Unsere Reihe „Ostzonale Schriftsteller“, die wir mit Berichten über Ehm Welk und Georg Lukacs begannen, setzen wir heute mit einem Porträt der Stalinpreisträgerin Anna Seghers fort.

In der Bibliothek Suhrkamp in Frankfurt ist jetzt das Erstlingswerk von Anna Seghers, Aufstand der Fischer von St. Barbara neu erschienen: ein Beweis dafür, daß man auch bei uns im Westen auf die Werke der großen Schriftstellerin nicht verzichten will, weil man wohl zu unterscheiden weiß zwischen künstlerischer Gesinnung und menschlicher Haltung.

Nun ist freilich der Idealfall die Identität von Künstler und Mensch. Solche Identität aber setzt eine – wenngleich auch unter ständiger Spannung erkämpfte – Harmonie des ganzen Menschen voraus. Kann man diese Harmonie erwarten von der heute fast 54jährigen Anna Seghers, einem der größten lebenden Schriftsteller deutscher Zunge?

Anna Seghers Leben mag in seinem turbulenten Verlauf typisches Beispiel für die moderne Existenzform sein. Geboren im November 1900 in Mainz, Gymnasiastin, Abiturientin, Doktorantin in Heidelberg, schon damals auf der Flucht aus immer noch stabiler bürgerlicher Enge in die persönliche und politische Freiheit. Die Freiheit aber stand links, weil die Reaktion rechts war. Und auch Anna Seghers ging nach links: mit welch glühender Überzeugung, das konnte sie schon 1928 mit ihrem ersten Buch, eben dem „Aufstand der Fischer von St. Barbara“ beweisen. Die verantwortlichen Lektoren der bürgerlichen Weimarer Republik waren frei genug, dem jungen, unbekannten Mädchen für diese Meistererzählung sozialistischer Prosa die höchste literarische Auszeichnung, die Deutschland zu vergeben hatte – den Kleistpreis – zuzuerkennen.

Welch eine gewaltige poetische Begabung, nein, welche Reife schon begegnet dem Leser in dieser Erzählung von den Fischern von St. Barbara, die in Streik und Aufstand treten für einen höheren Tarif, weil sie unter den alten Bedingungen verhungern. Wo ist diese Dichte in Stil und Ausdruck in der gegenwärtigen deutschen Prosa erreicht? Das eigentlich Magische dieser Diktion liegt nun darin, daß äußerste Dichte und Klarheit nicht vom Verstand, sondern vom Herzen erreicht werden; eine sublime Präzision des Gefühls in Wort und Satz von geradezu schmerzender Musikalität umsetzen zu können, ist das Geheimnis dieser Frau. Da gibt es in den „Fischern“ eine Stelle, in der beschrieben wird, wie während des Aufstandes der Fischer Kedennek ganz allein aus der Front der zögernden Freunde auf die Soldaten zutritt und erschossen wird: „Er fiel um... ungefähr acht Meter von den Fischern entfernt. Sein ganzes Leben hatte Kedennek nur Segel und Motore,Fang und Tarife gedacht, aber während dieser acht Meter hatte er endlich Zeit gehabt, an alles Mögliche zu denken. In seinen Kopf waren alle Gedanken eingezogen, die zu empfangen der Kopf eines Menschen geschaffen ist. Er dachte auch an Gott, nicht wie man an etwas denkt, das es nicht gibt, sondern an etwas, das einen verlassen hat.“ –

Gott hat den Menschen verlassen... und also bleibt den Menschen doch wohlgar nichts anderes übrig, als sich wenigstens hier auf dieser Erde ein Paradies zu bauen. Dieses Paradies aber verspricht die Internationale. Um dieses Glaubens willen beginnt für die junge Schriftstellerin sehr bald nach der inneren auch die äußere Flucht. 1933 floh sie mit ihrem Mann, dem ungarischen Schriftsteller Laszlo Radvanyi nach Frankreich; drei große Romane entstanden fern von Deutschland: „Die Gefährten“ 1932, „Die Rettung“ 1937 und „Das siebte Kreuz“ 1939 – jenes Werk, in dem die Flucht des Menschen vor den Mächten der Finsternis zum Symbol einer barbarischen Zeit wird. Ein Jahr später entkam das Ehepaar Ravanyi buchstäblich mit dem letzten Dampfer vor Hitlers Schergen nach Mexiko. Vielleicht aus Dankbarkeit gegen das Land, dessen Marseiller Konsulat als einziges den Flüchtlingen offenstand, hat Anna Seghers bis heute ihre 1941 erworbene mexikanische Staatsangehörigkeit beibehalten. Drüben in Mexiko freundete sie sich mit Egon Erwin Kisch und Ludwig Renn an; als sie 1947 nach Berlin zurückkehrte, blieb ihr Mann mit zwei Kindern zurück: möglich, daß er, endlich in Ruhe lebend, die Unruhe Europas nicht mehr auf sich nehmen wollte, möglich, daß er seine Frau nicht mehr verstand, die einmal gesagt hatte, für sie sei keine Mutter eine „richtige Mutter“, die nur an die eigenen Kinder dächte und die „die Not anderer kleiner Rotznasen gleichgültig lasse“.

Anna Seghers hat die Partei, die sie wählte, bis heute nicht verlassen. Ab und zu kursieren Gerüchte über sie, wie dies, daß sie den aufgeblasenen Kultusminister der Sowjetzone und kümmerlichen Verseschmied Johannes R. Becher verachte und deshalb auch nicht in den „künstlerisch-wissenschaftlichen“ Beirat der Zone gewählt worden sei, ab und zu hört man von „Rügen“, die diese begnadete Schriftstellerin sich von eifrigen jungen Helden des Aufbaues für eins ihrer letzten Werke „Der Traktorist“ gefallen lassen muß. Aber man weiß auch von „linientreuen“ Handlungen, die sie beging: so stiftete sie vor einigen Jahren der Pariser kommunistischen Literaturzeitung „Les Lettres Francaises“ rund 16 000 DM – das Autorenhonorar der jugoslawischen Ausgabe vom „Siebten Kreuz“, weil sie persönlich nichts von dem Geld „anrühren“ wollte, das „vom Kriegsprovokateur Tito“ kam.

Was sie heute wirklich denkt, ob sie eine Diskrepanz zwischen ihrem Wollen und der sie umgebenden Wirklichkeit sieht – sie spricht nicht darüber, niemand kann es wissen. Drüben aber weiß man, daß Anna Seghers die größte schriftstellerische Kraft ist, die blieb. Man verlieh ihr den Stalinpreis, eine Auszeichnung, die an nichtrussische Künstler nur sehr sparsam vergeben wird. p. h.