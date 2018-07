Der empfindlichen Erhöhung der amerikanischen Einfuhrzölle für Uhren, die nicht nur in der Schweiz zu einer massiven Kritik der amerikanischen Maßnahmen geführt hat, droht jetzt auf Wunsch der amerikanischen Industrie eine Heraufsetzung der Zölle für – Wäscheklammern zu folgen. Man ist in Versuchung, das Verlangen der USA-Industrie mit einem Kopfschütteln als Bagatelle abzutun, zumal es sich doch nur um einen Pfennig-Artikel handelt. Aber in Dänemark und auch in Schweden hat der amerikanische Antrag, der jetzt der USA-Zollkommission vorliegt, doch eine erhebliche Aufregung verursacht. Man muß nämlich wissen, daß beide Länder in den Nachkriegsjahren nach den USA einen bedeutenden Export in Wäscheklammern entfalten konnten, der jährlich einen Wert von einigen Millionen Kronen hatte. Daher wird es auch verständlich, daß Kopenhagen und Stockholm alles daran setzen, um Washington von dieser Zollerhöhung abzubringen. Ob es gelingen wird, kann heute noch nicht übersehen werden; im Augenblick deutet alles darauf hin, daß es zwischen den beiden skandinavischen Staaten und den USA zu einem „Wäscheklammer-Krieg“ kommen wird... ww.