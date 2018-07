dd. Wiesbaden

Seit mehr als 500 Jahren wölben sich die steinernen Bögen der alten Brücke zwischen Runkel und Schonecke über die Lahn; die Fehden der Grafen von Wied und derer von Leiningen, den Dreißigjährigen und alle folgenden Kriege – alles dies hat die steinerne Brücke überdauert. Sie liegt abseits vom großen Verkehrsstrom, nur selten rattert ein schweres Fuhrwerk oder gar ein Automobil darüber. Jetzt werden dort Sprengkammern eingebaut.

Im Frühjahr schon hatte der Runkeler Magistrat einen Wächter am Brückenkopf postiert, der die Arbeiter einer von den Amerikanern beauftragten Firma nach kurzer Diskussion bewog, keinen Versuch zur Beschädigung der historischen Brücke zu unternehmen. Dann legte die Stadtverwaltung in einer Eingabe an die Besatzungsmacht dar, daß die Lahnbrücke keinerlei strategische Bedeutung habe. Der Fluß sei an dieser Stelle so flach, daß schon gewöhnliche Fahrzeuge – ganz besonders aber Kettenfahrzeuge einer modernen Armee – das Flußbett mühelos überqueren könnten. Außerdem verbinde die Brücke nur Nebenstraßen. Aber die Amerikaner gaben nicht nach. Sie forderten die von ihnen beauftragte Bebraer Baufirma energisch auf, die „Reparaturarbeiten“ an der Runkeler Brücke schnellstens durchzuführen. Als die Arbeiter diesmal erschienen, präsentierte ihnen Bürgermeister Bärenfänger eine einstweilige Verfügung des Amtsgerichts Runkel, in der jede Veränderung oder Beschädigung der Brücke untersagt wird.

Am Sonntag, dem 18. Juli, rief der Bürgermeister – durch den Besuch einiger amerikanischer Offiziere am 16. Juli aufgeschreckt – die Stadtverordneten zu einer Sondersitzung zusammen, an der auch Major Sheppat vom US US-Hauptquartier in Frankfurt und Amtsgerichtsrat Dr. Gottschlich teilnahmen. Sheppat versuchte, den Richter in die Rolle eines Angeklagten zu versetzen: seine einstweilige Verfügung verletze das Gesetz Nummer 13 der alliierten Hohen Kommission, sie sei null und nichtig. Dr. Gottschlich erwiderte, ein Gerichtsbeschluß könne nicht durch einen Verwaltungsakt aufgehoben werden; Gewalt dürfe nicht vor Recht gehen. Die Amerikaner sollten gefälligst ein Rechtsmittel einlegen, riefen die Stadtverordneten. Der CDU-Stadtverordnete Amend erinnerte an den Artikel 69 der hessischen Verfassung, in dem der Krieg geächtet wird. Wenn man in Runkel den Einbau von Sprengkammern genehmige, könne man den Menschen nicht mehr in die Augen sehen, die 1945 die Vernichtung der Brücke vereitelten, obwohl sie wußten, daß man sie vor ein Kriegsgericht stellen würde. Bürgermeister Bärenfänger erklärte: „Wir werden keine Gewalt anwenden, das überlassen wir Ihnen.“ Damit trennte man sich. Drei Tage lang geschah nichts. Dann erschien am vergangenen Donnerstag der Wiesbadener Regierungspräsident Heinrich Nölle und Heyden Runkelern, ihre Haltung gegenüber den Amerikanern zu revidieren und die einstweilige Verfügung zu den Akten zu legen. Man zeigte ihm die kalte Schulter. Zwölf Stunden später kamen Arbeiter und begannen mit dem Einbau der Sprengkammern. Die Stadtverwaltung von Runkel hat jetzt Schadenersatzklage gegen den Auftraggeber erhoben.