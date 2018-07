Inhalt Seite 1 — Das deutsche Gewerkschaftswunder Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Streikbewegung, die in diesen Tagen durch Deutschland geht, kommt wie ein Wetterleuchten aus heiterem Himmel. Kein plötzliches Ansteigen der Preise ist den Lohnforderungen der Gewerkschaften vorangegangen, nirgends war die Arbeiterschaft in der berühmten „erregten Stimmung“, wie es in der Kommuniquesprache marxistischer Funktionäre seit Jahrzehnten zu heißen pflegt. Es ist also klar, daß nicht die Gewerkschaften unter dem Druck der Arbeiter, sondern die Arbeiter unter dem Druck der Gewerkschaften gehandelt haben. Sie streiken, weil es von ihnen verlangt wird. Die jetzige Streikbewegung ist daher eine politische Bewegung, auch wenn sie nicht politisch begründet wird. Wenn ein Arbeiter oder ein Angestellter vom Arbeitgeber einen höheren Lohn verlangt, so ist das gewiß kein politischer Vorgang. Wenn aber der Gewerkschaftsbund, eine ganz Deutschland umfassende Organisation, eine dynamische Lohnpolitik ankündigt und dann von seinen ynterorganisationen die Gewerkschaftsmitglieder zum Streik auffordern läßt, so ist das ganz offensichtlich ein rein politisches Unternehmen. Daran ändern die sogenannten Urabstimmungen der Gewerkschaftsmitglieder gar nichts. Denn bereits mit der Fragestellung haben die Funktionäre die Entscheidung getroffen.

Was hat das Funktionärkorps der Gewerkschaften zu dieser plötzlichen großen Aktion veranlaßt? Soll hier die Korrektur des „Fehlers“ begonnen werden, den die Wähler bei der Bundestagswahl gemacht haben und den man ihnen auf dem Berliner SPD-Tag so bitter vorwarf? Sollen’die bevorstehenden Funktionärswahlen in den Gewerkschaften günstig vorbereitet oder sollen die Funktionäre überhaupt besser in Szene gesetzt werden, nachdem in der letzten Zeit ihr Ansehen und damit auch die Beitragsfreude der Mitglieder nachgelassen hat? Auf solche Fragen wird man keine Antwort erhalten. Die Gewerkschafts-Chefs werden immer nur wiederholen – und vielleicht ist es ihnen geglückt, sich selbst davon zu überzeugen –, daß ihr einziges Motiv der Wunsch sei, die Lebenshaltung des Arbeiters zu verbessern, seinen Anteil an dem Wirtschaftsaufstieg zu sichern, eine gerechtere Verteilung des Sozialprodukts durchzusetzen.

Die letzte dieser drei Formulierungen ist wohl die wichtigste. Sie hat, seit sie dem marxistischen Thesenschatz angehört, die sozialen Auseinandersetzungen durch ein Jahrhundert begleitet. Früher einmal hatte sie eine echte Bedeutung. Wenn zum Beispiel drei Gesellen eines Handwerkers vor ein paar Jahrzehnten eine Lohnerhöhung durchsetzten, dann hatten sie tatsächlich einen Schritt zur Neuverteilung des Sozialprodukts getan. Wie sieht das aber heute aus, in unserer hochindustrialisierten Wirtschaft?

Man braucht sich ja nur die Gewinn- und Verlustrechnung eines Industrieunternehmen. anzusehen. Da heißt es zum Beispiel: Löhne, Gehälter und soziale Aufwendungen: 87 Millionen DM; Steuern 44 Millionen DM; Reingewinn: 9 Millionen DM. Dieser Reingewinn, wenn er an die Kapitalisten, nämlich an einige hundert oder tausend Aktionäre ausgeschüttet wird, unterliegt noch einer weiteren ausgiebigen Besteuerung, die ihn im Schnitt vielleicht noch einmal um die Hälf:e reduzieren mag. Da darf man wohl fragen, was hier durch Lohnerhöhungen noch „neu verteilt“ werden kann. Eine bescheidene lineare Erhöhung der Löhne würde den Reingewinn völlig beseitigen, wenn die Behauptung richtig wäre, mit der die Gewerkschaften die Öffentlichkeit beruhigen, daß die geforderten Lohnerhöhungen nicht durch Preissteigerungen, sondern eben durch Neuverteilung zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern aufgebracht werden sollen.

