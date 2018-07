Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Rheinisch-Westfälische Eisen- und Stahlwerke AG, Mülheim (Ruhr), ein Holding-Unternehmen altbekannter Gesellschaften der deutschen Gießerei-Industrie und im Zuge der Entflechtung des Stahlvereins entstanden, hat jetzt eine firmenkundliche Schrift für Aktionäre, Geschäftsfreunde- und die Öffentlichkeit zusammengestellt, die in gefälliger Form einen guten Überblick über das Gesamtwerk mit seinen über 15 000 Arbeitern vermittelt. Vorzüglich illustriert und reich mit übersichtlichen Tabellen und graphischen Zeichnungen ausgestattet, enthält sie alles Wissenswerte über Werk, Menschen und Produktion und dürfte somit ein guter Beitrag sein, den Kontakt zwischen Unternehmen und Öffentlichkeit zu vertiefen.

Voigt & Haeffner AG., Frankfurt am Main. In der HV wurde der Jahresabschluß für 1953 genehmigt, der einen Reingewinn von 693 758 DM (einschl. des Gewinnvortrages 1952) ausweist. Die HV beschloß die Verteilung von 8 v. H. Dividende. Dem AR wurde an Stelle des verstorbenen Prof. Dr. Karl Geiler Dr. Herbert Weichmann, Hamburg, zugewählt. Die Geschäftsabwicklung im laufenden Jahre war weiterhin befriedigend.

Kammerich-Werke 9 v. H. Dividende. Die Kammerich-Werke AG, Brackwede, (Röhren- und Walzwerkerzeugnisse), zur Hahn-Aktionär-Gruppe (früher Mannesmann Röhren) gehörend (Bet. 55 v. H. von 6 Mill. DM AK), beschloß auf ihrer HV, für 1953 eine auf 9 (1952 : 8; 1951: 7) v. H. erhöhte Dividende zu verteilen. Während die Beschäftigung im Berichtsjahr manches zu wünschen übrig ließ die Kaltzieherei und Rohrverarbeitung blieben jedoch vollbeschäftigt – hat im März 1954 eine starke Nachfrage nach Röhren aller Art eingesetzt Das Unternehmen ist jetzt für mehrere Monate voll beschäftigt. 1,34 Abschreibungen, Anlagevermögen erhöht auf 10,59 (8,88), Umlaufvermögen niedriger mit 10,31 (13,65), darunter erhöht Vorräte mit 4,99 (3,77). Andererseits Verbindlichkeiten entsprechend niedriger 1,70 (2,87), Rückstellungen 6,09 (7,31), darunter verstärkt 3,83 (2,68) für Pensionen. Rücklagen ebenfalls höher mit 5,81 (4,99).

Die Degussa hat ihre seit Jahrzehnten bestehende Beteiligung an der Chemischen Fabrik Wesseling A.G. von zuletzt 53,9 v. H. durch Erwerb von Aktien aus den Kreisen der Gründerfamilien auf 81,02 v. H. erhöht. Eine Verbundwirtschaft zwischen den beiden Werken ist bereits eingeleitet und soll nunmehr erweitert werden. Zur Verstärkung der finanziellen Grundlage auch im Hinblick auf die damit erforderlich werdenden Investitionen wird das Kapital der Chemischen Fabrik Wesseling A.G. von 1 620 000 DM auf 3 Mill. DM erhöht werden, Für 1953 hat die HV der Chemischen Fabrik Wesseling A. G. beschlossen, eine Dividende von 5 v. H. auf das alte Kapital beschlossen.

Glasurit-Werke M. Winkelmann AG., Hamburg. In der HV wurde die vorgelegte Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Dezember 1953 und die vorgeschlagene Gewinnverteilung genehmigt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ergibt nach Zuweisung von 400 000 DM an die Rücklage für Neubauten einschließlich des Vortrages von 57 548 DM einen Reingewinn von 500 673 DM, aus dem 5 v. H. Dividende (Vorjahr 3 v. H.) verteilt und 208 523 DM auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die freiwilligen Sozialleistungen sind auf 933 906 DM angestiegen. Der in- und ausländische Absatz hat sich im Berichtsjahr wieder beachtlich erhöht. Auch das neue Geschäftsjahr läßt sich befriedigend an. Auf dem Fabrikgrundstück in Hamburg-Wandsbek ist mit der Errichtung eines neuen Verwaltungsgebäudes begonnen worden, Das ausscheidende AR Mitglied. Regierungsdirektor i. R. Dr. Franz Miese, Hamburg, wurde wiedergewählt.

Die Deutsche Rhodiaceta AG in Freiburg i. Br. weist für 1953 bei verhältnismäßig wenig verändertem Rohertrag von 21,5 (20,1) – in Mill. DM – und 0,2 (0,4) ao. Erträgen, denen erhöht 12,7 (10,9) für Löhne und Gehälter gegenüberstehen, ferner Steuern mit 4,5 (3,5), dagegen niedriger 2,2 (4,0) Anlageabschreibungen einen Jahresgewinn von 1,03 (0,96) aus, der sich um den Vortrag auf 1,93 erhöht. Laut HV-Beschluß wird hieraus den freien Rücklagen wieder 1,0 zugewiesen – sie erhöhen sich hierdurch auf 3,0 –, der Rest wird vorgetragen. Der Absatz der Acetat-Produkte ist im Berichtsjahr rückläufig gewesen. Der trotz dieser Entwicklung höhere Gesamtumsatz des Unternehmens ist auf die Aufnahme der Nylon-Produktion und auf die Ausweitung der Perlon-Produktion zurückzuführen. Auch im neuen Geschäftsjahr war der Absatz der Acetat-Erzeugnisse rückläufig.

Dortmunder Unionbrauerei wieder auf Vorkriegsproduktionshöhe. Die deutsche Brauindustrie müsse von der Landwirtschaft erwarten, daß sie die ihr gewährten Schutzmaßnahmen auf die wirtschaftlichen Möglichkeiten der von ihr als Abnehmer abhängigen Industrien abstlmme, forderte das Vorstandsmitglied der Dortmunder Unionbrauerei, Dr. Felix Eckhard, anläßlich der HV der Dortmunder Unionbrauerei in Dortmund. Die HV der DUB, in der 22 451 Stimmen rund 11,2 Mill. DM Stammkapital vertraten, genehmigte die vom Vorstand vorgesehene Verteilung von 7 v. H. Dividende aus dem Reingewinn von 1,09 Mille DM. Im vergangenen Jahr konnte die DUB mit einem Ausstoß von über 800 000 hl ihre Vorkriegsproduktion erreichen. Mit den Tochterbetrieben (Brauerei Iserlohn AG, Kurfürstenbräu Bonn AG und Frankfurter Brauhaus) hat sie die Einer-Million-hl-Grenze überschritten. Im laufenden Geschäftsjahr erwartet die Brauerei eine weitere zehnprozentige Ausstoßsteigerung, nachdem im ersten Vierteljahr der Ausstoß bereits beträchtlich höher angestiegen ist.