Die jüngste Hauptversammlung der Hüttenwerke Phoenix AG, Duisburg-Ruhrort, ist zu einem wichtigen Datum geworden. Die Verwaltung war auf den glücklichen Gedanken gekommen, vor einem Forum von Persönlichkeiten aus Industrie und Finanz des Ruhrgebietes den Belgier und Vizepräsidenten der Hohen Behörde in Luxemburg, Monsieur Coppe, zu bitten, zu dem umstrittenen Artikel 66 des Schuman-Plans zu sprechen. In diesem Artikel beschäftigt sich der Plan mit den Möglichkeiten von Zusammenschlüssen in der Montanwirtschaft, ein Kapitel, das für die deutsche Eisen- und Kohlewirtschaft nach den alliierten Entflechtungen unter dem Kennwort „Rekonzentration“ ein sehr bedeutsames, aber auch diffiziles Gebiet geworden ist.

Coppé, der in fließendem Deutsch sprach, gewann mit seinem Vortrag so schnell die Herzen seiner Zuhörerschaft, wie es kaum erhofft werden konnte. Großes Verständnis für die verbundwirtschaftlichen Zusammenhänge, für den Einsatz unternehmerischer Initiative, für die Dynamik des Fortschritts und für die gesamtökonomischen Relationen des Unionsraumes und dessen Verhältnis zum Weltmarkt kennzeichneten seine Rede. Er begann mit den Worten: „Die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl ist eine junge und in die Zukunft blickende Einrichtung“ und schloß unter lebhaftem Beifall mit dem Satz: „Ich möchte hoffen, daß sich die vertrauensvollen Beziehungen zwischen der Hohen Behörde und der Wirtschaft mehr und mehr vertiefen mögen und daß bald der Tag komme, an dem jeder deutsche, französische, italienische, niederländische, luxemburgische und belgische Industrielle zur Hohen Behörde das gleiche Vertrauen hat, das er normalerweise zur Wirtschaftsverwaltung seines eigenen Landes hat. Ich würde dies als einen der schönsten Erfolge der psychologischen Integration Europas ansehen. Falls meine Teilnahme an Ihrer heutigen Zusammenkunft dazu beitragen könnte, würde ich das als einen besonders schönen Erfolg meiner Reise nach Duisburg bewachen. Im übrigen würde ich meine Aufgabe nicht als erfüllt ansehen, wenn Sie mich lediglich als einen der Vizepräsidenten der Hohen Behörde betrachten, sondern nur dann, wenn Sie als deutsche Hüttenleute die Überzeugung gewinnen würden, daß Sie in mir einen Freund haben.“

Diese Worte lassen die Atmosphäre erkennet, die in Duisburg herrschte. Wenn auch Coppe nicht offiziell gesprochen hat, sondern „nur“ seine eigenen Meinungen zu Fragen der Rekonzentration darlegte, so mindert dieser Hinweis doch nicht die dokumentarische Bedeutung seiner Ausführungen. Er versicherte, daß die Hohe Behörde gerade auf dem Gebiet der Zusammenschlüsse den Wunsch habe, die Wirtschaft zu fördern, und keineswegs, sie zu hemmen. Der Gemeinsame Markt soll ein Wettbewerbsmarkt sein, und die Hohe Behörde volle lediglich sicherstellen, daß sich innerhalb dieses Marktes keine das Gleichgewicht ernstlich störenden Verzerrungen der Unternehmensstruktur ergeben. „Wir sind nicht zusammenschlußfeindlich. Im Gegenteil. Dort, wo Zusammenschlüsse geeignet sind, die Leistungsfähigkeit der Unternehmen zu erhöhen, wird die Genehmigung stets erteilt werden.“

Der Vizepräsident führte einige Beispiele an die die Hohe Behörde als sinnvolle Zusammenschlüsse auffassen würde. Wir wollen diese Sätze im Wortlaut bringen, da ihre Bedeutung grundsätzlicher Natur ist. Coppe sagte:

„Auf dem Wege der Zusammenschlüsse lassen sich in vielen Fällen die Produktionsprogramme mehrerer Betriebsstätten aufeinander abstimmen und besser miteinander ergänzen. Walzwerke körnen z. B. auf diese Weise ihre Walzprogramme rationell auf die Walzenstraßen verteilen und die hohen Kosten häufiger Umstellung von einer Dimension auf die andere ersparen oder zumindest stark einschränken. Unternehmen der Stahlindustrie können mit solchen der Kohlewirtschaft eine technische und ökonomische Verbundwirtschaft herstellen, die in der Vergangenheit gerade die industrielle Entwicklung an der Ruhr stark gefördert hat. In vielen Fällen hat der Zusammenschluß zwischen Unternehmen der Grundstoffindustrie und solchen der Weiterverarbeitung nicht nur eine stetigere Absatzmöglichkeit geschaffen, sondern durch die enge Zusammenarbeit der beiden Zweige im Rahmen einer größeren Unternehmenseinheit die Qualität der Erzeugung verbessern können. Hinzu kommt, daß manche Aufgaben z. B. auf dem Gebiete der Kohleveredlung über die Möglichkeiten eines einzelnen Unternehmens weit hinausgehen und nur durch gemeinsame Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen über die Bildung von Gemeinschaftsunternehmen gelöst werden können.“

Auch unter dem Gesichtspunkt, die Finanzbasis zu erweitern, seien Zusammenschlüsse geeignete Mittel. Es entspreche durchaus wirtschaftlichen Überlegungen, daß sich die Beteiligten mit einem Zusammenschluß einer Stärkung ihrer Stellung im Markt sicher seien, meinte Coppe. Gleichgültig, welche Erwägungen auch im einzelnen Falle die Unternehmen zu Zusammenschlüssen bewegen: man werde grundsätzlich davon auszugehen haben, daß die damit erreichte Verbesserung der Wirtschaftlichkeit Elemente enthalte, die nicht nur privatwirtschaftlich, sondern zugleich auch im Sinne der Ziele der Montan-Union (nämlich rationellste Verteilung auf höchstem Leistungsstand) vorteilhaft wirken.

Diese Sätze brauchen nicht mehr kommentiert zu werden. Sie enthalten den Geist unternehmerischer Initiative und sie sind, so möchten wir sagen, erstmalig in Deutschland aus dem Munde eines Mannes von jenseits der Bundesgrenzen in dieser präzisen Form zu hören gewesen. Die großräumige Konzeption von Coppe erkennt man aber auch noch aus einem weiteren Satz, als er nämlich sagte: „Die Unternehmenseinheiten im Bereich der Montan-Union erscheinen im Rahmen der bisherigen historisch engen Grenzen sogar klein, wenn man sie mit entsprechenden Einheiten, vor allem im Amerika, vergleicht. Eine erfolgreiche Durchführung des Montanvertrages wird deshalb zweifellos: nach und nach auch das Produktionspotential der einzelnen Unternehmenszusammenhänge innerhalb der Europäischen Gemeinschaft verstärken und rationeller gestalten müssen.“