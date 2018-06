Die Streikbewegung, die in diesen Tagen durch Deutschland geht, kommt wie ein Wetterleuchten aus heiterem Himmel. Kein plötzliches Ansteigen der Preise ist den Lohnforderungen der Gewerkschaften vorangegangen, nirgends war die Arbeiterschaft in der berühmten „erregten Stimmung“, wie es in der Kommuniquesprache marxistischer Funktionäre seit Jahrzehnten zu heißen pflegt.