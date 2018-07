o. f. Lüneburg

Der Leiter der Vogelschutzstation Lüneburg, Henry Makowski, teilt mit, daß von den acht Wanderfalkenhorsten im Regierungsbezirk Lüneburg fünf geplündert wurden. Man vermutet die Frevler unter den Taubenzüchtern. Die Verluste an Tauben sind jedoch nach Ansicht der Vogelschutzexperten auf die Überforderung der Tiere zurückzuführen, und die Behauptung, acht Wanderfalkenpärchen könnten einen verheerenden Schaden unter den Tauben anrichten, ist einfach lächerlich. Außerdem genießt der Wanderfalke nicht nur als Naturdenkmal eine ganzjährige Schonzeit, sondern ist zur Ausmerzung kranker und schädlicher Kleintiere als „Gesundheitspolizist“ wichtig.

Während Kiebitz und Goldregenpfeifer immer seltener in der Heide nisten, nehmen Elstern und Ringeltauben so stark überhand, daß man sich gezwungen sieht, Gegenmaßnahmen zu ergreifen. Besonders, weil die Ringeltauben mehr und mehr „verstädtern“ und als Seuchenträger unser Hausgeflügel bedrohen. Die großen sogenannten „Engländerschläge“ in den Waldungen bewirken eine erschreckende Zunahme der Mäuse. Dies wiederum ist für die Wildkatze der Grund, ihre heimischen Gefilde im Unterharz zu verlassen und sich im östlichen Teil der Heide anzusiedeln. Neben der Wildkatze wurde auch der Wolf „republikflüchtig“ und setzte über die Zonengrenze. Seit 1951 wurden in Niedersachsen drei Wölfe erlegt. Etwa 300 Stück Vieh sollen in den letzten drei Jahren in der Heide von Wölfen gerissen worden sein.

Aber auch einige gern gesehene Tiere vermehren sich langsam. Kranich, Kolkrabe (jetzt sechs bis acht Paare in Niedersachsen) und Blaurake gehören zu ihnen. Auch der Wiedehopf beginnt sich in der Heide wohl zu fühlen. Die vermehrte Beobachtung des Rauhfußkauzes ist wohl nur auf die intensivere Beschäftigung der Fachleute mit dieser Gattung zurückzuführen.