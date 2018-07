m. m., Hiddensee

Die Insel Hiddensee ist zum militärischen Stützpunkt gegen die freie Welt geworden. So wurde im Sommer vorigen Jahres die auf der Insel stationierte berittene Volkspolizeieinheit in Schwadronstärke durch Infanteriesoldaten vergrößert. Fieberhaft werden Schützengräben an der Westküste ausgehoben, und berittene Patrouillen halten Ausschau nach „Saboteuren“. Die zivile Polizei wurde nach Verhaftung ihres Chefs durch ein SSD-Kommando ersetzt, das der Schrecken der Inselbevölkerung ist.

Auch Hiddensee wurde im Rahmen der hermetischen Selbstisolierungsmaßnahmen der sowjetzonalen Behörden zum Sperrgebiet erklärt, da die Insel in den Bereich des Stalin-Walls fällt, der längs der Ostseeküste gebaut werden soll. An den Anlegestellen der Insel stehen ständig SSD-Leute, die jeden, der an Land will, einer strengen Kontrolle unterziehen. Der Strand steht unter der Bewachung der mit Maschinenpistolen ausgerüsteten berittenen Vopos und der als Badegästen getarnten SSD-Agenten. Die Gewässer um die Insel werden von Schnellbooten der Seepolizei kontrolliert.

Die Häuser der kleinen Inseldörfer stehen leer, desgleichen die Hotels, Pensionen, oder, die Ferienzimmer der Fischer. Während noch im vorigen Jahr der kommunistische Gewerkschaftsbund für seine Mitglieder alle verfügbaren Räume beschlagnahmen und zum Teil auch belegen ließ, erhalten jetzt nur noch hohe Funktionäre der kommunistischen Staatspartei die Aufenthaltsgenehmigung. So ist dann die SED-Prominenz, darunter Lore Pieck und ihr Mann, der Vopo-General Staimer, ganz unter sich. Nachdem die anspruchsvolle Tochter des „DDR“-Präsidenten ein Haus für sich beschlagnahmen ließ, folgten die anderen Größen ihren Beispiel. Heute gehört ihnen bereits die gesamte Künstlerkolonie Kloster.