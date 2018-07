Oiva Paloheimo gehört zu den bekanntesten jungen Autoren Finnlands und zu den wenigen Schriftstellernfseines Landes, die die verfeinerte Kunst novellistischer Erzählung beherrschen. Das breite Publikum, das bis zu den einfachsten Menschen ein reges Verständnis für Literatur und besonders auch für Lyrik besitzt, hat zumeist kein Organ für die Novelle.

Meine fünfjährige Tochter und ich, wir saßen ganz still und warteten beide, daß sich die Spannung lösen solle. Aus ihrer Brust hob sich noch ab und an ein Schluchzer und, ohne sich zu rühren, starrte sie auf die Rute, die sie in der Hand hielt; die Rute, mit der ich sie vor einer Weile noch geschlagen hatte, weil sie ihres Vaters Eigensinn und seine Neigung geerbt hatte, alles zu übertreiben. Die feucht glänzenden Augen betrachteten die Rute ohne Groll, sie war ihr nahe und vertraut so wie der Vater; beide führten sie mit fester, fürsorglicher Hand, das gab ein besänftigendes Gefühl

von Geborgenheit. Plötzlich reichte sie mir die Rute hin und deutete auf eine kleine Knospe.

„Vater, ich weiß, was eine Knospe ist!“

„Erzähl mir davon“, bat ich, dankbar daß sie mir nichts nachtrug.

„Sie ist des Blattes Traum.“

Ich schaute verwundert auf das Kind.