Von Kurt Kusenberg

Es dürfte feststehen, daß Goethe braune Augen hatte – aber die Zeugenaussagen darüber schwanken, wie sie es seit eh und je in solchen Fällen getan haben. Braun sind seine Augen auf dem Bildnis, das Stieler 1828 malte, braun in den Schilderungen von Leisewitz, Ernst Moritz Arndt und Johanna Schopenhauer. Doch ihnen stehen andere Zeugnisse entgegen. Kestner spricht von „großen schwarzen Augen“, der Freiherr v. Schönborn sagt „mittelmäßige schwarze Augen“, womit er wohl ausdrücken will, daß sie mittelgroß waren, und sowohl Jung-Stilling wie Caroline Luise Hempel attestieren Goethe ausdrücklich „große helle Augen“.

Nun, diese Widersprüche lassen sich auflösen; sie rühren zweifellos daher, daß Goethes Augen dunkel wirkten und zugleich einen starken Glanz ausstrahlten, der sie wiederum hell erscheinen ließ. „Die Iris“, schreibt der Goetheforscher Hans Wahl, „war vollkommen braun, die Pupille vergrößerte sich im erregten Zustand jedoch sehr stark, daß sie je nach dem einfallenden Licht oft schwarz erschien“. Und das Strahlende dieses unvergleichlichen Augenpaares wird durch Matthisons Bericht aus dem Jahr 1815 bezeugt: „Selten schuf die Natur wohl ein Auge von gediegenerem Feuerstoff als das Auge Goethes, welches noch leuchtete und glänzte wie vor dreißig Jahren.“ Flammenauge, Feuerblick: die Worte kehren in zeitgenössischen Beschreibungen Goethes immer wieder.

Einen besonders sorgfältigen Steckbrief hat der Prinzenerzieher Soret hinterlassen: „Die Iris ist aus drei deutlichen Schattierungen zusammengesetzt; breiter blauer Kreis umschließt die braune Grundfarbe der Iris und bildet so, mit dem Schwarz der Pupille drei konzentrische Kreise von eigener, aber nicht unangenehmer Wirkung.“ Soweit der kühle Soret; nun aber die subjektiveren Aussagen. Die bereits erwähnte Caroline Luise Hempel, eine Tochter der „Karschin“, notiert erregt: „Der Mensch wirft so viel Respekt aus seinen Augen, daß ich mich kaum traute, in seiner Gegenwart zu bleiben.“ Ganz ähnlich äußert sich der Schauspieler und Theaterdirektor Iffland: „Goethe hat einen Adlerblick, der nicht zu ertragen ist. Wenn er die Augenbrauen in die Höhe zieht, so ist’s, als ginge der Hirnknochen mit.“ Goethes Ausstrahlung, die sich vor allem in seinen Augen manifestierte, muß in der Tat machtvoll gewesen sein; sonst hätte sie nicht sogar einen Mimen geblendet. Von seiner Dämonie handelt ein Brief, den der preußische General Ernst v. Pfuel an seinen Freund richtete: „Aus dem einen Auge blickt ihm ein Engel, aus dem anderen ein Teufel, und seine Rede ist eine tiefe Ironie aller menschlichen Dinge.“ Diese Ironie wird im Rapport der sensiblen Schriftstellerin Friederike Brun fast etwas Unmenschliches: „Anfangs quälten mich seine Blicke, die ich immer auf mir und an mir empfand, wenn ich ihn nicht ansah, und die dann die des forschenden Beobachters waren; und des Beobachters ohne Hoffnung und Glauben, an einen reinen Menschenwert, der nur neue Gestalten zu seinen lebensvollen Gemälden sucht und in die Welt sieht wie in einen Guckkasten.“ Uns will scheinen, als sei die Dame Brun hier zu sensibel gewesen und zu sentimental; das forschende Auge des Künstlers blickt nämlich nie besonders menschlich in die Welt, weil es arbeitet.

Das Alter befällt auch Goethes Augen. Carus, der Arzt, stellt 1821 fest: „Der arcus senilis in der Hornhaut beider Augen beginnt zwar sich zu bilden, aber ohne dem Feuer der Augen zu schaden.“ Es ist dieselbe typische Alterserscheinung, über die E. A. Odyniec acht Jahre danach ahnungslos berichtet, als sei sie etwas ganz Individuelles: „Die Augen, klar, lebhaft; zeichnen sich noch durch eine Eigentümlichkeit aus, nämlich durch eine lichtgraue, wie emaillierte Linie, welche die Iris beider Augen am äußeren Rand rings umfaßt. Adam verglich sie mit dem Saturnringe.“ Aber dieser „Saturnring“ ist eben der arcus senilis, ein Spätleiden des Auges. Und in dieser Beschreibung, die Freiherr v. Stackelberg im selben Jahr, 1829, notiert, treten die Unbilden des Alters vollends hervor: „Die Augen stehen schräg, denn die äußeren Augenwinkel haben sich stark gesenkt, auch die Augensterne sind kleiner geworden, weil sich durch eine starartige Verbildung ein weißer Rand umhergegossen hat.“

Zweieinhalb Jahre später schlossen sich Goethes Augen für immer – sie, von denen Kestner gesagt hatte: „Sein Merkwürdigstes sind die großen schwarzen Augen, aus denen gleich die gewaltige Fähigkeit entgegenleuchtet, ohne Anstrengung zu durchschauen, was ein Sterblicher vermag. Vielleicht sind sie jetzt auf dem Erdboden einzig in ihrer Art.“