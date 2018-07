Nach der ersten Gläubigerversammlung der kürzlich in Konkurs gegangenen Hamburger Fett- und Ölimportfirma Groenhoff & Laub, deren Insolvenz die Liquiditätsschwierigkeiten bei der Hamburger Außenhandelsbank Werner & Frese hervorrief und durch die andererseits wieder die European and Overseas Trading Comp., Hamburg, den Konkurs anmelden mußte, bleibt die eigentliche Kernfrage dieses Komplexes, wie es nämlich zu dem Verlust von 10 Mill. DM bei Groenhoff & Laub kommen konnte, noch unbeantwortet. Der Konkursverwalter ist der Ansicht, daß die Schwierigkeiten ihren Ausgang nahmen durch den zwischen Groenhoff & Laub und der Norddeutsche Ölmühlenwerke GmbH, Hamburg (Stinnes-Gruppe), abgeschlossenen Pachtvertrag, der Groenhoff & Laub monatliche Regiekosten von etwa 400 000 DM aufbürdete. Die Norddeutsche Ölmühlenwerke GmbH bestreitet dies und beschuldigt den Mitinhaber Groenhoff, durch verlustbringende Handelsgeschäfte den Ruin der Importfirma herbeigeführt zu haben. Werner & Frese will im übrigen über den Pachtvertrag nicht oder nur ungenügend unterrichtet gewesen sein und erst später von den großen Verlusten erfahren haben. Mit diesem Eingeständnis gibt das Bankhaus allerdings zu, grob fahrlässig gewesen zu sein, denn es gehört doch wohl zu den selbstverständlichen Pflichten eines Kreditinstitutes, über entscheidende Vorgänge ihrer Kreditnehmer orientiert zu sein, zumal wenn es – wie bei Groenhoff & Laub – um Millionen ging.

Als die ersten Verluste bei Groenhoff & Laub offensichtlich wurden, hat Werner & Frese nach rettenden Auswegen gesucht, die sich jedoch später als ungangbar erwiesen. Die Folge ist die tun vorliegende Katastrophe, eine der ersten übrigens, die internationale Auswirkungen hatte und die einen häßlichen Schatten auf die Bankbeziehungen der Bundesrepublik mit dem Ausland warf. Natürlich hätte Werner & Frese seine Verluste begrenzen können, wenn es die Groenhoff & Laub gewährten Kredite gleich zu Beginn der sich anbahnenden Insolvenz abgeschrieben hätte; die Bank hat sich zu diesem Schritt nicht entschlossen und hat, wie sich jetzt herausstellt, „gutes Geld dem schlechten nachgeworfen“. Diese Erscheinung kann im Bankwesen vorkommen, sie ist jedoch gefährlich, wenn das Engagement nach und nach Ausmaße annimmt, die die Existenz des Kreditinstitutes in Frage stellen könnten. Werner & Frese hat seine Existenz hier aufs Spiel gesetzt und sie unter Umständen sogar verloren.

Dank der großzügigen Haltung des eingesprungenen Bankenkonsortiums werden die Kunden von Werner & Frese keinen unmittelbaren Schaden erleiden. Sie mußten sich allerdings neue Bankverbindungen eröffnen, wobei sie natürlich bei Äußerung ihrer Kreditwünsche nirgendwo offene Arme vorfanden, denn das Geld floß in Hamburg nach dem Bekanntwerden der Millionen-Konkurse erheblich zähflüssiger. Es scheint jetzt so, daß diese Krise mit Hilfe staatlicher Bürgschaften überwunden werden kann. Die Hansestadt Hamburg wird bei „stützungswürdigen“ Betrieben einspringen. Stützungswürdig sind im staatlichen Sinne vornehmlich Betriebe mit einer größeren Beschäftigtenzahl, die Importfirmen in der Regel nicht aufzuweisen haben.

Der Handel ist also weiterhin auf das Verständnis der Banken angewiesen, denn das Fehlen des durch den Krieg verlorenen Eigenkapitals, das im Gegensatz zur Industrie noch nicht wieder durch großzügige Abschreibungsmöglichkeiten ergänzt werden konnte, nimmt ihm die Möglichkeit, derartige Krisen aus eigener Kraft zu überbrücken. Die „Siebener“-Möglichkeiten des Einkommensteuergesetzes waren für den Handel zwar eine Hilfe, aber kein Ersatz für die notwendige Reservebildung, da das vergebene Geld nicht im Geschäft verblieben ist. Es steht also dann, wenn nur Reserven die Situation retten können, nicht zur Verfügung.

Die Angriffe, die im Zusammenhang mit den Liquiditätsschwierigkeiten bei Werner & Wiese gegen die Hamburger Landeszentralbank gerichtet wurden, lassen diese besondere Lage der Importhandelsfirmen unberücksichtigt. Die Banken in Hamburg mußten seit Wiederanlaufen des deutschen Außenhandels bei der Kreditvergabe andere Maßstäbe anlegen als jene Institute, denen in der Hauptsache die Industriefinanzierung oblag, bei der das Risiko angesichts der vorhandenen Sicherheiten naturgemäß geringer gehalten werden kann. Wenn der Außenhandel wieder auf Touren gebracht werden konnte, dann doch auch deswegen, weil man in Hamburg in der Kreditpolitik „mitgegangen“ ist. Es wäre nun eine verhängnisvolle Politik, wenn sich die Landeszentralbank in Anbetracht der jüngsten Erfahrungen zu einer Kürzung der Kredite entschließen würde. Das müßte doch bedeuten, daß die Chancen, die die neuerdings zugelassenen Termingeschäfte eröffnen, unausgenutzt bleiben würden. Eine Verteuerung in der Rohstoffversorgung der Industrie wäre unausbleiblich.

Der Fall Werner & Frese war ein harter Schlag; er wäre trotz aller Fahrlässigkeit, die sowohl bei Groenhoff & Laub als auch bei dem Bankhaus selber ohne Zweifel vorliegt, zu vermeiden gewesen, wenn Handel und Banken ihr Eigenkapital hätten in guten Zeiten aufstocken dürfen. Die Steuerpolitik zeigt hier ihre Schatten. Es scheint aber zu simpel, mit dieser Erkenntnis den Fall abtun zu wollen. Gefehlt hat hier das hohe Maß an Erfahrung, das notwendig ist, um im internationalen Geschäft an der Oberfläche Zu bleiben. Die klügere Initiative ist oft die größere Zurückhaltung – und die hat in dem Geschäftsgebaren von Werner & Frese weitgehend gefehlt... -ndt