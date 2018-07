Wieder einmal wurde in Niederbreisig getagt – wie damals, als es im Winter 1950/51 darum ging, aus dem Wirbel des Korei-Booms heraus- und zu marktwirtschaftlichen Lösungen hinzufinden. Von den alten Niederbreisigern war diesmal freilich nur ein Teil zur Stelle: nämlich die Gruppe der Wirtschaftspolitiker aus der FDP-Fraktion. Nachdem soviel Dissidententum in ihren eigenen Reihen aufgetreten war – zuletzt und am stärksten noch durch die Vorlage des Gesetzentwurfes über die Indexparität für die Landwirtschaft –, verspürte die Fraktion wohl mit Recht das Bedürfnis, sich wieder auf jene „Wirtschaftspolitik aus einem Guß“ zurückzubesinren, um deren Erarbeitung sich die Fachleute der Koalitionsgruppen seinerzeit, vor 40 Monaten also, im gleichen Ort bemüht hatten.

Über das Ergebnis ist von parteioffiziöser Seite eine Darstellung im Umfang von etwa 125 Druckzeilen veröffentlicht worden. Sie ist nicht recht ermutigend. Verwunderung erweckt bereits der erste Satz, in dem es heißt: „Die Mehrheit des Bundestages und mit ihr die Bundesregierung wollen die Marktwirtschaft in mehr oder weniger reiner Form,“ Darunter kann man sich ja wohl mehr oder weniger nichts vorstellen! Man muß also schon weiterlesen. Da ist die Rede von den viele? Wirtschaftsbereichen, die („trotz dieses Willens“) durch ihre andere Orientierung den marktwirtschaftlichen Ablauf nachhaltig stören“. Leider wurde verabsäumt, diese „vielen Wirtschaftsbereiche“ nun im einzelnen aufzuzählen... und das wäre a doch wohl notwendig gewesen, um einmal klarzustellen, wie berechtigt es ist, von unserer heutigen Marktwirtschaft als der „unvollendeten“ zu sprechen.

Die Darstellung geht aber immerhin auf die Paritätsfrage ein, die ja offenbar den neuralgischen Punkt von Niederbreisig dargestellt hat.. Einleitend zur Behandlung des Paritätsthemas stellt die FDP durch ihren „Pressedienst“ der eigenen Arbeit (in der Koalition) das Zeugnis aus, man sei im zweiten Bundestag auf wirtschaftspolitischem Gebiet bisher „bei den Notwendigkeiten des Tages, ja zum Teil beim Schlagwort hängengeblieben. Keines der anstehenden großen und kleinen Probleme ist konsequent zu Ende gedacht worden. Praktische Rücksichten, bedingt durch die bevorstehenden Landtagswahlen, haben den Mut zum Durchbruch nach vorn (!) vermindert.“

Wie wahr! kann man dazu nur sagen ... besonders in Erinnerung jener (schon rein akustisch) niederschmetternden rednerischen Leistung, mit der ein Sprecher der FDP im Bundestag, nämlich der Abgeordnete Faßbender, den von der Fraktion vorgelegten Gesetzentwurf über die Indexparität vertreten hat. Da geht es also darum, den Preisindex für landwirtschaftliche Erzeugnisse einerseits und den Preisindex für landwirtschaftliche Betriebsmittel („industrieller Herkunft“) andererseits aneinander „anzugleichen“ – und zwar, ohne daß dabei die Rechnung „Preis mal Menge“ aufgemacht wird, ohne also Erlöse und Aufwendungen der landwirtschaftlichen Betriebe insgesamt in Beziehung zueinander zu setzen... An diesem von ihr gestarteten Gesetzentwurf aber will die FDP, wie Niederbreisig ergeben hat, „festhalten“, obwohl er in einem denkbar schroffen Gegensatz zu allem marktwirtschaftlichem Denken steht! Immerhin wird nun die oberste Planke von dem Zaun, der da gegen die marktwirtschaftlichen Prinzipien errichtet werden soll (in der Theorie wenigstens), doch wieder abgerissen: mit dem Hinweis nämlich, daß „jede derartige Einschränkung der Marktwirtschaft vorübergehender Natur sein muß“. Solche Einschränkungen seien „nur solange berechtigt, wie unter ihrem Schutz die Voraussetzungen für eine Beseitigung der nicht-marktwirtschaftlich orientierten Bindungen geschaffen werden“. – Da haben wir also das alte Argument für den Protektionismus, als „Erziehungszoll“, in zeitgemäß abgewandelter Form ... Oder, anders gesagt: da haben wir klar und deutlich das Prinzip, den anti-marktwirtschaftlichen Teufel durch den Beelzebub des Dirigismus auszutreiben!

Mit einigem Erstaunen wird wohl Minister Lübke das lesen, was sonst noch zu agrarpolitischen Fragen in dem Bericht über Niederbreisig geschrieben steht – wie seine Koalitionsfreunde da über den „Lübke-Plan“ urteilen, gegen den man zwar alles Mögliche einwenden kann, aber bestimmt das eine nicht: nämlich daß dieser Plan etwa kein „Gesamtprogramm auf weite Sicht“ darstelle. In dem Bericht aber heißt es: die Paritätsgesetzgebung, „als erster Schritt zur Neuordnung der Agrarwirtschaft“, müsse begleitet sein „von einer Reihe weiterer Maßnahmen, wie Strukturprogrammen, Flurbereinigung, Arrondierung allzu kleiner Betriebe, Meliorationen, Kredithilfen usw.“.

Aber, meine Herren, was soll der Ruf nach Struktur Programmen (in der Mehrzahl), wo ja längst ein Programm zur Änderung der Agrarstruktur vorliegt, das alle die aufgeführten Punkte (und noch einige mehr!) enthält! Das ist also der „Lübke-Plan“ – „keine Folge von Einzelmaßnahmen, sondern ein weitschauende? Gesamtprogramm und damit genau das, was von Ihnen (in völliger Unkenntnis der Tatsache offenbar, daß dergleichen schon besteht!) programmatisch gefordert wird... Und im Bundestagsplenum ist ja auch längst schon gesagt worden, daß dieses Strukturprogramm „als siamesischer Zwilling zum agrarpolitischen Grundgesetz gehört“. Wobei die Bezeichnung als „Grundgesetz“ nun wieder ein anderer, besserer (und auch von der praktischen Landwirtschaft bereits adoptierter) Name für die kommende Gesetzgebung in Sachen Ertrags-Aufwands-Parität ist... Erwin Topf