Hinter der von den Gewerkschaften in Gang gebrachten und jetzt mit Streik und Streikdrohungen durchgekämpften allgemeinen Lohnbewegung stehen sicher nicht nur wirtschaftliche Motive. Da aber Löhne und Gehälter der wichtigste Kostenfaktor in der Wirtschaft sind und ihre Hohe entscheidend für das volkswirtschaftliche Gleichgewicht ist, müssen es sich die Gewerkschaften gefallen lassen, hinsichtlich ihrer Forderungen auch unter die Lupe einer volkswirtschaftlichen Betrachtung genommen zu werden. Die Anhebung des Masseneinkommens ist eines der vordringlichsten Ziele einer sozial-orientierten Wirtschaftspolitik. Aber dieses Ziel muß mit Mitteln angesteuert werden, die sich in den Grenzen des Möglichen, also der Tatsachen halten, die im ökonomischen Raum ihren Niederschlag in nüchternen Zahlen finden.

In der Bundesrepublik werden im Jahr 60 Mrd. DM an Löhnen und Gehältern gezahlt. Sollten die gewerkschaftlichen Aktionen sich auf die gesamte Wirtschaft ausdehnen (was schon jetzt beinahe der Fall ist) und unterstellt man, daß als Ergebnis dieser Auseinandersetzung die Löhne und Gehälter um durchschnittlich nur 5 v. H. (die gewerkschaftlichen Forderungen liegen weit höher) angehoben werden, dann würden das im Jahr 3 Mrd. DM sein, die in diesen Wochen aus den Händen der Arbeitgeber in die Hände der Arbeitnehmer umgelagert werden. Das ist für die Unternehmen an Belastung mehr als die Entlastung betragen soll, die im Rahmen der Steuerreform der nach einhelligem Urteil steuerlich weit überlasteten und krisenanfälligen deutschen Wirtschaft versprochen wird. Das ist auch mehr als das, was der Wirtschaft an Hand der statistischen Daten über die Entwicklung der Einkommen und der Produktivität aus sozialen Gründen abverlangt oder ihr unter ökonomischen Aspekten zugemutet werden kann, zumal ja nun die Konvertibilität vor der Tür steht, die uns auf den Weltmärkten einem, noch schärferen Wettbewerb als bisher aussetzen wird.

Die Gewerkschaften begründen ihre Forderungen dieses Mal nicht mit gestiegenen Lebenshaltungskosten, mit denen die Preise nicht Schritt gehalten haben. Sie könnten es auch nicht. Ein Blick in das statistische Material zeigt eindeutig die wohl auch von niemandem bestrittene Tatsache, daß die Arbeiterlöhne sich in den vergangenen Jahren nicht nur nominal, sondern auch real ständig gebessert haben. Die Stundenlöhne der Industriearbeiter lagen Ende 1953 um 34 v. H. höher als in 1950. In der gleichen Zeit haben sich die Lebenshaltungskosten um 9 v. H. erhöht, so daß immer noch eine Reallohnsteigerung um 26 v. H. bleibt. Allerdings sind die Real-Verdienste der Industriearbeiter (sie liegen heute bereits über dem Niveau der Vorkriegszeit) kein genauer Maßstab für die Entwicklung der Masseneinkommen im allgemeinen. Sie eilten ihnen voraus. Da es aber auch jetzt wieder vor allem die Industriegewerkschaften sind, die in vorderster Front der gewerkschaftlichen Aktionen stehen, haben diese Zahlen durchaus (und zwar in der verschiedensten Hinsicht) einen sehr realen Aussagewert.

Die Gewerkschaften begründeten ihre Forderungen ganz allgemein mit den gestiegenen und weitersteigenden Erträgen und Gewinnen, an denen die Arbeiter und Angestellten ihren angemessenen Anteil haben wollen. Niemand wird nun allerdings behaupten wollen, daß die heute gegebene Einkommensverteilung keine Wünsche und Forderungen mehr offen läßt. Niemand wird aber auch bestreiten, daß nach dem turbulenten Start in den ersten Nachkriegsjahren und nach den dem sozialen Klima keineswegs zuträglichen hektischen Ausschlägen der Korea-Konjunktur bereits 1952 eine Normalisierung der wirtschaftlichen Verhältnisse eingesetzt hat, die in ihrem sozialen Ergebnis durchaus befriedigend verlaufen ist. Die Produktivität, das heißt der Leistungseffekt pro Arbeitstunde und damit die klarste Meßzahl für mögliche Lohnerhöhungen, stieg von 1951 (= 100) auf 1952 und von 1952 auf 1953 um jeweils fünf Punkte. Dieses Ergebnis des technischen Fortschritts ist, jedenfalls innerhalb der Industrie, weitergegeben worden: die realen Arbeiterverdienste in der Industrie stiegen in den gleichen Zeiträumen jeweils sogar um sechs Punkte. Gleichzeitig trat in der Verteilung des Sozialprodukts eine einschneidende Umschichtung zugunsten der Arbeiter und Angestellten ein. Der Anteil der Unternehmereinkommen am Volkseinkommen (Inlandseinkommen) ging zurück (1951: 39,2 v. H.; 1952: 37,4 v. H.; 34,7 v. H.), während der Anteil der Einkommen aus unselbständiger Arbeit stieg (1951:60,8 v. H.; 1952 : 62,6 v. H.; 1953 : 63,3 v. H.).

