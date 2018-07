Auf die Dauer wird den größten Vorteil einer vorbildlich aufgechlossenen (und technisch ansprechend durchgeführten) Publizität die Hüttenwerke Phoenix AG, Duisburg-Ruhrort, für sich selbst buchen können. Obwohl das Unternehmen noch der alliierten Kontrolle unterliegt und das AK von 115 Mill. DM von drei Aktionär-Treuhändern repräsentiert wird, hat es eine Berichterstattung über die zwei verflossenen Geschäftsjahre 1951/52 und 1952/53 getrieben, die schon jetzt den Aktionären der Nachfolgegesellschaften des Stahlvereins wie eine beispielhafte Vorleistung eines künftigen Vertrauensverhältnisses zwischen Aktionär und Verwaltung vorkommen muß. Die schriftliche Berichterstattung des Unternehmens wurde darüber hinaus durch eine Pressekonferenz ergänzt, auf der nicht nur freimütige Äußerungen zur eigenen Betriebslage, sondern auch zu eisenwirtschaftlichen Problemen abgegeben wurden. Darüber hinaus wurde die oHV, zu der eine große Zahl namhafter Männer der Industrie und Finanz des Rhein-Ruhr-Gebietes eingeladen waren, durch eine Rede des Vizepräsidenten der Hohen Behörde, Coppe (Belgien), ausgestaltet, auf die wir an anderer Stelle dieser Ausgabe eingehen.

Von Phoenix dürfte die Öffentlichkeit in nächster Zeit aus anderem Anlaß heraus hören. Als ausgesprochenes Halbzeugwerk war es früher mit wesentlichen Teilen seiner Produktion im Verbunde der Vereinigten Stahlwerke AG der Vorlieferant für die ebenfalls zum Stahlverein gehörende Rheinische Röhrenwerke AG. Beide Unternehmen gehören eigentlich zusammen. Ihre Fusion dürfte zu den dringend notwendigen Korrekturen der Entflechtungsära zählen und wohl nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen.

Die Phoenixhütte macht gegenwärtig im Monat etwa 160 000 t Stahl, mithin auf das Jahr umgerechnet 1,9 Mill. t, wovon ein bedeutender Anteil in den Export geht. Auf der Produktionsbasis von 1,3 Mill. t Stahl in den letzten beiden Geschäftsjahren wurde ein Wertumsatz von 666 Mill. (1951/52) und 697 Mill. (1952/53), mithin zusammen von 1,363 Mrd. DM erreicht. Dieser Umsatz ermöglichte ein Investitionsprogramm in der Größenordnung von rund 350 Mill. DM zu riskieren und bereits weitgehend durchzuführen. –

Unter Berücksichtigung dieser Bau- und Finanzprogramme ist der Abschluß für 1952/53 sozusagen „von hinten“ aufgezäumt Die Verwaltung hatte im Vorjahr ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, den künftigen Aktionären eine Dividende auszuschütten. Sie hat trotz der Liquiditätsanspannung einen Reingewinn von 4,6 Mill. DM per 30. September 1953 ausgewiesen und ihn voll für eine 4-v.-H.-Dividende zur Verfügung gestellt. Die Ausschüttung erfolgt nach dem Aktientausch.

In der Bilanz erfolgte der Ausgleich der Seiten durch weitgehende Transaktionen auf den Rückstellungskonten. So wird der wegen der Sonderabschreibungen auftretende Verlust 1951/52 von 19,9 und 1952/53 von 40,5, also zusammen von 60,4 Mill. DM aus den Rücklagen gedeckt, um die Sonderabschreibungen in Höhe von zusammen 117,4 Mill. DM zu ermöglichen. Dies bedeutet an sich ein positives Ertragsergebnis von 57 Mill. DM vor Abzug der Ertragssteuern und (unter Abrechnung dieser) die Möglichkeit einer Dividendenzahlung von etwa 8 bis 9 v. H. je Jahr. Dieses gute Ertragsbild ist nicht zuletzt auf das Gelingen einiger Sondergeschäfte zurückzuführen, bei denen das Unternehmen eine sichtlich glückliche Hand hatte. Nach Abschluß des Investitionsprogramms (etwa Mitte 1958) will die Verwaltung an eine langfristige Konsolidierung von etwa 80 bis 100 Mill. DM Verbindlichkeiten herangehen, wobei sowohl die Obligation wie die Aktie mit in Erwägung gezogen wird. rlt.

Die HV der Deutsche Mannesmannröhren-Werke AG, Düsseldorf (eine der fünf Tochtergesellschaften der Mannesmann AG), genehmigte die Abschlüsse zum 30. 9. 1953 und zum 31. 12. 1953. Das Geschäftsjahr wurde durch Beschluß der ao. HV vom 25. 8. 1953 auf das Kalenderjahr umgestellt, so daß für die Zeit vom 1. 10. bis 31. 12. 1953 ein Rumpfgeschäftsjahr eingeschaltet werden mußte. Der Umsatz lag im Berichtsjahr mit 343 Mill. DM um 20 v. H. über dem des Geschäftsjahres 1951/52. Wie mitgeteilt wurde, ist im Werk Rath eine neue Rohrschweißanlage in Betrieb genommen worden. Mit der Mannesmann-Hüttenwerke AG in Duisburg hat sich die Gesellschaft zu einer Verkaufsgemeinschaft zusammengeschlossen. Obwohl das nahtlose Stahlrohr auf zahlreichen Verwendungsgebieten dem zunehmenden Wettbewerb anderer Fabrikate, begegnet, rechnet die Verwaltung damit, daß auch das Geschäftsjahr 1954 eine befriedigende Entwicklung nehmen wird.