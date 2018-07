Inhalt Seite 1 — Für niemand ein Ruhmesblatt Seite 2 Auf einer Seite lesen

o. c., Bremerhaven

Tausend Wohnungen im Wert von 30 Millionen Mark wollen die Amerikaner in Bremerhaven bauen. Baugelände sind die Parzellen am Ostrand der Stadt, genannt „Der Blink“. 200 Bewohner von ausgebauten Garten- und kleinen Siedlungshäusern hatten einen Räumungsbefehl zu befürchten. Ihre Zahl verringerte sich auf 80, nachdem de Baupläne auf Grund deutscher Vorstellungen geändert wurden. Für die 26 Wohnungen der Betroffenen, von denen sich neun in massiven Häusern befinden, sollen diese angemessen entschädigt werden. Dennoch weigern sich einige zu verkaufen. Das amerikanische Bauvorhaben ermöglicht die Freigabe von bisher 741 im Lande Bremen beschlagnahmten Wohnungen. Die Vermessungs- und Bauarbeiten haben begonnen.

Das ist in dürren Worten der Tatbestand, der in der letzten Woche Anlaß gab zu schweren Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Bevölkerung, zu tragikomischen Situationen und – wieder einmal – zu nachdenklichen Betrachtungen über das Verhältnis Grundgesetz–Besatzungsrecht. Es entbehrt nicht der Pikanterie, daß ein Polizeiwachtmeister den Stein ins Rollen brachte, der seine Kameraden für zwei Tage mit einer Lawine der „unpopulärsten Aufträge ihres Lebens“ zudeckte. Er verweigerte den amtlichen Schätzern den Zutritt zu seinem Grundstück, und die begleitenden Ordnungshüter sahen sich nicht nur einem, sondern gleich einer ganzen Garde von entschlossenen Verteidigern gegenüber, die mit Heugabeln und Knüppeln eine Bresche in die auf sie zukommenden behördlichen Maßnahmen schlagen wollten. Es kam nicht dazu. Die Polizei zog von dannen.

Der nächste Morgen war für niemanden ein Ruhmesblatt. Untergehakt ging eine Schar Frauen, von denen einige glaubten, „Ein feste Burg ist unser Gott“ anstimmen zu müssen, in breiter Front gegen ein Polizeikommando vor, das auf dem unbebauten Grundstück der Reformierten Kirche die ersten Baggerarbeiten sichern sollte. Sie wurden abgedrängt, diesmal nicht ohne Handgreiflichkeiten.

Alle – bis auf eine. Im Vollbewußtsein ihrer bürgerlichen Rechte eines fast souveränen Staates, und beschwert mit einem ansehnlichen Körpergewicht, hatte sie sich auf dem Grundstück niedergelassen. Sie fortzutragen, überstieg Manneskraft. Die Baggerführer verweigerten die Arbeit, solange sich auch nur ein Mensch noch dort aufhielte. Auf einer Tragbahre, deren Festschnallriemen die Dame aber sprengte, wurde sie schließlich unter den Pfuirufen der Umherstehenden davongeschafft. Eine andere Demonstrantin wurde verletzt, da, von einem Polizist mit geübtem Griff über die Schulter geworfen, ihre Festhaltebemühungen am Koppel des Ordnungshüters als Griff nach dessen Pistole mißdeutet worden war. Die Festnahme eines an beiden Beinen amputierten Kriegsbeschädigten bei der gewaltsamen Besetzung eines anderen Grundstücks war möglicherweise in den Augen der Polizei notwendig, bleibt aber geschmacklos.

Die Frauen gaben die „Schlacht“ noch nicht verloren. Sie war es auch nicht. Ihre Männer, die größten Teils auf der Rickmerswerft und bei der Schiffbaugesellschaft Unterweser arbeiten, legten die Arbeit nieder, marschierten in geschlossener Formation grimmig schweigend zum „Blink“, distanzierten sich von kommunistischen Hetzern, die das Wasser der Erregung auf ihre Mühlen umzuleiten versuchten, (der Gewerkschaftsbund wiederum distanzierte sich von den Arbeitern) und vertrieben die Uniformierten von dem umstrittenen Gelände. Dort verdüsterte schwarzes Tuch an Flaggenmasten und Zäunen die Szene. Der Widerstand der Polizisten war angesichts der 1500köpfigen Übermacht nicht ernst zu nennen. Der „Sieg“ der Demonstranten gewann an Bedeutung, als auch an anderer Stelle, am „Engenmoor“, ein Funkstreifen- und ein Überfalleinsatzwagen nebst Insassen vertrieben wurde. Mit einem gekaperten Straßenräumer und dem Ruf „Polizei einsteigen und abfahren!“ kamen die Arbeiter dahergedonnert. Die Polizei tat wie befohlen. Und dann zog der Heerbann zum Rathaus, nicht ohne entsprechende Sicherungstrupps auf den Baustellen zurückzulassen, wo die Arbeiten für diesen Tag endgültig, zum Erliegen kamen.

Vier Abgeordnete der Werftarbeiter forderten vom Bürgermeister, die Inhaftierten freizulassen, die Polizei zurückzuziehen, künftig jede polizeilichen Maßnahmen zu unterlassen, und vor allem die Requisitionen am „Blink“ rückgängig zu machen. Sie erklärten, daß es ihnen weniger um das amerikanische Bauvorhaben gehe, als vielmehr um die Behandlung, die die deutschen Behörden den „Blink“-Anwohnern angedeihen ließen. Bürgermeister Rumpf lehnte die Forderungen ab. Allerdings waren die vorläufig Festgenommenen am Nachmittag wieder zu Hause. Die Wogen der Erregung glätteten sich. Zwei am folgenden Tage aus Bremen herbeigerufene Hundertschaften der Bereitschaftspolizei, die an allen wichtigen Punkten mit Tschako und Karabiner zum Einsatz bereitstanden, oder vielmehr auf ihren Fahrzeugen bereitsaßen, brauchten nicht einzugreifen.