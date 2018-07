Inhalt Seite 1 — Suomis Träume Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wie sich das Volk der Finnen sein großes Epos schuf

Von Günther Thaer

Das Kalewala, das Volksepos der Finnen – wurde im Jahre 1835 von dem Arzt Elias Lönnrot aus 50 Runen – bis dahin nur mündlich überlieferten Gesängen – zusammengestellt. Die Kalewalasammlung, in der das finnische Volk zum erstenmal in den Spiegel seiner eigenen Seele und mythischen Vorstellungen sah, wurde zum Geburtsjahr des finnischen Nationalgefühls.

Kalewalal – ist ein Wort mit magischem Klang in jedes Finnen Ohr. Es kam aus jenen Träumen, die dem Erwachen jedes Volkes zu seinem geschichtlichen Bewußtsein vorangehen. Wer einmal in der Mittsommernacht im Boot zwischen den zahllosen Inseln der karelischen oder tavatsländischen Seen treibt, die Johannisfeuer aufflackern sieht und den fernen Gesang hört, der in den weichen Lauten der finnischen Sprache durch die helle, unwirkliche Dämmerung schwingt, der fühlt, daß in diesem Lande das Singen Ursprache war. Nur der Klang eines Liedes vermochte den Menschen aus der schweren Umfangenheit dieser nordischen Welt zu lösen und ihm ein erstes eigenes Lebensgefühl zu geben. Und so hat die alte Volkspoesie alle erwachenden Regungen zwischen Liebe und Haß, Sehnsucht und Entsagung in die schwere rhythmische Form der Runenlieder gegossen. – Am flackernden Herdfeuer, dort, wo die Menschen des Tages stumm und wortkarg ihr Werk verrichteten, stiegen am Abend diese dunklen, lebensvollen Lieder auf, die der „Laulaja“, der bäuerliche Sänger, als mündliches Erbe übernommen mit seherischer Kraft immer wieder von neuem formte. Schweigend ging dann der große hölzerne Kübel mit dem Heimbier reihum, still und lauschend saßen auf der Wandbank die Hörer und folgten dem Sänger in die Wunderwelt der gewaltigen Vorzeit.

Und wie das Lied so zur Sage wurde, enthüllte sich in der Sage selbst die geheimnisvolle Zauberkraft des Liedes. Nicht von Schwerterkampf und blutigen Heldentaten ist dort die Rede, sondern von der magischen Gewalt der Rune. Denn die nordische Welt ist so fern, dämonisch und unberührbar für menschliches Tun, daß nicht die Schwertklinge sondern nur die metaphysisch? Kraft des Helden, des Runensängers, Gefahren und Widersacher zu überwinden vermag. Und es mag als einer der tiefsten Wesenszüge in diesem finnischen Epos gelten, daß seine Helden nicht Götter sind, die in eine irdische Welt hinabsteigen, um mit dem Schicksal zu spielen – so wie es andere Volksepen berichten – sondern, daß es Menschen sind, die sich aus eigener Kraft emporrecken und mit dem Wissen um den mystischen Ursprung der Dinge, Macht über das Schicksal zu gewinnen suchen. So ist der größte unter ihnen Wäinämöinen der „ewige Zaubersänger wie ihn die Sage nennt, zugleich die Inkarnation des singenden Menschen, Urvater aller Laulaja und damit Erfüller des Volksmythos.

Um ihn gruppieren sich die Riesengestalten der anderen, unter denen Ilmarinen, der Schmieder, stark und bedächtig in Denken und Handeln, das erdgebundene und erhaltene Prinzip verkörpert. Lemminkäinen, der „Muntere“, mit einem Leben voll Leichtsinn und Liebesglück, dem Kullervo, der Tragische, gegenübersteht, auf dessen Erdenweg der Schatten dämonischer Mächte liegt und der am Schicksal der Liebe zerbricht. Zwischen ihnen schwebt wie ein zarter, zerfließender Nebelstreif über herbstlichem See, die lichte poesieumsponnene Mädchengestalt der Aino, die vor der Werbung des alten Wäinämöinen schließlich auf dem Meeresgrunde als „Gespielin der Fische“ Ruhe findet.

Mit diesen Gestalten verwebt das Epos die Geschehnisse in einer lockeren, oft unzusammenhängenden Form, die erst die genialische Hand des großen Runensammlers Elias Lönnrot am Beginn des vorigen Jahrhunderts zu einem Ganzen zu verflechten wußte. Im Mittelpunkt des ganzen Werkes steht die „Sampo“-Sage, in welche die Aino-Lieder, der Lemminkäinen- und Kullervo-Zyklus hineinspielen.