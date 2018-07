I. r. Berlin, Anfang August

Er hat Otto John in seinem Wagen über die Sektorengrenze nach der Charité gefahren und ist aus dem Ostsektor bis jetzt nicht zurückgekehrt. Soviel steht fest. Das ist aber auch das einzige, was an den Meldungen über ihn keinem Zweifel unterliegt. Was für ein Mensch ist dieser Arzt, dessen Charakterbild in den Berichten schwankt wie die Fieberkurve eines Moribunden? Ein Menschenräuber, ein Wüstling in einem „unvorstellbaren Sittensumpf“ (so war wörtlich über ihn zu lesen), ein Jazztrompeter, ein Charlatan, ein politischer Agent, ein „übel beleumundetes Individuum“ (so lautete wörtlich eine andere Meldung über ihn)? Wer die zahlreichen Versuche geschwinder Charakteristik liest, möchte meinen, dieser Mann sei ein ad hoc erfundenes Phantom und nicht jemand, der noch vor zwei Wochen in der Praxis seine Patienten behandelte, des Abends auf Gesellschaften ging und überhaupt sein Licht nicht unter den Scheffel stellte, sondern es mit unbekümmerter Frivolität hinnahm, daß er eine stadtbekannte Figur geworden war – stadtbekannt wenigstens in den Vierteln zwischen Gedächtniskirche und Clay-Allee. Aber es scheint, seine Bekannten sind stumm geworden und lassen denen das Wort, die ihn nicht kennen. Darum einiges wenige aus seiner Vorgeschichte zur Orientierung:

Ferdinand Sauerbruch pflegte zu sagen: „Es gibt nur einen, den ich mir als meinen Nachfolger vorstellen kann, das ist der Wolfgang. Aber auch der wird’s nicht werden, dafür ist er zu verludert.“ Das war freundlich und besorgt gemeint. Denn Sauerbruch wußte: im Operationssaal konnte er sich auf seinen Assistenten verlassen. Er überließ ihm manchen schweren Fall, besonders wenn es sich – in der Hitlerzeit – um politisch exponierte Figuren handelte, etwa um SS-Obergruppenführer aus der Umgebung von Heydrich. Die wußte er bei Wohlgemuth in den besten Händen. Denn wenn die blitzschnell angestellten Recherchen eigaben, daß der betreffende Prominente noch gewiss? Züge der Menschlichkeit aufwies, dann verlief die Operation glücklich. War der hohe Patient aber ein notorischer Verbrecher – ja, dann hatte eben auch der Chirurg den Exitus nicht verhindern können. So kam Wohlgemuth zu großer Autorität bei denen, die er am Leben gelassen hatte, und konnte für seine Freunde ein gewichtiges Wort einlegen, wenn sie wegen staatsgefährdender Äußerungen von der Gestapo abgeholt worden waren. Auf diese Art machte er seine eigene, ganz private Widerstandsbewegung, übte ausgleichende Gerechtigkeit – und äußerte unverhohlen seinen Haß auf Hitler und das ganze System. Sein Herzenswunsch war, eines Tages Hitler unter das Skalpell zu bekommen, und schon um dieses ersehnten Tages willen perfektionierte er seine ärztliche Kunst so weit, daß auch kritische Kollegen in ihm den ebenbürtigen Nachfolger Sauerbruchs heranreifen sahen.

Was aber die „Verluderung“ betrifft, so äußerte sie sich unter anderem darin, daß Wohlgemuth sich nie entschließen konnte, Rechnungen zu schreiben. Er war so von seiner Praxis besessen, daß er solche bürokratischen Dinge, wie Kassieren von Honoraren, verabscheute und nur durch inständiges Bitten bewogen werden konnte, gelegentlich etwas Geld einzutreiben, damit die Freunde ihre Vorschüsse zurückbekamen. Besessenheit ist wohl überhaupt das Wort, das ihn am besten bezeichnet. Kam er abends aus der Praxis in eine fröhliche Gesellschaft, so konnte es passieren, daß er jemandem, der ihm gerade vorgestellt wurde, vom Fleck weg eine nicht eben angenehme Diagnose auf den Kopf zusagte. Aber schon im nächsten Augenblick verlangte er nach einem Saxophon, ließ eine Hot-Platte auflegen und variierte die Saxophonstimme improvisatorisch mit derselben Passioniertheit, mit der er dann gleich darauf Hitler die Pest an den Hals wünschte oder einem hübschen Mädchen die bestrickendsten Avancen machte. Denn seine Nachfrage nach flüchtiger Liebe glich etwa der Napoleons, und wie bei diesem hielt das Angebot der Nachfrage in der bequemsten Weise das Gleichgewicht. Wehe aber dem weiblichen Wesen, das sich bei ihm als Patientin einzuschmeicheln versuchte in der Hoffnung, er werde das Ordinationszimmer zum Schauplatz eines Schäferstündchens machen. Es „flog“, wie man in Berlin zu sagen pflegt, „achtkantig“ aus der Sprechstunde heraus.

Eine Zeitlang stellte Sauerbruch den immer elektrisch geladenen und dadurch oft gefährlichen jungen Kollegen an den charlatanösen Leibarzt Hitlers, den Doktor Morell, ab, bei dessen Manipulationen Wohlgemuth die Spritzen zu verabfolgen hatte. Da dieser Chef ihn an den „Führer“ nicht heranließ und überdies schlecht bezahlte, kündigte Wohlgemuth kurzerhand die Stellung auf (im Sinne des Dritten Reiches ein glatter „Arbeitsvertragsbruch“), machte die erste eigene Praxis auf, ließ Morell prozessieren und – gewann den Prozeß.

Unerbittlich gegen das Gemeine, schrankenlos in der Freundschaft, immer ein Jäger, immer gejagt, von grauer, ungesunder Gesichtsfarbe und doch unermüdlich ausharrend am Krankenbett, bei den Operationen, bei den Freuden lockerer Geselligkeit, schier übermenschlich in seiner Spannkraft, bodenlos leichtsinnig und doch von peinlichster Exaktheit, sowie es sich um Medizinisches handelte – so haben viele Wohlgemuth kennengelernt. Wen er als Freund betrachtete – in diesem Punkte folgte er ganz einem nicht immer untrüglichen Instinkt –, der konnte alles von ihm verlangen. Immer gab er mehr als er nahm, und wenn man ihn um etwas bat, fragte er nie nach dem Zweck, zu dem man es haben wollte.

Wenn bei der Fahrt in den Sowjetsektor einer der beiden vom anderen überlistet worden sein sollte, so kann wohl nur Wohlgemuth der Überlistete gewesen sein – er, der nie einem Freund etwas hat abschlagen können.