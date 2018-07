J. B., Wien, im August

Man darf nicht verwundert sein über das Erstaunen der Nachbarn angesichts der Wirtschaftsentwicklung in Österreich, wenn man im Lande selbst das „Wunder“ kaum versteht und den neuen Gegebenheiten oft ratlos gegenübersteht. Aus dem Schuldnerstaat ist ein Gläubiger von Potenz geworden; nur weiß man nicht recht, soll man die Aktivierung der Handels- und Zahlungsbilanz (und damit doch einen Kapitalexport, und zwar nach dem reicheren Westen) weiter pflegen oder zugunsten der eigenen Lebenshaltung und weiterer Investitionen diese Entwicklung bremsen?

Aus dem „Wunder“ richtige Wirtschaftspolitik zu machen, ist also gar nicht so leicht. Zu erklären ist die neue Lage aber durch konkrete Tatbestände sehr wohl – wobei wir uns an wenige, jedoch wichtige Vorgänge halten. Die Industrieproduktion ist auf 180v. H. (1937 = 100) gestiegen, die Kohleneinfuhr aber nur auf 122 v. H. (Monatsdurchschnitt 1953: 345 000 t Steinkohlenbasis). Die Kraftwerkbauten sind also gewaltige Devisensparer geworden. Weiter: Vier neue Großunternehmen, nach 1938 entstanden und nach 1945 mit Marshall-Plan-Geldern weiterentwickelt, erreichen im Jahr einen Umsatz zwischen 4 und 5 Mrd. S und sind in höchstem Grade exportintensiv. Soweit die veröffentlichten Zahlen nicht ausreichen, muß die Schätzung helfen; dabei kommt man auf etwa folgende Summen: Vereinigte Eisen- und Stahlwerke AG (VOEST) Linz 2,5 Mrd. S, Aluminiumwerke Haushofer 600 Mill., Stickstoffwerke Linz 600 Mill., Lenzinger Zellwolle 600 Mill. S.

Einzelne dieser Unternehmen meldeten auch neue Exporterfolge: die Stickstoffwerke haben 1953 rund 439 000 t Stickstoffdünger im Wert von 404 Mill. S ausgeführt; die Lenzinger Zellwolle nennt für direkten und indirekten Export (also einschl. Rohstoffanteil in ausgeführter Fertigware) eine Jahressumme von 320 Mill. S, was für die Textilbilanz Österreichs eine entscheidende Deviseneinsparung bedeutet. Die Ausfuhr der Eisenindustrie wird für 1953 mit 2079 Mill. (15,8 v. H. des Gesamtexportwertes) angegeben.

Die Situation wäre noch weitaus günstiger, wenn Österreich über sein Erdöl verfügen könnte. Die Förderergebnisse werden für 1953 mit der Rekordzahl von 3 Mill. t. angegeben, und dieser Bodenreichtum könnte das Fehlen einer eigenen Steinkohlenbasis ausgleichen – wenn ihn nicht die Sowjets verwalteten. Da aber immerhin etwa eine Mill. t Erdölprodukte für den Inlandbedarf in Schillingen gekauft werden können, ergibt sich auch bei der gegenwärtigen „Fremdbeherrschung des Reviers“ für die Devisenbilanz eine bedeutende Einsparung. Die Landwirtschaft arbeitet – mit mehr Traktoren und Maschinen als früher – ergiebiger, so daß auch hier eine Ersparnis von Devisen für Agrareinfuhren ermöglicht wird.

Dies sind sozusagen Merkzahlen des „österreichischen Wirtschaftswunders“ und die Erklärung dafür, daß dem Ende: der Marshall-Plan-Hilfe keine Katastrophe gefolgt ist, weil eben die Investitionen von eineinhalb Jahrzehnten zur Wirkung kommen...