Todesanzeigen geben immer häufiger den überraschenden frühzeitigen Tod von Männern im besten Alter bekannt. Sie starben durch Überanstrengung, ohne die Früchte ihrer Arbeit genießen zu können. Ein Hamburger Unternehmer, Albert G., hat persönlich den Kampf gegen die Managerkrankheit aufgenommen. Er hat den „Leistungsring Deutscher Unternehmer“ gegründet, für den er „führende Schichten“ gewinnen und sie davor bewahren will, zwischen 60 und 65 Jahren zu sterben. Der braungebrannte Mann im taubenblauen Anzug, der im sechsten Stock eines Geschäftshauses der Hamburger City seinen Arbeitsplatz hat, macht den Eindruck eines Sportlehrers. Er hat seit frühester Jugend Sport getrieben, 1925 war er norddeutscher Meister im 800-Meter-Lauf und hat noch mit 50 Jahren das Goldene Sportabzeichen gemacht. „Ich hätte es schon früher machen können. Aber ich habe gewartet, bis ich fünfzig Jahre war. Wenn man jung ist, ist das Sportabzeichen kein Kunststück. Diese Leistung verdanke ich einzig und allein meinem gesunden Lebensstil.“

„Richtige“ Ernährung – das ist eine der Waffen, die der „Leistungsring Deutscher Unternehmer“ allen Unternehmern im Kampf gegen die Managerkrankheit empfiehlt. Das „Programm“ von Albert G. geht dahin, den „leitenden Persönlichkeiten“ in allen Bereichen des Lebens die Wege zu weisen, die sie beschreiten müßten, um ihre körperliche und geistige Leistungsfähigkeit solange wie möglich zu erhalten. „Der Unternehmer“, sagt Albert G., „kapselt sich in seinem engen Schaffensbereich ab und interessiert sich nur für die technischen und wirtschaftlichen Belange seines Betriebes. Seinen Betrieb baut er nach den neuesten Erkenntnissen aus. Daran aber, die neuesten Erkenntnisse für seine Lebensführung zu verwerten, denkt er nicht.“ – G. selber ist „Unternehmer“: er beschäftigt als Inhaber eines der größten Uhreneinzelhandelsgeschäfte der Bundesrepublik über 70 Angestellte. Seine medizinischen Ratschläge allerdings, die er in Flugblättern verteilt, zeigen ihn trotz bester Absichten auf dem dunklen Weg der Scharlatanerie.