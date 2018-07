Das wesentliche Merkmal surrealistischer Kunst ist, daß bisher unbekannte Spannungen durch das Inbeziehungsetzen nicht zueinandergehöriger Gegenstände entstehen. Es ist erfreulich zu wissen, daß unser Bundesparlament nicht zögert, dem Zeitgeist auch in dieser Hinsicht gerecht zu werden. In der Drucksache 699 des Deutschen Bundestages vom 9. Juli 1954 steht: – a) In § 9 Abs. 1 sind die Worte „Doppelehe (§ 171 des Strafgesetzbuchs)“ zu streichen und zu ersetzen durch folgende Worte: „Flucht bei Verkehrsunfällen (§ 142 des Strafgesetzbuchs).“ – Die Surrealität nähert sich der Realität erst wieder, wenn man erfährt, daß es sich um einen Antrag zum Amnestiegesetz handelt...