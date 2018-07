Gestörter Pulsschlag einer Weltstadt – Machtkampf und öffentliche Moral

Von Jan Molitor

Am Mittwoch, dem 4. August, kamen in Hamburg die Straßenbahnen, und Omnibusse frühmorgens nicht aus ihren Depots; die Schächte der U-Bahn blieben menschenleer –: Streik. Jetzt wurde auch dem letzten Hamburger bewußt, was die Abkürzung „ÖTV“ bedeutet, „öffentliche Dienste, Transport, Verkehr“, so heißt nämlich die Gewerkschaftsgruppe, in der das Personal der städtischen Verkehrsbetriebe, aber auch die Belegschaft der Gas- und der Wasserwerke organisiert sind. Um der drohenden Wasserknappheit vorzubeugen, drehten die Hausfrauen die Hähne auf: In 600 000 Haushaltungen – so viele gibt es in der 1,7 Millionenstadt – standen bald Badewannen und Bottiche gefüllt. Bei so hohem Anspruch floß denn auch in manchen Stadtteilen das Wasser trübe aus den Leitungen und bildete schwarze Ränder in den Behältern. Obwohl auch das Gas noch strömte, kramten viele Hausfrauen Spirituskocher und elektrische Platten hervor. Es blieb die Frage: Wie sollten die Leute zur Arbeit kommen?

Zerfällt die Großstadt?

Muß eine Großstadt von der Ausdehnung Hamburgs nicht in einzelne Dörfer zerfallen, wenn der Pulsschlag des Verkehrs ins Stocken gerät und endlich zu schlagen aufhört? Muß das Leben des Stadtorganismus nicht erlöschen, wie ein Mensch erlischt, dem das Blut erstarrt? Und ist es nicht obendrein töricht, wenn Städter dies ihrer eigenen Stadt wünschen möchten? – Der Vorsitzende aller ÖTV-Gewerkschaften, Kummernuß, ist zwar Hamburger, aber er hat seinen Sitz in Stuttgart. Und aus Stuttgart ist denn auch die Weisung zum Hamburger Lohnstreik gekommen, obwohl hier die Löhne der drei streikenden Belegschaften höher sind als anderswo. Es traten in diesem Streik überhaupt viele Widersprüche zutage. Und diese Widersprüche verführten dazu, daß jeweils Wege eingeschlagen wurden, die sich als Sackgassen erwiesen.

Der Pulsschlag der Stadt stockte, doch er erlosch nicht. Es wuchs das Heer der Fußgänger und Radfahrer; die ältesten Autos wurden aus den Schuppen gezogen; Firmen schickten, ihre Lastwagen aus, die Arbeiter und Angestellten zu holen; Taxifahrer rieben sich die Hände; Omnibusse privater Unternehmer, die sonst, verziert mit bunten Titeln „Ferientraum“ oder „Der fröhliche Hanseat“, sonntägliche Reisegesellschaften über Land bugsierten, fuhren jetzt die Linien der Straßenbahnen ab, zum doppelten Fahrpreis. Doch das Wichtigste: Es gibt in Hamburg eine Stadtbahn, die nicht der Stadt, sondern der Bundesbahn gehört. Sie streikte keineswegs, sondern zeigte, indem sie 800 000 Fahrgäste beförderte, die doppelte Leistung. Am ersten Streiktag trafen die Belegschaften der Fabriken durchweg mit einer Verspätung von 20 oder 30 Minuten ein; von da an erschienen sie pünktlich.

Von Anfang an hatten die Propagandisten des Streiks es sehr schwer. Nicht so, als ob die zum Streik Auf gerufenen den Gehorsam, verweigert hätten; sie gehorchten: 13 000 Angehörige, der Hochbahn, der Wasser- und Gaswerke, die gewerkschaftlich organisiert sind; auch fast 1000, die nicht organisiert sind, traten – was sollten sie machen? – in den Streik. Aber da waren von Beginn an jene peinlichen Trompetentöne, mit denen die Kommunisten aus der Sowjetzone und ihre westdeutschen Vasallen den Streik begleiteten. Riefen die gewerkschaftlichen Streikleiter: „Wir verlangen zehn Pfennig mehr Stundenlohn und sechs Prozent Gehaltserhöhung, und mit Politik hat diese Forderung nichts gemein“, so schmetterten die Kommunisten: „Es ist der Streik der Hamburger Energie- und Verkehrsarbeiter, die mit ihrem Lohnkampf eine mutige Aktion gegen Adenauers, EVG-Politik einleiten.“ Die Kommunisten – obwohl sie doch, ebenso wie einst die Nationalsozialisten, das demokratische Recht zum Streik im eigenen Lande unterdrücken – sprachen vom „berechtigten Aufstand gegen die Unternehmerbetriebe“. Wie sollte sich da der rechte und schlichte Hamburger, der zu Fuß oder zu Rad den Weg zur Arbeit antrat, noch über Sinn und Zweck dieses Streik ins klare kommen? Denn er selbst, er ist ja Besitzender und „Unternehmer“ der Hochbahn, der Gas- und der Wasserwerke. Wenn er hörte, – daß jeder Streiktag die bestreikten Werke 300 000 DM kostete, so mußte er schlicht und recht auch schließen: er selbst, der Fußgänger aus Zwang, ist auch finanziell der Zwangsgeschädigte. Die ganze Öffentlichkeit ist ja der leidtragende Teil. Der SPD-Sprecher Dr. Nevermann: hatte obendrein der heute bürgerlichen Regierung Hamburgs leicht schadenfroh und sehr vorwurfsvoll angekreidet, daß sie nun ihre Quittung hätte: einen Streik, den es seit Kriegsende unter einem sozialdemokratischen Senat nicht gegeben hat. Eine Anregung für die Öffentlichkeit, demnächst in Hamburg wieder sozialdemokratisch zu wählen? War der Schuß so gemeint, dann ging er ins Leere. Der schlichte Hamburger sprach vom kommenden und mittlerweile eingetretenen Streik in Bayern, wo schließlich der sozialdemokratische Arbeitsminister Oechsle amtiert; er wiederholte nun die Vermutung des Hamburger Bürgermeisters Sieveking: Hamburg sollte wohl wieder einmal der traditionelle Versuchsort gewerkschaftlicher Kämpfe sein. Und wirklich war ja bald von örtlich-hamburgischem Lohnkampf allein keine Rede mehr, da die Kampfparolen nun durch das ganze Bundesgebiet liefen. Und was die hamburgischen Gewerkschaftler gern verhindert hätten, ist eingetreten: Dr. Sieveking, der den Streikenden mit Ruhe und Festigkeit gegenübertrat, ist über Nacht ebenso populär geworden wie dies vordem der besonnene sozialdemokratische Bürgermeister Brauer war.