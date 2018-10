Die Bank für Vertriebene und Geschädigte (Lastenausgleichsbank) AG, Bad Godesberg, legte ihren Jahresbericht für das Geschäftsjahr 1953 vor. Das Berichtsjahr stand im Zeichen einer erheblichen Ausweitung der Geschäftstätigkeit. Die Bilanzsumme erhöhte sich dementsprechend auf 1463,53 (i. V. 759,7) Mill. DM. Die Aufgaben der Lastenausgleichsbank bei der bankmäßigen Durchführung der Eingliederungsmaßnahmen im Rahmen des Lastenausgleiches werden sich – wie es heißt – in Zukunft noch stark erweitern.

In der Bilanz zum 31. 12. 1953 (alle Werte in Mill. DM) sind die durchlaufenden Kredite – es handelt sich hierbei um den Hauptposten der Bilanz – fast verdoppelt mit 821,21 (461,2) ausgewiesen. Hiervon entfallen 373‚4 (373,8) auf die Existenzaufbauhilfe-Darlehen, ferner 131,5 (69,6) auf Gemeinschaftshilfe-Darlehen zur Schaffung von Dauerarbeitsplätzen. Die Finanzierung dieser Darlehen erfolgte aus Mitteln, die auf Grund des Soforthilfegesetzes bereitgestellt sind. Ferner sind in den durchlaufenden Krediten 16,8 (16,9) Flüchtlingssiedlungskredite aus Mitteln des ERP-Sondervermögens enthalten. Die Bank zahlte weiterhin im Berichtsjahr 136,5 Aufbaudarlehen für die gewerbliche Wirtschaft und 71,5 Aufbaudarlehen für den Wohnungsbau sowie 52,0 Aufbaudarlehen für die Landwirtschaft aus Lastenausgleichsmitteln aus. Auf der Aktivseite der Bilanz sind weiterhin Landeszentralbank-Guthaben mit 5,19 (4,44) ausgewiesen, ferner Wertpapiere kaum verändert mit 13,32 (13,33) und Debitoren erheblich erhöht auf 221,51 (142,1). Die langfristigen Ausleihungen stehen mehr als verdoppelt mit 306,03 (130,1) zu Buch.

Auf der Passivseite erscheinen die Einlagen mit 30,23, in denen die vom Bundesausgleichsamt zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 16,40 enthalten sind, aus denen die Zahlungen zur Abdeckung der Forderungen gem. dem Gesetz über einen Währungsausgleich für Sparguthaben Vertriebener bestritten werden. Unter 83,09 (39,05) Nostro-Verpflichtungen sind vor allem die vom Bundesausgleichsamt zur Verfügung gestellten Mittel in Höhe von 76,19 ausgewiesen, aus denen die Auszahlungen von Aufbaudarlehen und Arbeitsplatzdarlehen geleistet werden. Aufgenommene langfristige Darlehen sind ebenfalls erheblich erhöht auf 516,02 (249,33). Rückstellungen sind mit 7,0 (3,0) und Wertberichtigungen mit 0,71 (0,66) ausgewiesen. Grundkapital unv. 3,0. D.