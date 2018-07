Die Phoenix - Gummiwerke AG, Hambung-Harburg, schlägt der HV am 14. August für 1953 eine auf 8 (i. V. 6) v. H. erhöhte Dividende auf das inzwischen auf 20 (16) Mill. DM erhöhte AK vor. Wie es im Geschäftsbericht heißt, stand 1953 im Zeichen einer stetigen Aufwärtsentwicklung. Der Umsatz hat sich in der Menge und im Wert gegenüber dem Vorjahr erhöht. Von der Absatzsteigerung wurden im Berichtsjahr nahezu alle Fabrikationszweige erfaßt. Die Umstellung der Großreifen in Gemeinschaftsarbeit mit Firestone, Akron Ohio, auf die „Doppelmarke“ beider Werke hat sich günstig ausgewirkt. Im technischen Geschäft nachte sich bei Transportbändern zeitweise die Stagnation des Kohleabsatzes geltend, dennoch überstieg der Gesamtumsatz im technischen Geschäft den Vorjahresumsatz. Das Schuhgeschäft, das 1953 insgesamt befriedigte, brachte gegen Jahresende einen fühlbaren Geschäftseinbruch, der auf die Wetterbedingungen zurückzuführen war. Die ständig steigende Nachfrage nach Bade-, Sport- und Camping-Artikeln hat zu Produktionsausdehnungen auf diesem Gebiete geführt. Die ersten Monate des laufenden Geschäftsjahres haben den üblichen winterbedingten Rückgang des Geschäftes gebracht, der jedoch inzwischen von einem kräftigen Aufschwung auf allen Gebieten abgelöst wurde.

Die Erfolgsrechnung schließt bei einem auf 45,68 (39,95) – in Mill. DM – erhöhten Rohertrag und nach 3,56 (2,57) Anlageabschreibungen mit einem Jahresgewinn von 1,72 (1,22), der sich um den Vortrag auf 2,35 erhöht. In der Bilanz zum 31. Dezember 1953 steht das Anlagevermögen nach 6,26 Zugängen und den bereits genannten Abschreibungen. erhöht mit 11,66 (9,02) zu Buch. Die daneben ausgewiesenen Beteiligungen haben sich auf 1,19 (0,65) fast verdoppelt; im Berichtsjahr wurden weitere Anteile der Internationale Galalith Gesellschaft AG, Hamburg-Harburg, erworben. Das mit 8,25 (4,36) wertberichtigte Umlaufvermögen ist mit 60,64 (48,28) ausgewiesen, davon 11,10 (10,29) Vorräte. w.