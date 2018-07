Inhalt Seite 1 — Unter dem weißen Gipfel des Popocatepetl Seite 2 Auf einer Seite lesen

)er letzte Kaiser der Azteken hieß Cuauhtemoc, "der gefallene Adler". Sein Name erzählt sein de. Er sah den Vorhang über der altmexika;chen Welt niedergehen. Bernal Diaz de Castilla, Idhauptmann und Chronist der Conquista (der oberung) beschreibt ihn als einen Jüngling von winnendem Äußeren und sanftem Wesen. Cuäuemoc verteidigte das belagerte Tenodititlan (nach ;r Zerstörung wurde Mexiko City auf seinem rund erbaut), inmitten von Leichenbergen, bis ;chts von der ehemaligen Lagunenstadt blieb als in Schutthaufen. Der große Kapitän und Eroberer dexikos, Hernan. Cort&ä, ließ ihn foltern, um zu rfahren, wo er den Schatz des toten Aztekenaisers Moctezuma (dies ist die richtige Lesart) ;rsteckt hatte. Cuauhtemoc blieb stumm. Seinen Artiger standhaften Gefährten soll er ihre Klagen ;den Worten verwiesen haben: "Glaubt ihr iner Beschreibung aus dem Bad ein Rosenbett ) ifauhtemoc starb jung. Cort& nahm ihn 1524 Geisel mit auf seinen Kriegszug nach Honduras r ließ ihn unterwegs summarisch aburteilen und ;gen, weil ihm zugetragen worden war, er habe mit einigen Kaziken (Dorfhäuptlmgen, heute Vorsteher und Parteiführer) verschworen, die ;nier in einen Hinterhalt zu locken. Sippen; assen sollen seine Leiche nach dem Stammsitz er Familie gebracht und dort bestattet haben. ii nennt kein zeitgenössischer Bericht den Ort, dies geschah. Das ist alles, was die Geschichte s Gefallenen Adler zu erzählen weiß. Er hat vielen Jahren sein Standbild — halb Sioux, b römischer Centurion — auf dem Paseo de la :forma, den Champs Elysees der Stadt Mexiko. er er trat lange als Gegenstand patriotischer Heldenverehrung hinter Benito Juarez, dem Vater [der Nation, zurück.

| Vor einigen Jahren geschah es nun, daß jCuauhtemoc, den man längst in seiner unbekannten Gruft vermodert wähnte, vernehmlich und wortwörtlich mit den Knochen zu rasseln begann. Die Rolle des Meisterdetektivs in dieser Kriminal~eschichte fiel einer intelligenten Frau zu, der rofessorin Eulalia Guzmdn, einer Schulmeisterin is dem erzreichen Zacatecas, die sich als Historine explosive, robuste Person mit wildem Haar id runden Augen, die in Ekstase hinter dicken "llengläsern hervorfunkeln.

Dona Eulalia scheint nie geheiratet zu haben, oshafte Zungen behaupten, der Cuauhtenioc vom aseo de la Reforma sei ihr eines Nachts in all seir bronzenen Kriegerschönheit und Jugend im jm erschienen und habe ihr verheißen: "Finde i und ich bin dein!" Gewiß ist, daß Ozomatli, Tag des Affen im Aztekenkalender, schon viele le wiedergekehrt ist, seit die Professorin aus ttecas gelobte, die Auffindung der Gebeine Cuauhtemocs zu ihrer persönlichen Sendung zu mächen.

Wie jeden geborenen Sherlock Holmes leitete auch Dona Eulalia ein geheimnisvoller, aber unfehlbarer Instinkt. Eine weitere Quelle der Hilfe war ihr der Sagenkranz, der sich bald nach Cuauhtemocs Tod um die Umstände und den Ort seiner Grablegung zu flechten begann. Alle Überlieferungen schienen in die gleiche Richtung zu weisen: nach Guerrero, der mutmaßlichen Heimat seiner Mutter. Überdies, da Eulalia Guzman und anderen Forschern zufolge, unter den alten Meschika Indianern das Matriarchat herrschte, war es ohnehin klar, daß das Grab ihres letzten Fürsten sich nur in jenem Staat, eine_r westlichen Grenzprovinz des einstigen Aztekenreiches, befinden konnte. Auf die arglistig erklügelten kriminologischen Methoden gab die Dona aber nicht mehr, als der intelligente Leser von Detektivgeschichteh, vom Scharfsinn eines Pplizeiinspektors zu halten geneigt ist. Wie so viele Folkloristen in der ganzen Welt schwor sie auf die Wünschelrute.

