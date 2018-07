Wäre Samuel Becketts „Molloy“ (erschienen 1951) schon jetzt bei uns übersetzt worden, wenn nicht desselben Beckett „Warten auf Godot“ (ein Jahr später erschienen) sich als ein so stupender Bühnenerfolg erwiesen hätte? Die Frage mag offen bleiben, wie so viele Fragen, die Becketts Figuren sich nur stellen, um sie alsbald von sich zu schieben. Genug, der Romanvorgänger des Bühnenspiels ist nun da, von Erich Franzen so mutig und sicher übertragen, daß man glauben könnte, die deutsche Fassung sei das Original:

Samuel Beckett: „Molloy“, Roman. (Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 379 S., Leinen, 16,80 DM).

Was hat man dem Dichter des „Godot“ bei uns nicht alles an Etiketten aufgeklebt! Vom christlichen Allegoriker bis zum Nihilisten, vom Kafka-Nachfolger bis zum Existentialisten – viele Mützen wurden ihm anprobiert. Hätte er davon erfahren, würde er wohl ähnlich reagiert haben wie jener Komponist des vorigen Jahrhunderts, der auf die Frage, ob er Wagnerianer oder Brahmsianer sei, zur Antwort gab: „I bin selber aner.“ Denn Beckett gehört in keine Richtung, weder philosophisch noch künstlerisch. Wer ihn liest, ist allein mit ihm. So wenig auf die Frage; wen meint Beckett mit Godot? eine Antwort herauszupressen ist, so ratlos wird der Leser von Becketts Roman bleiben, wenn er sich mit der Frage quält: wen meint Beckett mit seinen beiden Helden Molloy und Moran?

Das Heikle ist nun, daß beide, der geborene Vagabund Molloy und der berufstüchtige „Agent“ Moran (Agent einer Detektei, deren Leiter eine Godot-ähnliche, also ganz unpersönliche Person namens Youdi ist) – daß beide sich so benehmen, wie sich ein Mensch unter keinen Umständen benehmen soll –, nämlich gar nicht. Molloys reine Passivität, sein völliger Mangel an Lust zu irgendwelchem Tun, und sei es auch nur das Betrachten oder Erkennen, das Nein zu allem Handeln und Denken, mehr noch: das Nein nicht nur zum Leben, sondern vor allem auch zum Tode, weil dieser eine „Auferstehung“ mit sich bringen könnte – diese reine Passivität, dies genußvoll leidende Schweben zwischen Sein und Nichtsein hat eine bedrohliche Kraft: es steckt an. Kaum ist Moran von Youdi auf die Spur Molloys gesetzt, um diesen in seinem Nichts ausfindig zu machen, da ergreift ihn diese selbe wohlige Lähmung. Der Bericht, den er von seiner Fahndung nach Molloy gibt und der den zweiten Teil des Romans ausmacht, gleicht dem ersten Teil, Molloys eigenem Bericht von seiner Auflösung ins schlechthin Untätige, wie der zweite Akt von „Warten auf Godot“ dem ersten. Und dabei sind Molloy und Moran die gegensätzlichsten Charaktere, die sich ausdenken lassen: dort der zerlumpte Asoziale, der niemals zu irgend etwas gut war, hier der gesetzte Hausvater, Mann der Ordnung und der Strenge!

Die Antike kannte Wesen, die weder leben noch tot sind: die Lemuren. Molloy und Moran, jener von Anbeginn seiner Existenz an, dieser seit seinem Aufbruch zu Molloy, sind solche Lemuren. Aber sie sagen nicht nur über sich selbst etwas aus. Dem Leser ihrer Berichte wird unentrinnbar deutlich: Auch in dir steckt ein heimliches Verlangen nach lemurischem Dasein! Es äußert’sich vielleicht nur im Halbschlaf oder in jenen Augenblicken großer Erschöpfung, in denen dir alles gleichgültig wird, deine Arbeit, deine Ziele, deine Verantwortung, deine Stellung in der Umwelt – einfach alles. Aber dann wirst du wach, das Leben tritt in seine Rechte, du gehst an dein Tagewerk, du findest wieder Sinn in deinem Tun – und das heißt: Du verdrängst in dir die Sehnsucht nach dem Lemurentum, nach dem Nicht-wieder-Aufstehen, nach dem Nur-so-dahin-Leben. Und dies Verdrängen ist ein Selbstbetrug, denn du stellst dich tagsüber, als wüßtest du von solchen Süchten gar nichts, die dich doch jeden Abend und jeden Morgen befallen.

Das frühe Mittelalter kannte unter den sieben Todsünden eine, die es die acedia nannte und die im neueren Todsünden-Katalog als „Trägheit“ ein blasses Nachleben führt. Acedia ist das Verfallen an die Lust des Nichtseins – eine Lust, die wir verschweigen wie ein großes Tabu. Molloy und sein Gegenpol Moran huldigen dieser Lust, ganz ohne das mindeste Bewußtsein der Sünde. Denn sie sind ja Menschen von heute – Menschen einer Welt, die die Arbeit heilig gesprochen hat und darum nicht mehr von dem spricht, was im Meroder der Arbeit widerstrebt. Sie protestieren gegen diese Arbeitswert, so radikal wie ein Protest nur sein kann: sie lösen sich auf.

Vielleicht liegt darin Becketts Einzigkeit und seine Größe: daß er Züge des Menschen wiederentdeckt hat, die man sich gewöhnt hat zu übersehen, seitdem man die Versuchungen nur noch innerhalb der Welt wahrnahm und die ärgste Versuchung, die zum Nichtsein, nicht mehr walrhaben wollte. Ist ein solcher Entdecker ein Nihilist? Im Gegenteil, er hebt den Nihilismus an seiner Wurzel aus – in diesem Gleichnis vom Vagabunden und Agent. Christian E. Lewalter