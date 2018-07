Inhalt Seite 1 — Der Amtsweg Seite 2 Auf einer Seite lesen

a. d., Münster

Aus einem alten Fachwerkhaus der kleinen Stadt Billerbeck fiel eines Tages ein Stückchen Mauerwerk auf die Gasse.

Einige Tage ging man an dem Schutthäufchen vorbei, dann wurde es weggeräumt, und dann erschienen eines Morgens ein paar städtische Arbeiter und nagelten die Gasse zu – mit einem Bretterverschlag hinten und vorn.

Etwas später kamen Leute, die durch die Gasse zur Kirche, zur Schule, zu Geschäften gehen wollten und standen vor dem Bretterzaun. Sie fanden keinen Anschlag, keinen Hinweis und schließlich auch im Lokalblättchen keine Mitteilung, wer ihnen den Durchgang verwehren wollte und weshalb. Wie sie es gewohnt sind, fanden sie sich mit gegebenen Tatsachen, die nach höherer Gewalt aussahen, ab und gingen andere Wege. Statt zehn Meter geradeaus zwischen zwei Häusern durch – 300 Meter um die Häuserzeile herum. Das ging die folgenden Tage, das ging die folgenden Wochen, das ging die folgenden Monate so. Auf den andern Wegen fand man auch zu andern Geschäften.

Nachdem ein Vierteljahr herum war, rafften sich einige Nachbarn auf und veranlaßten ihren Vertreter, einen bescheidenen Brief an die Amtsverwaltung zu schreiben mit der Frage, wann die Gasse wieder geöffnet werden solle. – Keine Antwort. Die Gasse blieb vernagelt.

Nun richtete der Vertreter einen Brief an den Oberkreisdirektor: der Eigentümer des Hauses sei für die Versicherung der Straßenpassantenvor Gefahren durch die Schadhaftigkeit seines Hauses verantwortlich. In diesem Falle sei freilich der Bürgermeister Eigentümer des Hauses, und der habe es vorgezogen, die Straße zu sperren anstatt das Haus in Ordnung zu bringen. Immerhin sei das für die Benutzer der Gasse eine erhebliche Belästigung und für die umliegenden Geschäfte ein Nachteil. – Keine Antwort. Die Gasse blieb vernagelt.

Die Nachbarn wollten das partout nicht einsehen. Sie schrieben an die Regierung in Münster. Und siehe da, die Regierung antwortete. Die Regierung ist ja auch die richtige Stelle in solchem Falle. An sie hätte man sich nur gleich wenden sollen. Also die Regierung antwortete. Sie habe die Sache an den Oberkreisdirektor zurückverwiesen – zuständigkeitshalber. – Große Freude bei den Betroffenen. Nun kann’s ja nicht mehr dauern. In den nächsten Tagen wird die Gasse wieder geöffnet sein. Es vergingen an die vier Wochen. Da kam sowohl von der Amtsverwaltung wie vom Oberkreisdirektor Mitteilung. Der Oberkreisdirektor schrieb, er sehe die Sache als erledigt an, da die Amtsverwaltung ihm berichtet habe, daß sie die Sperre aufgehoben habe. Die Amtsverwaltung schrieb, sie habe im Einvernehmen mit dem Hauseigentümer „erreichen“ können, daß die Einsturzgefahr baldigst beseitigt würde. Sie habe die Sperrung der Gasse bis dahin angeordnet! Das war wie gesagt vor vier Wochen. – Die Gasse blieb vernagelt.