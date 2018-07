Inhalt Seite 1 — Pättkes sind bessere Wege Seite 2 Auf einer Seite lesen

Münster, Anfang August

Die Fliegenden-Untertassen-Wesen, die über der Erde kreuzen und uns beobachten, sollen zunächst geglaubt haben, daß die Autos, die sich auf der Erdoberfläche bewegten, bei uns die höchstgeordneten Wesen seien.

Auch unten bei uns gelten Fußgänger und Radfahrer in der Gesellschaft nicht mehr viel, jedenfalls weit weniger als zu Großmutters Zeiten um 1900. Heute muß man doch wohl im Auto vorfahren oder wenigstens im Moped, um etwas zu gelten. Aber da habe ich nun eine Landschaft in Deutschland kennengelernt, da wird der Mensch als Radfahrer besonders geehrt. Er erhält eine offizielle Einladung zu einer Radfahrtour durch dieses Land, nicht aus sportlichen Gründen, nicht zum Sechstagerennen, sondern um die Schönheiten auf stillen Straßen und einsamen Waldwegen kennenzulernen. Der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt erscheint zur besonders herzlichen Begrüßung der eingeladenen Radfahrer und der Regierungspräsident, nicht mehr in den jüngsten Jahren und von der stämmigen Körperfülle dieses Menschenschlages, sagt bei der Begegnung fröhlich: Auch ich bin in meiner Jugend radgefahren: In Münsterland.

Zwar brausen auch hier die Reiseomnibusse von Wasserburg zu Wasserburg, erschüttern die vielhundertjährigen Brückchen, und die eiligen Besucher besäen das Wasser der Gräfte und die Schloßhöfe mit Bonbonpapier, versuchen in jede offene Tür zu gehen, obwohl die alten Adelsgeschlechter, die zum großen Teil noch auf diesen Schlössern leben, gar keinen Besuch wünschen und nur wenige es bisher eingerichtet haben, daß ihre Häuser gegen Eintrittsgeld besichtigt werden. Obwohl die meisten es heute durchaus nötig hätten. Aber in diesem konservativen Lande, in dem die Liebe zur Tradition alle anderen Charakterzüge übertrifft, hat man sich noch nicht auf die neuen Sitten der Touristen, die von weit her kommen, umstellen können, um seinen Nutzen daraus zu ziehen. Daher liebt und ehrt man die Radfahrer hier und hofft in ihnen eine-touristische Elite heranbilden zu können, die noch schweigend reist, um zu schauen. Menschen, die dem optischen Lärm des täglichen Lebens entfliehen wollen und noch das seelische Vermögen haben, die sichtbare Wirklichkeit aufzufassen, statt ihrer Surrogate. Menschen, die Genießer des Schweigens sein und in der Stille die Fülle der Welt erleben wollen. Denn das Aufschlußreiche ist immer in der Stille versteckt. Die Münsterländer haben für die Wiederbelebung der Radwanderung schon einen gewinnenden Plan parat: Der Reisende, der im Auto, im Bus oder mit der Eisenbahn in Münster, Coesfeld oder irgendeiner anderen Stadt ankommt, soll sich da sein Fahrrad mieten können, wie man Skier im Wintersporthotel leiht. Er wird ganz ungewöhnliche Reiseerlebnisse haben, wenn ihm daran liegt, wieder einmal einen lebenden Fasan oder einen Bullen zu sehen.

