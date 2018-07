Im Historismen Teil Düsseldorfs, am Speeschen Graben, ist mitten in die barocken Linien und Fassaden ein breitfrontiger Neubau ganz besonderer Art entstanden. Der Bauherr war zwar die Rheinisch-Westfälische Bank, im Grunde genommen aber baute hier der keineswegs illusionistische Begriff: „Deutsche Bank“ und ihre Tradition. Der Neubau trägt den Namen David Hansemanns, des Gründers der Disconto – Gesellschaft, also jenes wohlhabenden Aachener Bürgers, der einst als Pastorensohn in Finkenwerder heranwuchs, zum Wollhandel ging und mit Friedrich Harkort und Friedrich List zu den großen Pionieren des preußischen Eisenbahnwesens geworden war. Im Portal des David-Hansemann-Hauses liest man die in Stein eingelassenen Worte: „Lernbegierigen jungen Bankleuten des Auslands und Inlands sei Hafen und Heimat.“

Mit diesem Wort ist eine geistige wie eine wirtschaftsgeschichtliche Klammer zwischen Hansemann und hansischem Denken alter und neuer Bankherren geschlagen. Erstmalig in Deutschland, und vielleicht auch einzigartig in der Welt, wird dieses Haus Wohnheim und schulische Ausbildungsstätte für eine große Zahl von Austausch-Bankangestellten über alle Kontinente hinweg sein. Die verheerenden Folgen zweier Weltkriege gerade auf dem Gebiete der internationalen Ausbildung deutschen Kaufmanns- und Banknachwuchses sollen hier energisch überwunden werden. Schon 1950 wurde eine erste bescheidene Bresche geschlagen. Angesichts der Wohnungsnot eine ungemein schwierige Aufgabe. Aber es gelang seit dieser Zeit, 101 jungen Angestellten des Institutes einen Arbeitsplatzwechsel innerhalb des Filialnetzes der RWB zu ermöglichen, 114 bei den Schwesterbanken unterzubringen und selbst 108 von diesen zu übernehmen. Außerdem wurde 29 jungen Mitarbeitern eine Tätigkeit in europäischen und überseeischen Ländern ermöglicht, und 21 junge Ausländer aus elf Staaten konnten in Düsseldorf aufgenommen werden. Das neue Haus bietet nunmehr eine erhebliche Ausweitung,

Der Vorsitzer des Vorstandes,, Dr. Plaßmann, wies in seiner Einweihungsrede darauf hin, daß dieses neuartige Haus auf einer alten Tradition der Bank aufbaue und zugleich die Lösung der unserer neuen Zeit eigenen Formen versuche. Die Zimmer des Hauses tragen keine Zahlen an den Türen. Jedes Zimmer trägt den Namen eines der großen Bankleute der Deutschen Bank und der Disconto-Gesellschaft Hansemann-Geist und Hanse-Geist sollen in diesem von Kaufleuten für Kaufleute gebauten Hause lebendig bleiben. W.-O. R.