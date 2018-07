Johanna von Orleans lebt im Bewußtsein des französischen Volkes nicht als die tragische Gestalt fort, die sie gewesen ist, sondern, wie Anouilh so schön gezeigt hat, als „Lerche“, als das unbefangene, heitere und sieghafte junge Mädchen. Wie wird die große Colette fortleben, die vor einer Woche starb? Gewiß nicht als die an den Rollstuhl gefesselte Greisin, die sie im letzten Jahrzehnt ihres einundachtzigjährigen Lebens war. So charmant, gelassen und selbstironisch sie auch diese vieillesse verte getragen hat mit all ihren Ehrungen – dem Kommandeurkreuz der Ehrenlegion, der Präsidentschaft (in absentia) der Academie Goncourt, der Herausgabe ihrer sämtlichen. Werke in fünfzehn Bänden, was eine in Frankreich völlig singuläre Huldigung für einen lebenden Autor ist –, die wahre Colette der Zukunft wird dennoch nicht die grand old lady vom Palais Royal sein, sondern die ganz zeitlose Colette von eh und je, die Mitwisserin aller Geheimnisse von erwartungsvollen Gigis und verzagenden Julies, die Vertraute aller Liebenden und besonders derer, deren Liebe nicht einfach ist (und das sind, bei Lichte besehen, die meisten).

Denn in dem Lande mit dem allezeit organisch pulsierenden literarischen Leben, dem Lande, in dem das bon mot nicht ein „Bonmot“ ist, sondern wirklich ein „gutes Wort“, dem Lande, in dem auch jeder Nichtliterat das mot juste höher schätzt als jede Gehaltszulage und jeden militärischen Sieg – in diesem Lande ist sie zwar jahrzehntelang unbestritten die Fürstin des Wortes, der dichterischen Prosa gewesen, und es gab gewiß keinen Franzosen und keine Französin, der oder die nicht auf die Frage: wer ist der größte lebende französische Schriftsteller? ohne Zögern zur Antwort gegeben hätte: „Colette“. Aber diese literarische Autorität, mit der zu wetteifern sich weder Gide noch Claudel, weder Cocteau noch Mauriac, weder Malraux noch Giraudoux je vermessen haben, war doch nur (nur!) die Bestätigung für eine viel weitere, ja allumfassende Autorität: eine des liebenden Herzens, der fraulichen Weisheit, die nichts, aber auch gar nichts mit dem Lebensalter zu tun hat, sondern in jede Kammer der Einsamkeit einen Schimmer ewigen Trostes bringt.

Für viele Deutsche muß diese königliche Geltung der Colette etwas rätselhaftes haben. Wir denken etwa, um den Vergleich so hoch wie nur irgend möglich anzusetzen, an die ehrwürdige Ricarda Huch, die ja auch aus der Mitte des Herzens Kraft und Trost zu spenden vermochte. Aber Ricarda Huch war von männlichem Geiste, das Abenteuer des Denkens zog sie an. In Colette dagegen war, wenn man so sagen darf, das Weibliche unvermischt, und wenn das, wie viele kluge Frauen behaupten, im allgemeinen ein Mangel ist – in einigen wenigen, durchaus wunderbaren Fällen ist es ein Zuwachs. Colette ist die Inkarnation dieses Wunders gewesen. Bei der Berührung mit ihr (und sei es auch nur durch die Lektüre eines einzigen von ihr geschriebenen Satzes) mußte jeder Mann sich seiner Unzulänglichkeit schämen, seiner Gespaltenheit, seiner Zwieschlächtigkeit – welches ist das rechte Wort dafür? Vielleicht sollte man sagen: seines exzentrischen Wesens. Denn war nicht Colette der einzige Mensch in unserer Zeit, der nicht „die Mitte verloren“ hatte, der einzige, dessen Seele sich noch unverzagt ausströmen konnte? Wenn sie Tiere beschrieb, etwa die Eidechse, die morgens um die Frühstücksstunde durch die Rabatten des Gartens huschte, oder das Pony, das sich vor der Egge des Bauern ängstigte, dann war sie nicht Beobachterin oder Betrachterin, sondern – die Menschen der Vorzeit verehrten um dieser Eigenschaft willen die Seherinnen – sie war eine Mitwisserin der Natur.

In unserer geheimnisvollen Zeit war sie als einzige noch aller Geheimnisse mächtig und teilte mit, was sie erkannte, in der Naivität eines Verschwenders. „Es gelingt dem Leben nur schwer, mich zu enteignen.“ Auch dies Geheimnis verbarg sie nicht. Und solche Offenherzigkeit hat sie in den sechzig Jahren ihres wachen Lebens bewährt. Darum wird sie fortleben als die Vielgeliebte. La bien-aimée.

C. E. L.