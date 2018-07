Berlin, Anfang August

Das tut ein Beamter einfach nicht!“, rief unter dem Beifall der Zuhörer der Verteidiger des Angeklagten im Plädoyer des Prozesses, den Berlins Polizeipräsident Dr. Stumm und sein Stellvertreter gegen Jochen Kühle, den Vorsitzenden des Bürgerschutzbundes, wegen Beleidigung und übler Nachrede führten. Mit den Dingen, die ein Beamter „einfach nicht tut“, meinte der Anwalt den ungewöhnlich hohen Kapitalaufwand beim Bau eines Wohnhauses aus zum Teil öffentlichen Mitteln und die zinslos und ohne Schuldschein angenommene Summe von siebzehntausend Mark, die Stumm von seinem Freunde Oberjat, dem gegenwärtig in ein Justizverfahren verwickelten „Margarinekönig“, als Darlehen erhalten und bis heute nicht zurückgezahlt hat.

Diese Tatsache, dazu die gerichtlich festgestellte Alkoholfreudigkeit des Polizeipräsidenten und das nicht bestrittene Verschwinden gewisser belastender Personalakten aus dem Polizeipräsidium sind nach fünftägiger Verhandlungsdauer als einzige Negativpunkte für Dr. Stumm aus der reichhaltigen Vorwurfsliste Jochen Kühles gegen den Polizeipräsidenten übriggeblieben. Alkoholische Exzesse in der Öffentlichkeit und Begünstigung im Amt –: das waren die massiven Anschuldigungen, für die ein Wahrheitsbeweis nicht zu erbringen war. Die Zeugen, vielfach höhere Polizeibeamte, ließen Kühle im Stich; sie nahmen Aussagen zurück, litten plötzlich an Gedächtnisschwund, und der Prozeß endete mit der Verurteilung Kühles zu vier Monaten Gefängnis.

So ist dem Gesetz Genüge getan; kriminelle Delikte sind dem Polizeipräsidenten nicht nachzuweisen. Dennoch hat der Prozeß, mag er ihn auch gewonnen haben, Dr. Stumm in Berlin keine neuen Sympathien eingebracht. Sein Ansehen war bereits strapaziert genug durch die Affären Linke und Oberjat, in deren Verlauf immer wieder nach Suspendierung auf Zeit oder sogar Amtsenthebung Stumms gerufen wurde. Stumm aber blieb, und es ist kein Triumph für ihn, daß er in einer peinlichen Untersuchung, die der Vorsitzende zur Feststellung „alkoholischer Exzesse“ anstellte, nur den „fünften Grad“ erreichte; „angetrunken“. Gewiß, man hatte sich durch einen Dschungel kolportierter Gerüchte zu schlagen. Doch sollte ein Polizeipräsident auch nur zu Gerüchten so peinlicher Natur nicht Anlaß geben. Er sollte sich nicht sagen lassen müssen, daß er „niemals angetorkelt kam“, sondern nur gelegentlich „die Balance verlor“, daß er zwar oft „einen anständigen Zacken sitzen gehabt“ habe, sonst aber „ein großer Steher“ sei. Er sollte nicht eigens beteuern müssen, keine Schwarzmarktware bezogen und nur manchmal seinen Dienstwagen der Familie Oberjat zur Verfügung gestellt zu haben. Es ist, und im heutigen Berlin zumal, mehr als eine Geschmacksfrage, ob man als intimer Freund eines wegen umfangreicher Schiebungen Verklagten sein Amt als Polizeipräsident beibehalten kann. Im Januar 1925 hat. der Barmat-Skandal einen Berliner Polizeipräsidenten sein Amt gekostet, nur weil er eine goldene Uhr von den Beschuldigten geschenkt bekommen hatte; und wenige Jahre später mußte in der Sklarek-Affäre der Oberbürgermeister zurücktreten, weil er seiner Frau durch Sklareks Vermittlung einen Pelzmantel verbilligt gekauft hatte. Diese Parallelen werden heute in Berlin häufig zitiert, wie überhaupt das Interesse der Öffentlichkeit am „Fall Stumm“ sehr rege ist. So baten am vierten Verhandlungstag die zahlreichen Zuhörer, die keinen Platz im Saal mehr fanden, den Vorsitzenden in einer Petition, den Prozeß in den leerstehenden großen Schwurgerichtssaal zu verlegen – ein Wunsch, dem das Gericht nicht nachkam. Man mag Jochen Kühle für einen Don Quichote halten oder für einen professionellen Querulanten, für einen Opportunisten oder für einen Michael Kohlhaas: sicher ist, daß er die Sympathien der Bevölkerung in seinem Streit gegen Stumm weithin auf seiner Seite hat. „Früher war es üblich, daß in dieser Weise bloßgestellte Beamte ... um ihre Beurlaubung baten“, schreiben die Berliner an ihre Zeitungen, und: „... müßte schon ein geringer Teil dessen, was bekanntgeworden ist, die Angegriffenen zur freiwilligen Aufgabe ihrer Ämter zwingen“.

Man befolgt sonst bei der Berliner Polizei einen äußerst strengen Ehrenkodex. Das wurde im Prozeßverlauf bekannt, als ein ehemaliger Polizeisekretär erschien, der wegen angeblichen Diebstahls eines „polizeieigenen“ Füllfederhalters fristlos entlassen worden war. Zwar wurde seine Unschuld erwiesen, doch lehnte das Arbeitsgericht seine Wiedereinstellung ab mit der Begründung, daß für die Entlassung aus dem Polizeidienst der bloße Verdacht einer strafbaren Handlung genüge. Die Integrität der obersten Polizeibehörde sollte erfordern, den strengen Maßstab gerade an den Polizeipräsidenten anzulegen – schon wegen des Echos, das Stumms Prozeß, als Westberliner Sittengemälde in makabren Farben gemalt, in der gesamten Ostpresse gefunden hat. Sabina Lietzmann