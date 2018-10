Das Temperament und die offensichtlich nicht zu bändigende Redefreudigkeit (die leider auch mit einer unerschöpflichen Dementisucht verbunden ist) haben Bundesverkehrsminister Dr. h. c. Hans-Christoph Seebohm einen neuen Streich gespielt: nachdem er mit seinen Verkehrsgesetzen – im Volksmund nennt man sie schon „Verkehrsbehinderungsgesetze“ – bereits zwischen zwei Stühle geriet und sich mit nahezu allen Wirtschaftszweigen auf dem Kriegsfuß befindet, hat er sich nun auch noch die Architekten zu seinen Gegnern gemacht. Ursache war ein Besuch, den der Minister in der vergangenen Woche der Insel Helgoland abstattete und der ihn zu einer etwas leichtfertigen Kritik an dem Wohnhausbau auf Helgoland verleitete.

Seebohm sprach von „Geflügelzuchtfarmen“, mit denen er offensichtlich den Baustil der neuen Wohnhäuser meinte und gab zum Entsetzen seiner Begleitung die Absicht kund, sich künftig um die Baupläne für die Wohnungen der Angehörigen der ihm unterstellten Wasser- und Schiffahrtsverwaltung selbst kümmern zu wollen. Man kann nur hoffen, daß die Absicht des Ministers, sich künftig – wie weiland Wilhelm II. – auch als „Architekt“ zu betätigen, sein unerfüllbarer Wunschtraum bleibt. Was aus Helgoland werden würde, wenn die Seebohm-Wünsche wirklich Gestalt annehmen sollten,’ ist schon jetzt klar: da braucht man nur an das Durcheinander des deutschen Verkehrs zu denken, das zu beseitigen oder auch nur zu mildern das Temperament und die Beredsamkeit des Bundesverkehrsministers bisher noch nicht ausgereicht haben.

Und darum sollten auch die deutschen Städteplaner, die viele Jahre hindurch daran arbeiten, um ein neueres und schöneres Helgoland zu schaffen, sich mit Papa Wrangel, dem witzigen Feldmarschall, sagen: „Betrieft mir nich“ ... ww.