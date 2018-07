In internationalen Finanzkreisen wird nach den Aktionen des französischen Ministerpräsidenten auf außenpolitischem Gebiet eine baldige Behandlung der innerwirtschaftlichen Fragen erwartet. Im Vordergrund steht dabei der Gedanke der Frankenabwertung.

Nachdem die französische Regierung die Auswirkung der erhöhten Liberalisierung durch die Einführung der Importtaxe von 10 bis 15 v. H. weitgehend kompensiert hat, erhöhte sich das Einfuhrvolumen im Monat Juni nicht mehr. Nunmehr werden noch die Einfuhrzahlen des Juli abgewartet, bevor der OEEC eine verbindliche Zusage für eine Erhöhung des Liberalisierungssatzes auf 75 v. H. im Oktober gegeben werden kann. In der Zwischenzeit können Maßnahmen zur Vorbereitung der Abwertung getroffen werden. Außenhandelskreise rechnen mit einer möglichen Abwertung von 10 bis 15 v. H. Die Abwertung würde Frankreich die Möglichkeit größerer Exporte geben und geeignet sein, die französischen Importe weiter einzuschränken.

Frankreich ist maßgeblich auf die Einfuhr von westdeutscher Kohle angewiesen, um die Rohstahlproduktion weiter steigern und Exporte von Eisen und Eisenwaren in größerem Umfang durchführen zu können. Die Einfuhr deutscher Kohle in Frankreich würde sich aber nach einer Abwertung nicht verteuern, da auf Grund der festgelegten Listenpreise für Frankreich keine höheren Preise berechnet werden dürfen als für andere Länder. Durch die Abwertung bedingt, verbessern sich aber die Absatzmöglichkeiten für französischen Stahl im gesamten Raum der Montan-Union, abgesehen von den günstigeren Exportmöglichkeiten in dritte Länder.

Die französische Zahlungsbilanz gegenüber. den anderen Unionsländern wird sich nach einer Abwertung mit großer Wahrscheinlichkeit erheblich verbessern. Im Montan-Unions-Vertrag ist das Prinzip der Nichtdiskriminierung verankert. Daher müssen Mittel und Wege gefunden werden, um einseitige Belastungen der anderen Unionsländer zu verhindern. In erster Linie wäre der Abbau der Importtaxe für Eisen- und Stahlerzeugnisse und darüber hinaus auch für andere Erzeugnisse notwendig, um die französische Einfuhr nach einer Abwertung anzuheben. Dies ist erforderlich, weil die französische Zahlungsbilanz in 1953 mit einem Defizit von 61,3 Mill. $ in 1952 abschloß und nach einer Abwertung einen größeren Ausfuhrüberschuß aufweisen würde, wie die günstige Entwicklung von 1952 auf 1953 bereits zeigt.

Werden die Einfuhrbeschränkungen nicht abgebaut, so sollte ein sich ergebender Ausfuhrüberschuß dazu verwandt werden, die Zahlungsposition bei der EZU zu verbessern und nach einer Auflösung der EZU infolge Umstellung auf die Konvertierbarkeit längerfristige Kredite an die Schuldnerländer zu gewähren. Pendant zur Abwertung müßte aber in jedem Fall der Abbau der Importtaxe und die Erweiterung der Liberalisierung sein. W. v. H.