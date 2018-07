Inhalt Seite 1 — Fehlstart der „befreiten“ Getreideimporteure Seite 2 Auf einer Seite lesen

Die Ausschreibung für Qualitätsweizen erfolgte kürzlich zum erstenmal nach dem neuen, seit dem 1. Juli gültigen Einfuhrverfahren. Um dieses Verfahren ist mit den amtlichen Stellen jahrelang gerungen worden. Nicht zuletzt waren es Begriffe wie Staats- und Zwangswirtschaft, amtliche Verteilertätigkeit und unzureichend genützte unternehmerische Initiative, die das Bundesernährungsministerium (BEM) bewegen konnten, dem neuen Verfahren, das wenigstens das Absatzrisiko des Importeurs wiederherstellt, zuzustimmen. Damit ist noch keineswegs eine wirkliche Freizügigkeit gegeben. Nach wir vor bedarf das Verbringen der Ware ins Inland der Zustimmung amtlicher Stellen. Selbst die Mengen sind beschränkt. Es ist fast zum geflügelten Wort geworden, daß die „Importe nicht mehr sein dürfen als die Ergänzung der innerdeutschen Erzeugung“. Der Importeur ist ebenfalls in der Wahl der Lieferländer keineswegs frei. Handelsvertragliche Verpflichtungen machen die Festsetzung bestimmter Kontingente für einzelne Länder notwendig. Auch die Vorlage noch so günstiger Offenen und ein echtes Bedürfnis des innerdeutschen Marktes vermögen die EVSt. nicht zu bewegen, einer Offerte zuzustimmen, wenn das für ein Land vorgesehene Kontingent erfüllt ist und die übrigen für den Import registrierten Länder sich als lieferfähig erweisen.

So kann man nicht von einer wirklichen Freizügigkeit sprechen, die das neue Verfahren mit sich gebracht hätte, sondern höchstens von einer Änderung der Technik des Verfahrens, die dem Importhandel im festgelegten Rahmen eine Entwicklung unternehmerischer Initiative gestattet. Der Importhandel hat sich mit dieser Regelung einverstanden erklärt in der Erkenntnis, daß weitergehende Forderungen am Widerstand der Landwirtschaft und des BEM scheitern würden, aber auch in der Hoffnung, daß damit nur ein erster Schritt getan sei und weitere Auflockerungen bei Bewährung folgen würden.

Fast hätte die einleitend genannte Ausschreibung für Qualitätsweizen ein „Staatsbegräbnis erster Klasse“ für das neue Verfahren zur Folge gehabt. Die Einfuhr von Qualitätsweizen aus dem Dollarraum war in der Menge nicht beschränkt; dem Eingeweihten aber war bekannt, daß höchstens an 250 000 t gedacht war, eben im Hinblick auf die übrigen noch bestehenden Verpflichtungen. Die Anmeldungen der interessierten fünfzehn Firmen beliefen sich dagegen auf mehr als 25 Mill. t, also etwa soviel, wie der derzeitige Weizenvorrat der USA beträgt. Zur Illustration eine weitere Zahl: die gesamten Welthandelsumsätze an Weizen betrugen in 1953/54 etwa 22 Mill. t. Um auch eine Relation zum Einfuhrbedarf der Bundesrepublik herzustellen sei bemerkt, daß jährlich zur Sicherung der Versorgung etwa 2,2 Mill. t Weizen importiert werden müssen.

Es hat einige Mühe bereitet, dem BEM klar zu machen, daß das Ergebnis der ersten Ausschreibung nach dem neuen Verfahren noch kein Urteil über die Brauchbarkeit der Neuregelung an sich zuläßt. Die Mehrzahl der Importeure hat sich in ihren Anmeldungen im Rahmen des tatsächlichen Bedarfs gehalten. Nur einige wenige sind über das Ziel hinausgeschossen. Wenn eine einzige Firma zum Beispiel Anmeldungen von 8 Mill. t auf sich vereint, so ist dieses Vorgehen nicht einmal mit der möglicherweise richtigen Spekulation auf eine Repartierung zu erklären. Jedenfalls hat der Importhandel insgesamt für zukünftige Verhandlungen seine Position sehr erschwert. Man wird nicht mehr bereit sein, Hinweise ernst zu nehmen, die mit dem Satz enden: wir sind uns unserer volkswirtschaftlichen Aufgabe bewußt, sondern höchstens noch von einem „Lippenbekenntnis“ sprechen.

Daran wird sich nicht einmal etwas ändern, wenn die nächste Ausschreibung erfolgreicher verlaufen sollte. Wenn es jedenfalls nicht zum „Staatsbegräbnis“ gekommen ist, dann ist das auch auf die besonnene Haltung einiger der zuständigen Herren im BEM wie in der EVSt zurückzuführen. Man ist es sonst nicht gewohnt, daß in amtlichen Stellen auch privatwirtschaftlich gedacht wird. In diesem Fall wurde der Grundsatz durchbrochen, und das bedarf lobender Anerkennung. Die Ausschreibung wird nicht wiederholt werden. Im gegenseitigen Einverständnis war es möglich, den „Großzeichnern“ eine Quote zuzuteilen, während die übrigen Firmen fast in voller Höhe bedacht wurden. Damit kann wahrscheinlich unter diesen Vorgang ein Schlußstrich gezogen werden. Sollte allerdings nur ein Außenseiter Einspruch erheben, würde der Film von vorn beginnen müssen ...

Es ist hier der Hinweis angebracht, daß solche „falschen Auslegungen“ durch die Importwirtschaft eigentlich nur für Qualitätsweizen möglich sind. Für den sogenannten Füllweizen, der in seiner Qualität etwa dem Weizen der deutschen Erzeugung entspricht, wie auch für Futtergetreide, werden sich ähnliche Auswirkungen nicht zeigen, schon weil die Mengen und die in Frage kommenden Bezugsländer größer und vielgestaltiger sind und der Absatz keineswegs ohne Risiko möglich ist. Bei Qualitätsweizen besteht trotz des formell festgelegten Absatzrisikos kein eigentliches Risiko. Die Mengen, die jede Mühle vermählen kann, sind beschränkt, was auch in der sogenannten Beimahlungsverordnung gesetzlich verankert ist. Wer den Qualitätsweizen in Händen hat, hat praktisch ein Monopol und kann damit auch einen „gewissen Druck“ auf die Abnehmer von Füllweizen ausüben, eben weil die Empfänger häufig die gleichen sind.

Es wäre müßig zu erklären, daß das neue Einfuhrverfahren unzureichend ist und einer Änderung bedarf. Eine weitere Auflockerung wird am Einspruch der amtlichen Stellen wie an dem der Landwirtschaft scheitern. Ein Zurück zum Quotensystem, das dem Importeur zum Handlanger des Staates degradiert, ist völlig undenkbar. So muß man sich mit dem Vorhandenen zufriedengeben. Vielleicht, wird auch der Importhandel für die Zukunft eine gewisse Selbstbescheidung üben, um das Verfahren nicht grundsätzlich zu gefährden. Ebenso wichtig ist aber auch der Hinweis, daß das BEM sich für die Zukunft eine vernünftigere Handhabung des Verfahrens angelegen sein läßt. Die dosierte Einfuhr, die sich streng an den Fahrplan des Einfuhr- und Versorgungsplanes anschließt, sollte einer großzügigen Handhabung der Einfuhren, für die der Einfuhr- und Versorgungsplan eben nur ein Zahlenrahmen ist, weichen.