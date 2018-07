Trotz aller Behinderungen im gegenseitigen Geschäftsverkehr ist Französisch-Marokko für die deutsche Automobilindustrie ein sehr wichtiges Gebiet. Das gilt vor allem für den Transport der Erze aus den im nördlichen Atlasgebiet liegenden großen Mangan- und Kobalt-Bergwerken, die den wichtigsten Teil der marokkanischen Exporte stellen. Man braucht dafür schwere und leistungsfähige Lastkraftwagen; in der Hauptsache Sattelschlepper. Nach dem Kriege deckte Französisch-Marokko den Bedarf an diesen Fahrzeugen aus den USA-Heeresbestanden. Aber heute ist der Betrieb dieses Wagenparks infolge der ständig wachsenden Ersatzteil- und Reparaturkosten längst nicht mehr rentabel, und den deutschen Nutzfahrzeugherstellern eröffnen sich daher erhebliche Absatzmöglichkeiten. Leider wirkt sich die „Lenkung“ der Importlizenzen nicht nur für Westdeutschland recht nachteilig aus.

Auch Autobusse sind in Marokko stark gefragt: das spärliche Eisenbahnnetz bedingte die Einführung weitverzweigter Autobuslinien. Hier werden ebenfalls starke Wagentypen bevorzugt. Fahrzeuge, die auf europäischen Linien mit höchstens 50 Sitzplätzen ausgestattet sind, weisen in Französisch-Marokko bis zu 70 Sitzen auf, eine Belastung, die an die Qualität der Omnibusse höchste Anforderungen stellt. Recht günstige Erfahrungen hat in Marokko die Braunschweiger Büssing Nutzkraftwagen GmbH, mit ihren Trambussen gemacht, die trotz der oft mehr als mangelhaften Wartung durch die eingeborenen Unternehmer als besonders zuverlässig gelten. Eine nicht zu unterschätzende Hilfe ist dabei das grundsätzlich allen deutschen Erzeugnissen von der eingeborenen Bevölkerung entgegengebrachte Vertrauen. Auch in Französisch-Marokko hat „Made in Germany“ einen ungeschmälert guten Ruf... ww.