Eines Tages — man schrieb das Jahr 1949, wenn ich mich recht erinnere — überraschte Eulalia Guzman Mexiko mit einer großen Kunde: Sie hatte Cuauhtemocs Grab entdeckt! Wie sie stets vermutet hatte, befand es sich im Staate Guerrero, eingeschreint in einer Kirche des Städtchens Ichcateopan, wohin gewisse Fingerzeige — Aufzeichnungen aus der Hinterlassenschaft eines dort verstorbenen Sonderlings, vor allem aber eine Urkunde von der Hand des großen Franziskaner Missionars Toribio de Benavente, von seinen Täuflingen zärtlich Motolima "der arme kleine Vater", genannt — ihre Schritte gelenkt hatten. Und hier, in einer Höhlung im Altar der Iglesia, de la Asuacion, umgeben von altmexikanischen Totengaben, lagen die Reste ihres Helden! Kaum war die Nachricht bekannt geworden, als eine gelehrte Untersuchungskommission unter dem Vorsitz des angesehenen Archäologen Ignacio Marquina nach Ichcateopan aufbrach. Es handelte sich zwar um Altertumsforscher, Historiker, Anthropologen und Anatomen von Ruf, doch ließ ein ihnen gemeinsamer Umstand sie in Dona Eulalias Augen als Polizeikommissare erscheinen: Sie waren Hispanistas, Verherrlicher der Conquista und Schmäher des Indios, seiner Arteigenheit und seiner modernen Apostel. Diese Männer yaren weniger darauf aus, ein Grab in Augenschein zu nehmen, als Eulalia Guzmans Namen, der jetzt in aller Munde war, darin zu verscharren. Der Befund der Kommission übertraf die schlimmsten Befürchtungen: Das Skelett von Ichcateopan, so verkündete sie, bestand aus vereinzelten Knochen zweier Kinder, einer Frau und eines männlichen Individuums sowie dem Schädel eines Mannes, der erheblich älter gewesen sein mußte als der Gefallene Adler zur Zeit, als der weiße Jaget seinem Flug ein Ende gemacht hatte! Hatte das Rätsel von Cuauhtemocs letzter Ruhestätte nur wenige um ihren Schlaf gebracht, so schlug die Nachricht von der ungewöhnlichen Beschaffenheit seines Knochenbaues ein wie eine Bombe. Man kann die Größe der durch die Enthüllungen hervorgerufenen Sensation an der bloßen Tatsache ermessen, daß die hauptstädtischen Zeitungen eine ganze Seite den neuesten Wehdungen, Interviews und Polemiken zur Affäre der Gebeine Cuauhtemocs opferte.

Die Wortführer der spanischen Partei füllten endlose Zeitungsspalten mit hämischer Schadenfreude. Die "Indianistas" schrien: "Hochverrat!" Eulalia Guzman selbst bekannte sich zwar demütig zu "einigen Irrtümern", verteidigte aber im übrigen ihre Entdeckung. Das mexikanische Volk, beteuerte sie leidenschaftlich, wisse seit vier Jahrhunderten von jenem Beinhaus. Das Volk habe in ungezählten Überlieferungen seiner Überzeugung von der Echtheit des Gerippes von Ichcateopan Ausdruck verliehen. Das Volk sei ihr einziger Richter.

Auf Verlangen Dona Eulalias und ihrer Freunde wurde eine zweite Kommission ernannt. Sie bestand aus Sachverständigen der Bank von Mexiko, die an ihre Aufgabe herangingen wie an die Entlarvung eines Banknotenfälschers oder eines ungetreuen Kassierers. Nach komplizierten Kalkülen, Messungen halbzerfallener Knochenteile und der Anwendung eines geheimnisvollen Apparates, gaben die Bankexperten ihr Gutachten ab: Das Alter der Gebeine stimmte. Der Schädel zumindest müsse dem Gefallenen Adler zugesprochen werden. Was die übrigen Reste betraf, so mochte es sich um die Opferung von Sklaven handeln, ein Totenritus der Azteken, der auf die Bestattung eines großen Kaziken schließen ließ. Der neue Befund löste im Volk Jubel aus. Die "Volksfeinde" hingegen wollten wissen: Wieso ein Herrenschädel ohne Gerippe und Sklavengerippe ohne Schädel? Der Bildungsminister ermutigte die Professorin Guzman, weiterzuforschen.