Alle Bemühungen der Stadtverwaltung um eine angemessene Vergütung der bei den Militärparaden am französischen Nationalfeiertag entstandenen Schäden seien fehlgeschlagen, teilte der zweite Bürgermeister von Koblenz, Rummel, im Stadtrat mit. Die am 14. Juli dieses Jahres an den Straßen von Koblenz durch Militärparaden verursachten Schäden betrugen nach den Ermittlungen einer gemischten deutsch-französischen Kommission 28 615 DM. Die französische Standortverwaltung hat sich aber lediglich bereit erklärt, die an Bordsteinen und Bürgersteigen entstandenen Beschädigungen zu vergüten. Sie betragen 261 DM.