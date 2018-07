k. he., Rathenow

Galgenhumor hatten die Betriebsangehörigen in den „volkseigenen“ Rathenower Optische Werke (ROW). Ein beliebter Dialog zwischen zwei Arbeitern der ROW lautet:

„Ich werde immer kurzsichtiger, Kollege. Weißt du nicht, woher ich Brillengläser bekomme?“

„Leider kann ich dir nicht helfen. Unsere Produktion ist ausschließlich für die werktätige Bevölkerung bestimmt!“

Die völlig veralteten Maschinen in der Rohbauabteilung und die verplante Anlieferung von Werkzeugen und neuen Schleifanlagen, die den Demontageverlust der ersten Nachkriegsjahre ersetzen sollen, verhindern die Erfüllung des äußerst niedrig angesetzten Plansolls.

Die Situation der ROW nimmt seit Jahresbeginn immer groteskere Formen an; sobald ausreichende Aufträge vorliegen, bemüht sich die nur noch aus wenigen Fachkräften bestehende Werkleitung um Heranschaffung der Rohmaterialien, doch bevor diese in Rathenow eintreffen, sind die Aufträge längst zurückgezogen worden. Bei Aufträgen der sowjetischen Besatzungsmacht greift die verzweifelte Werkleitung oftmals auf. die schwindenden Vorräte der in Rathenow und Umgebung ansässigen Optiker zurück. Montage-Abteilungsleiter Knappe gab bekannt, daß monatlich 20 000 Brillengläser als Schrott anfallen.