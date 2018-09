Minister Storch hat kürzlich angekündigt, daß der Gesetzentwurf über die Erhöhung der „Altrenten“ (aus der gesetzlichen Rentenversicherung) kabinettsreif sei. Diese Verlautbarung muß überraschten. Denn in der Bundestagsdebatte vom Mai über die große Anfrage der SPD zur Sozialreform sind nicht nur von der Opposition, sondern auch von Vertretern der Regierungsparteien die Verlautbarungen des Ministers zur Rentenerhöhung (und die dadurch bei den Sozialrentnern hervorgerufenen Hoffnungen) recht negativ gewertet worden.

In der Bundestagssitzung vom 21. Mai hat Minister Storch diese vor der „allgemeinen Sozialreform beabsichtigte Teilreform damit motiviert, daß der Mann, der um die Jahrhundertwende seine Beiträge in Goldmark bezahlt hat, diese Beiträge jetzt, annähernd auf die Kaufkraft unserer heutigen Währung umgerechnet, in seiner Rente wiederfinden solle. Also: wer heute Sozialrentner ist oder wird, dessen Rentenansprüche sind nicht nur über zwei Inflationen hinweg erhalten geblieben, sondern darüber hinaus fortlaufend (seit dem Sozialversicherungs-Anpassungsgesetz von 1949) durch Rentenerhöhungen und Leistungsverbesserungen aufgewertet worden; obwohl dadurch die ursprüngliche Rentenleistung bereits annähernd verdoppelt worden ist, soll eine neue Aufwertung vorgenommen werden!

Gegenüber der Forderung der Vertreter der SPD, daß die dafür, notwendigen Mittel – jährlich 750 bis 800 Mill. DM – durch den Staat aufzubringen seien, gab der Bundesarbeitsminister die befremdliche Antwort, daß damit seine Vorlage von vornherein „sabotiert“ werde: „... denn daß wir in absehbarer Zeit und vor allem in kürzester Frist keine 800 Mill. DM vom Bundesfinanzminister bekommen können, daß wissen Sie genau so gut wie ich“. Mit Recht verwies dazu der sozialdemokratische Sprecher Prof. Dr. Preller auf die kürzlich gefaßte Entschließung der Gesellschaft für Versicherungswissenschaft und -gestaltung, wonach, wenn überhaupt Rentenerhöhungen durchgeführt werden, das nur mit Mitteln des Staates – also Steuern – geschehen dürfe. Schon in der Haushaltsdebatte vom April 1954 hatte Minister Storch mit Stolz betont, daß die Bundeszuschüsse für die gesetzliche Rentenversicherung im neuen Haushalt um 1,9 Mrd. höher seien als im ersten Etat für 1949. Dazu mußte er sich freilich von Prof. Preller sagen lassen, daß diese Zuschüsse für neue Leistungen bestimmt sind, also nicht für die Sanierung der gesetzlichen Rentenversicherung in Frage kommen.

Nun soll der augenblickliche Kassenüberschuß nicht nur die vor zwei Jahren angekündigte, aus versicherungsmathematischen Gründen unvermeidliche 50prozentige Erhöhung der Beiträge überflüssig machen, sondern eine Rentenerhöhung mit jährlichen neuen Aufwendungen von 800 Mill. DM ermöglichen! Das soll mit dem jetzigen Kassenüberschuß von 1,2 Mrd. DM erreicht werden – obwohl der Minister ausdrücklich betonte, daß er einen Kassenüberschuß sehr wohl von einem versicherungstechnischen Überschuß unterscheiden könne... Mit Recht sagte Abgeordneter Dr. Atzenroth in der damaligen Debatte, daß man die 700 bis 800 Mill. DM jährlich keineswegs aus den Kassenüberschüssen nehmen dürfe, da es sich hier um eine Rentenerhöhung handele, auf die kein versicherungsmäßiger Anspruch bestehe.