In Wirklichkeit wissen die Gewerkschaften sehr gut, daß Lohnerhöhungen ohne Preiserhöhungen nur möglich sind, wenn die Produktion durch Rationalisierung und technischen Fortschritt verbilligt worden ist. Da der Gegenwert dieser Rationalisierungsersparnisse (siehe den Artikel „Westdeutschlands Wirtschaft in der Pferdekur“ im Wirtschaftsteil dieser Ausgabe) der Arbeiterschaft in Form der Lohnerhöhungen der letzten Jahre zugeführt worden ist, können die jetzt darüber hinausgehenden Lohnforderungen nur durch Preiserhöhungen aufgebracht werden. Diese treffendann freilich nicht nur die Arbeiterschaft, sondern die ganze Bevölkerung, die die erhöhten Preise bezahlt. Das heißt: Wenn die Arbeiterschaft die halbe deutsche Produktion verbraucht, dann zahlt sie die Hälfte ihrer Lohnerhöhung in Form von Preisen zurück und erhält den Rest als Zuschuß von der anderen Hälfte der konsumierenden Bevölkerung, die von den Lohnerhöhungen nicht profitiert. Man sieht daraus, daß die Phrase von der Neuverteilung des Sozialprodukts zwischen Arbeitern und Kapitalisten – den dritten Partner Staat vergißt man meist zu erwähnen – vollkommen sinnlos geworden ist. Nicht können die Arbeiter vor den Kapitalisten, sondern es kann höchstens eine Gruppe von Verbrauchern vor einer anderen Gruppe einen Vorsprung erlangen, wenn Lohnforderungen über die Leistungssteigerung hinaus gestellt und befriedigt werden.

Die große politische Lohnaktion der Gewerkschaften ist also schon im Ansatz falsch und unzeitgemäß. Sie ist aber außerdem auch noch gefährlich, auch für die Arbeiter, die an der Gesamtentwicklung der Wirtschaft ebenso interessiert sind wie jeder andere, und nicht zuletzt für die Gewerkschaften selbst. Gewiß kann niemand bezweifeln, daß es ein Streikrecht gibt. Dieses Recht leitet sich ja aus der ganz natürlichen Tatsache her, daß der Mensch seine Arbeit zu dem Preis anbieten oder verweigern kann, den er selbst bestimmt. Aber auch hier hat sich manches geändert im Verlauf der Industrialisierung. Ein Lohnstreik in einer kleineren Fabrik des Jahres 1860 ging nur die Arbeiter und den Fabrikanten an; denn wenn die Fabrik stillstand, dann waren im wesentlichen nur die Interessen dieser beteiligten Personen betroffen. Seither ist in einem unaufhaltsamen Prozeß, in dem die Arbeitsteilung immer weiter fortschreitet, eine solche Verflechtung aller wirtschaftlichen Vorgänge eingetreten, daß jeder größere Produktionsausfall durch Streik in der ganzen Breite des Wirtschaftsprozesses Störungen hervorruft und die Interessen Unbeteiligter verletzt. Um das zu verstehen, braucht man nur an die Rückwirkungen eines Streiks etwa der Kugellagerproduktion auf die gesamte Industrie oder der Autoproduktion auf den gesamten Außenhandel zu denken.

Zu der ungeheuer gesteigerten Empfindlichkeit des Wirtschaftsapparates kommt als neues Element noch die umfassende gewerkschaftliche Organisation, die heute einen erheblichen und daher entscheidenden Teil aller Arbeitnehmer umfaßt. Ihr Bestehen führt dazu – hier ist der sonst so gepriesene Föderalismus^schwach und nur formal entwickelt –, daß Streikbewegungen, die die Gewerkschaftsfunktionäre irgendwo in Gang setzen, kaum mehr lokalisiert werden können. Es ergibt sich also auch hier die Tendenz, die Rückwirkungen eines Streiks auf die ganze Breite des Wirtschaftskörpers zu erweitern. Ein Federstrich in einer Gewerkschaftszentrale kann heute unabsehbare Folgen haben, ja, eine Wirtschaftskatastrophe einleiten, deren Verlauf in einem späteren Stadium von den Urhebern gar nicht mehr unter Kontrolle gehalten werden kann.