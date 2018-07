Die Sporthochschule Köln führt im August erstmals einen Yoga-Lehrgang durch. Bei uns weiß man, was Yoga ist, im allgemeinen aus dem Lexikon: Ein indisches philosophisches System, das die Vereinigung mit dem Urgeist durch bestimmte Praxis der Selbstzucht zu erreichen sucht. Es ist im wesentlichen eine Lehre von der asketischen Seelentechnik, die die Seele von der Materie erlösen soll. Darunter kann man sich natürlich sehr viel vorstellen – oder auch gar nichts. Obwohl die wenigsten Menschen in sich das Streben nach Erkenntnis des Zusammenhanges der Dinge in der Welt verspüren, also Philosophen sind, ist Yoga neuerdings ein Unterhaltungsthema, ohne daß die Menschen eigentlich wissen, wovon sie reden.

In Köln wird nun der junge indische Arzt Dr. med. Gouri Schanker Mukerji aus Kalkutta in seinen Vorlesungen und praktischen Übungen auf der Sporthochschule Yoga erklären. Er ist als Yoga-Lehrer anerkannt und hat zudem von einer indischen Universität den Titel eines Yogiraj erhalten. Wobei zu bemerken wäre, daß von den etwa 350 Millionen Indern etwa nur zweihunderttausend etwas vom Yoga verstehen oder gehört haben, obwohl es seit unendlichen Zeiten in dem alten Lande ausgeübt wurde.

In seiner praktischen Anwendung kann Yoga von allen Menschen im Osten wie im Westen ausgeübt werden, von Menschen jeder sozialen Schichtung, jedes Glaubens und jeder Religion. Sie müssen nur den Wunsch haben, einen gesunden Körper zu besitzen und bereit sein, dafür eine gewisse Mühe auf sich zu nehmen. Neben einer vollkommenen Selbsterkenntnis verlangt die praktische Übung eine bedingungslose Selbstdisziplin. Sie führt uns zur Natur zurück, sie lehrt uns die Heilkräfte kennen, die den Gräsern, Bäumen und Wurzeln innewohnen, sie macht uns mit unserem eigenen Körper bekannt und vertraut und führt uns so zu dem engen Zusammenklang von Leib und Seele. Drei Gruppen von Übungen gibt es: die Bewußtseins-, lenkung, die Atmungsregelung und die Körperhaltungen. Man muß sie gemeinsam üben, wofür es genaue Vorschriften gibt. Die wichtigste dürfte die richtige Atmung sein, die schwierigste Gruppe gewiß die der Körperhaltungen. Der Kopfstand mit übergekreuzten Beinen, der zum Beispiel verlangt wird, ist bei weitem noch nicht die schwerste Übung. Die Überlieferung berichtet, daß der Gott Shiva 84 000 Körperhaltungen und Sitzweisen ausprobiert hat, nur um festzustellen, welche Körperübungen am besten zum Erhalt der Gesundheit geeignet sind, und von diesen vielen tausend Varianten sind heute nur noch etwa 80 gebräuchlich. Weil Atmen das A und O aller Gesundheit ist, und Schwimmen die einzige Urbewegung des Körpers, die jeden Menschen zur Regelung des Atems zwingt, nimmt dieser Sport einen bevorzugten Platz im Yoga ein – und der Yogi sagt, daß diese natürlichste und vollkommenste Leibesübung in bezug auf die wohltätige Wirkung für die Gesundheit von keiner anderen Sportart übertroffen wird. Wer regelmäßig jeden Tag nach den Yoga-Vorschriften schwimmt, dessen Körper wird schon bald von einem wunderbaren Wohlbehagen durchströmt. Ein altes Sanskrit-Sprichwort sagt: „Der Atem ist das Leben, und wenn du gut atmest, wirst du lange leben auf Erden!“

Man darf gespannt erwarten, welche Erfolge der Yogiraj mit seinem Lehrgang in Köln erzielen wird. Einige der fundamentalen Ratschläge für Yoga-Schüler, die alle ohne Zweifel gut gemeint und unanfechtbar sind, werden in Europa zumindest, wohl nur von einer verschwindend kleinen Schar Glücklicher befolgt werden können. So soll man immer zur selben Zeit aufstehen und zu Bett gehen, spätestens um 22 Uhr schon schlafen; denn die kosmische Lage der Erde bietet vor Mitternacht jene Strahlung, in der sich am besten das Nervensystem wieder erfrischen kann. Man soll täglich laden und seinen Körper von angeklebten Unreinheiten (also etwa Staub, Schminke und Puder) befreien. Man soll möglichst barfuß laufen, weil man nur durch die Sohlen die Erdstrahlen einsaugen kann, die unseren Organismus kräftigen und erfrischen. Auch soll man täglich einige Minuten ohne Kleidung einhergehen. Man lasse auch niemals Groll, Haß, Verachtung, Habsucht, Neid und Eitelkeit die Seele berühren, denn diese schändlichen Gefühle vergiften Seele und Leib, und die Folge davon ist Krankheit. Und sprechen soll man nur, wenn man etwas zu sagen hat. Mit überflüssigem Geschwätz vergeudet man eine Unmenge von Energie. Jeden Monat, am besten bei Neumond und Vollmond, soll man einen Tag des Fastens und vollen Schweigens einlegen. Walther F. Kleffel