Da ich als Gast des Münsterlandes über die für dieses Land charakteristischen Pättkes fuhr, heimelige Wald- und Wiesenpfade zwischen Wallhecken in den „grünen Zimmern ohne Dach“ und in Eichenwäldern, machte ich nicht nur mit der Natur, die hier noch so natürlich wie möglich ist, ganz neue erregende Bekanntschaft, ich erfuhr auf den Bauernhöfen und Adelssitzen, in Gutshäusern und zugleich Brennereien des alten Münsterländer Korn eine überwältigende, fröhlich geübte Gastfreundschaft. Selten gebrauchte Worte, wie Behagen und behäbig, barocke Lebensfülle und Brauchtum, werden wieder lebendig beim Gespräch vor den flammenden Holzscheiten, die in diesen Julitagen in allen Landhäusern in den „Herdfeuern“ brannten. Anderswo nennt man sie Kamin, nur hängen hier tatsächlich manchmal noch über den Köpfen die westfälischen Schinken unterm „Bosen“, dem Dach des Rauchfangs. Das freie dröhnende Lachen der Bauern, die hierzulande verschmitzte Dankes erzählen – oft vom Herrn Pfarrer und auch der Herrgott wird meistens in die fröhliche Runde einbezogen und ein bißchen am Bart gezupft –, kommt aus dem tiefen Urgrund souveränen Selbstbewußtseins und vitaler Lebenslust. Typisch ist die Geschichte, die einer von dem ostdeutschen Flüchtling erzählt, dem im Wallfahrtsort Teltge kürzlich das Wunder geschah, daß er – Heimweh bekam. Wer in Westfalen oder gar in Münster lebt, sehnt sich nicht zurück nach der Vergangenheit in einem andern Land, schließlich ist er kein Westfale in der Fremde... Tatsächlich hat man vor kurzem auf einer Tagung von einem Flüchtling das Wort des Dankes gehört: „Wir sind nicht von der Landschaft Westfalen, sondern von den Menschen Westfalens aufgenommen worden.“ Heimat und Volkstum – diese oft mißbrauchten, oft papiernen Begriffe müssen im Münsterland nicht künstlich wachgehalten werden. Dem Überlieferten, dem Alten begegnet man überall. Die einzeln liegenden Bauernhöfe, inmitten alter Bäume, Hecken und Wäldchen, werden von den Bauern auch ohne Naturschutz und Heimatverein stolz im alten Stil erhalten und gepflegt. Durch Bomben und Feuer zerstörte Gehöfte wurden getreu der überlieferten Bauweise wieder aufgebaut. Aber Bausünden, die in den Gründerjahren und um die Jahrhundertwende und später bei An- und Ausbauten begangen wurden, werden heute vermieden. Wenn man sich allerdings auf dem Lande nach Neubauten in moderner, unserem gewandelten Geschmack und unseren technischen Möglichkeiten entsprechender Bauart umsieht, so sucht man ziemlich vergeblich. Fährt man von Ort zu Ort, was hier ebensogut von Kirche zu Kirche bedeutet, so stellt man, wenn man auf die Jahreszahlen achtet, an den gedrungenen, schweren Gemäuern fest, daß die Westfalen noch romanisch bauten, als man anderswo und um sie herum schon längst gotisch in den Himmel strebte. Dabei haben sie, als sie sich schließlich entschlossen, gotisch zu bauen, durchaus auch die wuchtige Westfalenart ausgedrückt. Da wir heute schließlich noch nicht wissen, in welchem Stil wir uns befinden, warten die Westfalen, treu ihrem Charakter, lieber noch etwas ab. Der Hang, das Alte zu bewahren, ist schon immer stärker gewesen. Den Besitzern der Wasserburgen ist er heute eine hohe Verpflichtung, die sie geradezu daran hindert, willkommene Neuerungen der Gegenwart zu übernehmen. So sieht man vor prunkenden Kaminen primitive Kachelöfen, weil der Einbau einer Zentralheizung finanziell untragbar ist. Da aber die Vorfahren vorbildlich waren im Sammeln von Kunstgegenständen, mutig in ihrem Geschmack und sicher im Gefühl für Form und Maß, ist es für die heutigen Schloßbesitzer, für die Künstler und für die Nachwelt um so betrüblicher, daß sie an der heutigen Kunst keinen Anteil mehr nehmen und wohl auch nicht nehmen können.

*

Wie sehr auch die heutige Bauernkultur abgesunken ist, sieht man an den Einrichtungen der neuen Bauernhäuser deutlich. Allein für die Tiere werden vorbildliche Neubauten von noch nicht dagewesener Qualität gebaut. Der neue Herr auf Hülshoff, dem Stammschloß der Anette, ein versierter und fortschrittlicher Landwirt, hat auf dem neuen Wirtschaftshof in angemessener Entfernung einen Kuhstall errichtet, in dem die Tiere sich ungehindert bewegen und gegenseitig besuchen können, jederzeit durch selbsttätig schließende Gummitüren einen Ausgang ins Freie haben und also gesunder aufwachsen werden. Behausungen für Hühner und Schweine nach neuestem Prinzip sucht sich jeder Bauer einzurichten. Daß hier auch die neuesten landwirtschaftlichen Maschinen zu finden sind, versteht sich am Rande. Der Landeskonservator allerdings war auch mit dieser durchaus gemäßigten Bauweise in Hülshoff nicht einverstanden, obwohl sie weder das Landschaftsbild noch das heute als Museum für die Öffentlichkeit freigegebene, aber von den Verwandten der Dichterin noch bewohnte Wasserschloß beleidigt. Schon immer aber haben die Haustiere im Münsterland gut gewohnt, hochherrschaftlich sogar wie auf dem Merveldtschen Stammschloß Westerwinkel, wo die Pferde vor Delfter Kachelwänden an den Krippen stehen.