Wenn schon für die bisherigen Rentenerhöhungen die Frage zu erheben ist, ob alle verantwortlichen Politiker eine Vorstellung von der Größenordnung der hiermit übernommenen Verpflichtungen gehabt haben, so gilt das erst recht von der von Minister Storch betriebenen neuen Rentenaufwertung. Charakteristisch ist da etwa der Artikel des CDU-Bundestagsabgeordneten Georg Schneider in der DAG-Zeitschrift, in dem er als Vorstandsmitglied der Deutschen Angestellten-Gewerkschaft die Forderung auf sofortige „Rentenanhebung“ bejaht und sie damit „begründet“, daß das hierfür notwendige Geld „in den Kassen der Sozialversicherungen fürs erste (!) vorhanden“ sei. Dabei hat Georg Schneider erst in der Januar-Nummer seiner Zeitschrift die „totale Verwässerung“ des Prinzips beklagt und gefordert, daß „jeder Versicherte zu gegebener Zeit eine Rente erhält, die seiner Beitragsleistung entspricht und versicherungsmathematisch möglich“ ist! Dazu wird er sich von dem Versicherungsmathematiker Heinze (im Juni-Heft von „Arbeit und Sozialpolitik“) sagen lassen müssen, daß in der gesetzlichen Rentenversicherung „die Deckung durch Beiträge irgendwelcher Art völlig unzureichend ist“. Im einzelnen führt Heinze den Nachweis, daß durch den ersten Bundestag die gesetzliche Renten Versicherung immer mehr in eine Versorgungseinrichtung – unter Aufgabe des eine sicherungsprinzips – umgewandelt worden ist. Ist aber „der Übergang zur Versorgung vollzogen oder nicht mehr aufzuhalten“, dann kommt – wie Heinze mit dankenswerter Deutlichkeit sagt – „mit völliger Gewißheit der Tag, an dem die Leistungen nur noch mit der Einführung der Bedürftigkeitsprüfung aufrechterhalten werden könnten. Das wäre gleichbedeutend mit dem Verlust des Rechtsanspruchs auf Leistungen aus den entrichteten Beiträgen. Die Versicherten sind deshalb die letzten, die der Unterhöhlung und Zerstörung des Versicherungscharakters zustimmen oder das Wort reden könnten“.

Und diesen Gefahren setzt man die gesetzliche Rentenversicherung aus, weil man sich ein völlig falsches Bild von den soziologischen Verhältnissen macht, in denen die Sozialrentner leben. Dabei hat die Soziographische Gesellschaft an der Universität Frankfurt mit ihrem Mitte 1951 erschienenen Werk „Ein neuer Sozialpartner?“ gründliche Vorarbeiten zur Klärung dieser Fragen geleistet. Sie hat nämlich in einem hessischen Dorf von 461 Einwohnern alle Einkommen einschl. der Sozialversicherungs- und Versorgungsrenten erfaßt und dabei den Nachweis geführt, daß die Sozialrenten in den Haushalten nur einen Bruchteil der Einkommen bilden. Die Frankfurter Soziographen wissen – und hoffen dies in weiteren Arbeiten auch mit breitem Beweismaterial belegen zu können –, daß es weithin so aussieht, wie in den 68 Haushaltungen dieses hessischen Dorfes.

Wenn die gewaltigen Summen, die Wirtschaftsrat und Bundestag bisher an die gesetzliche Rentenversicherung gegeben haben, nur den bedürftigen Rentnern zugute gekommen wären, dann würde es heute schon keine notleidenden Rentner mehr geben. Es bestände aber andererseits nicht die große Gefahr einer Gefährdung der auf Grund von Beitragsleistungen erworbenen ursprünglichen Rentenansprüche. Es ist recht seltsam, daß diejenigen, die (wie die Deutsche Angestellten-Gewerkschaft und ihr Bundestagsabgeordneter Georg Schneider) jetzt „die sofortige Anhebung“ der Sozialversicherungsrenten verlangen, diese „Reform“ vor der allgemeinen Sozialreform und auch vor der seit Jahren angekündigten, längst überfälligen Vorlage einer versicherungstechnischen Bilanz vornehmen wollen. Dagegen verlangen sie, daß die von der Bundesregierung vorgesehene Beseitigung einer mißbräuchlichen Ausnutzung der freiwilligen Versicherung in der gesetzlichen Krankenversicherung bis zur endgültigen Reform verschoben wird. Tatsächlich stellt aber der Regierungsentwurf zu § 178 RVO die Bundestagsmehrheit vor die Entscheidung, ob sie mit ihrem Bekenntnis (im Beschluß vom Februar 1952) bezüglich der Trennung von Versicherung, Versorgung und Fürsorge nun ernst machen will oder nicht. Walter Heyn