Houston-Texas, mit einer Einlage von 0,252 Mill. DM, und die „Gesellschaft für nautische und Tiefbohrinstrumente“ Kiel. Das neue Unternehmen stützt sich z. T. auf die alten Erfahrungen der Kieler ... Gesellschafterin in Bohrlochmessungen. Die PGAC Texas bringt die hochentwickelten Verfahren der US-Öindustrie auf zahlreichen anderen Gebieten des Ölfeld-Service ein. Durch diese Gründung wird der deutschen Erdölwirtschaft eine Fülle von Möglichkeiten zu ergänzenden Auswertungen von Tiefbohrungen neu erschlossen, die bei den heutigen Kosten einer Bohrung (bis über eine halbe Mill. DM) sehr bedeutungsvoll-sind.

Die gärtnerischen und landwirtschaftlichen Produkte, die die Wiesmoorbetriebe der Nordwestdeutschen Kraftwerke auf den von ihnen kultivierten und genutzten Flächen, die vor 40 Jahren noch ödes und unfruchtbares Moor waren, jetzt jährlich ernten, repräsentieren einen Wert von rund 10 Mill. DM. Etwa 15 v. H. der Wiesmoorerzeugnisse werden im Ausland, vorwiegend in Schweden, der Schweiz, Italien und Frankreich, abgesetzt. Die Wiesmoorbetriebe haben jedoch auch in fast allen Großstädten, des Bundesgebietes Verkaufsvertretungen eingerichtet. Im letzten Jahr bezog allein Hamburg für 400 000 DM Gurken und Tomaten aus Wiesmoor.