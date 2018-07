Inhalt Seite 1 — Warum ich Lehrer bleibe Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wir haben einen jungen Freund, Sohn eines Botschafters, der ein zweijähriges Studium in Amerika absolvierte, gebeten, uns zu sagen, warum er sich für den Lehrerberuf entschied, obwohl ihm Berufe mit größeren Erfolgsmöglichkeiten offenstanden.

Nicht nur meine wohlwollenden Freunde und zweifelnden Verwandten, sondern auch ich selbst konnte nicht begreifen, warum ich eigentlich Lehrer werden wollte. Und seit ich Lehrer bin, wundern sich sogar meine Kollegen und Schüler darüber. Es ist ja auch wirklich kaum zu fassen: warum widmet sich ein einigermaßen vernünftiger Mensch, dessen Herkunft, Beschaffenheit und Jugend ihm Erfolgsmöglichkeiten auf Ebenen weit über der des Lehrers versprechen – warum widmet sich solch ein Mensch einem gewiß notwendigen und auch respektablen, aber eben doch nicht „großen“ Beruf? Warum versagt er sich freiwillig unmittelbare, weittragende und sichtbare Wirkung und spannt sich lieber in das schmale Joch?

Das ist eine melancholische Frage. Wer hat nicht als Schüler einen Lehrer bewundert und sich vielleicht gesagt: so wie der möchtest du auch werden (nicht gerade Lehrer – aber doch „so“), und später lebt jener Lehrer in der Erinnerung als ein Gegenstand wehmütiger Liebe nach, aber steht nicht mehr vor uns als ein Ziel? Erst wenn man eigene Kinder hat, werden Lehrer wieder interessant. Man findet, daß sie manches falsch machen und einiges verblüffend gut, ja besser als man selbst. Es liegt wohl im Wesen seines Berufes, daß man eines Tages aufhört, den Lehrer zu „brauchen“.

Liebe und Unvernunft

Jeder wirft die Frage von neuem auf, der, wie zum Beispiel ich, eine Auszeichnung darin sieht, daß die Kinder ihn fragen: „Wollen Sie denn wirklich Lehrer bleiben?“ Und es ist gut, wieder einmal zu fragen, warum wir Lehrer werden und bleiben wollen. Lehrer mögen schlechte Aufsätze schreiben, aber das Prädikat „Thema verfehlt“ gibt es für sie nicht, sie stellen ja das Thema selbst; und meines soll eben sein: Der Lehrer schlechthin und nicht „Die Problematik eines Lehrers im Jahre 1954“.

Zunächst liebt er die Jugend. Er hat Kinder immer für viel vollkommener gehalten als Erwachsene, und auch sich selbst billigt er eigentlich nur in der Erinnerung an seine Kindheit. Einen rationalen Maßstab der Vollkommenheit gibt es nicht. Die Liebe zu den Kindern ist ganz und gar unvernünftig. Sie schafft sich ihren Gegenstand; wo ihr das versagt ist, muß sie an sich selbst zerbrechen. Am jungen Menschen kann man so noch „schaffen“ und das bauen, was man noch mehr lieben könnte, weil es noch vollkommener ist. Dann aber: Unser Wachstum ist sicherer, wenn es gleichzeitig für andere gilt, nicht nur für uns allein. Es ist das pädagogische Geheimnis, den Jüngeren an unserer Entwicklung teilnehmen zu lassen. Und für das Wachsen läßt sich nichts anderes einsetzen, keine Übereinkunft, kein Plan, keine noch so geschickte Kunst. Wir sollten nie als fertiges Modell vor dem anderen stehen. Wenn er es erreicht, haben wir ihn getäuscht, wenn er es nicht erreicht, haben wir ihn enttäuscht.

Die pädagogische Neigung hat aber auch ein sachliches Ziel. „Das kömmt noch dazu.“ Er mißbilligt die „Sinnlosigkeit des modernen Daseins“. Nicht daß er selbst es für sinnlos hielte, sondern daß alle Menschen um ihn herum es sinnlos machen könnten mit ihrer törichten und oft koketten Angst vor der Sinnlosigkeit. Warum haben sie vor dem Kommenden Angst? Vielleicht doch, weil sie nicht mehr das Zutrauen zu dem haben, was jetzt ist, was sie selbst jetzt tun. Und warum fehlt dieses Zutrauen? Weil sie nicht mehr wissen, was sie tun und warum sie es tun. Und die, die weder Angst noch Wissen haben, sind am allerschlimmsten.