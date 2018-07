h. b. Lübeck

Die Bundesbahn scheint jedermann, der ihre Bahnsteige betritt, für einen potentiellen Betrüger zu halten.

Angenommen zum Beispiel, man sitzt in Lübeck und hat um acht Uhr morgens eine Verabredung in Pönitz in Holstein. Man erkundigt sich, in diesem Falle schon am Vorabend, am Fahrkartenschalter, wann ein Zug dorthin geht und ob er auch wirklich dort hält. (Nicht alle Züge halten in Pönitz.) Man erhält die Auskunft, ein solcher Zug gehe um 7.13 Uhr. Man kauft am nächsten Morgen die Karte 3. Kl. für 1,60 DM, man fragt auch an der Sperre, ob dieser Zug auch wirklich in Pönitz hält, und erhält abermals eine bejahende Auskunft. Man passiert die Sperre, die Karte wird gelocht. Nun aber erfährt man auf dem Bahnsteig von dem Beamten mit der roten Mütze, daß der Zug tatsächlich nicht in Pönitz hält. Und man hat noch Glück gehabt, wenn man es erfährt. Da der nächste Zug bis acht Uhr natürlich nicht in Pönitz ist, ist die einzige Möglichkeit, den Verabredungsort pünktlich zu erreichen, der Omnibus. Der soll eigentlich auch nicht in Pönitz halten, aber freundliche Schaffner machen manchmal eine Ausnahme. Man geht. also durch die Sperre zurück und erklärt die Situation. Der Beamte nimmt das zur Kenntnis. Er entschuldigt sich nicht für die falsche Auskunft, die er gerade gegeben hat und macht auch nicht darauf aufmerksam, daß man sich das Geld zurückgeben lassen könne. So geht man also auf Verdacht zu einem Beamten des Bahnhofsvorstandes, trägt ihm den Fall vor und verlangt sein Geld zurück. Je nach der eigenen Fähigkeit, diese Panne glaubwürdig darzustellen, nach Temperament oder Laune des Beamten, wird dieser nun eine endlose Untersuchung des Falles einleiten, über der man auch noch den Omnibus verpaßt – oder er wird jede Erklärung über falsche Auskünfte auf seinem Bahnhof aus Gründen ihrer großen Wahrscheinlichkeit ohne Kommentar akzeptieren. Auch er wird sich für das Versagen seiner dienstjüngeren Kollegen nicht entschuldigen. Aber er gibt einen Rückzahlungsstempel auf die Fahrkarte. Damit muß man an den Schalter gehen, an dem die Karte gelöst wurde, und dort erhält man, nachdem man den Sachverhalt zum drittenmal ausführlich erläutert hat, das Fahrgeld zurück. Man kriegt für die Fahrkarte Lübeck–Pönitz jedoch nicht 1,60 DM, sondern nur 1,50 DM zurück. Denn dafür, daß man auf Grund einer falschen Auskunft früher als nötig aufstand, daß man zum Bahnhof statt zum Omnibus ging, daß man auf Grund der zweiten falschen Auskunft tatsächlich fast mit einem Zug gefahren wäre, der in Pönitz nicht hält, dafür, daß man zum Bahnhofsvorstand und zurück zum Schalter gehen und dreimal seine Geschichte erzählen mußte, dafür muß man der Bundesbahn zehn Pfennige zahlen. – „Für das Betreten des Bahnsteiges“, eines Bahnsteiges, den man bei richtiger Auskunft gar nicht betreten hätte.

Vielleicht ist man für diese 10 Pfennige zu der Frage berechtigt, ob nicht Zeit ist, solche kleinen Kniffe fallen zu lassen, die das Defizit der Bundesbahn auch nicht decken, dafür aber das Publikum verärgern und in die Omnibusse treiben werden.