Die beiden vergangenen Jahre bieten in ihrem allgemeinen volkswirtschaftlichen und sozialen Trend also keinerlei Handhabe für eine Aktion von solchen Dimensionen, wie sie jetzt von den Gewerkschaften eingeleitet worden ist. Im Gegenteil zeigen sie, daß eine wieder in das Gleichgewicht kommende Wirtschaft ohne gewaltsame Eingriffe von außen jene Ordnungskräfte entwickelt, die Mißverhältnisse in der Einkommensverteilung mehr und mehr beseitigen, allerdings nicht von heute auf morgen. Erst in den letzten Monaten ist insofern eine Veränderung eingetreten, als die Wirtschaft sich aus der Klemme sinkender Preise und steigender Löhne hinausmanövriert zu haben scheint. Die Preise sind seit Herbst vergangenen Jahres in etwa zum Stillstand gekommen, und die Lohnkosten, die bis dahin zeitweilig stärker als die Erlöse angestiegen waren, haben sich seitdem nur noch mit steigender Beschäftigung erhöht. Der Spielraum, der bei weiter wachsenden Umsätzen und zunehmender Produktivität damit für Lohn- und Gehaltserhöhungen freigemacht worden ist, kann statistisch noch nicht abgegrenzt werden; Er wird auch von Branche zu Branche verschieden sein. Auf keinen Fall dürfte er so groß sein, um Einkommens-Transaktionen in Höhe mehrerer Milliarden ohne schweren volkswirtschaftlichen Schaden durchführen zu können.

Aber wollen die Gewerkschaften sich überhaupt innerhalb des ökonomisch Möglichen halten? Diese Frage drängt sich deswegen auf, weil die nun aus allen Richtungen in die Kampfarena hereinplatzenden Lohnforderungen in auffällig runde, bisweilen fantastisch anmutende Zahlen gekleidet sind, denen als Begründung nichts als ein paar vage und allgemeine Behauptungen von gestiegenen Gewinnen gegenübergestellt wird, – obwohl es ein wirtschaftswissenschaftliches Institut der Gewerkschaften gibt, das die entsprechenden Unterlagen erarbeiten könnte. Da man auf gewerkschaftlicher Seite sich erst gar nicht die Mühe macht, mit handfesten Daten darzulegen, woher man plötzlich den stürmischen Optimismus hat und • glaubt, daß der wirtschaftliche Organismus die ihm jetzt zugemutete Pferdekur durchhalten wird, liegt die Vermutung nahe, daß – wenn es hier überhaupt um Löhne und Gehälter und nicht um etwas anderes geht – es den Gewerkschaften dieses Mal nicht so sehr um den Anteil am steigenden Sozialprodukt zu tun ist, als um eine gewaltsame Umverteilung der Einkommen koste es, was es wolle.

Das wäre dann also doch die Agartzsche „expansive Lohnpolitik“, nun allerdings nicht mehr in ihrer volkswirtschaftlichen Verbrämung als Rezept einer aktiven Konjunktur- und Produktivitätspolitik, sondern in ihrer nackten Gestalt als Instrument der Machtpolitik, die wir argwöhnend von Anfang an hinter dieser Theorie vermuteten. Leider werden nicht die Unternehmer und die sogenannten reichen Leute dieZeche dieser Kampfspiele bezahlen, was immerhin noch ein „Zweck“ dieser Aktion sein könnte. Die Unternehmereinkommen werden, gerade wenn sie hoch sind, nur zu einem sehr geringen Prozentsatz verzehrt. Der weitaus größte Teil geht in die Investition. Steigen die Lohnkosten soweit an, daß sie nicht mehr in der Kalkulation untergebracht werden können, so wird der Unternehmer in der Regel nicht seine Lebenshaltung einschränken (was auch volkswirtschaftlich unerheblich wäre), sondern er wird in Preiserhöhungen ausweichen oder, wenn das aus Wettbewerbsgründen nicht geht, in einer Verringerung der Investitionen und damit der Arbeitsplätze seine Zuflucht suchen. Beides trifft den jetzt massenweise mit Gehalts- und Lohnerhöhungen beglückten Arbeitnehmer, ganz zu schweigen von denen, die sich bei diesem Gedränge um den Futtertrog auch dieses Mal wieder nicht werden: durchsetzen können und vielleicht auch gar nicht wollen, weil sie noch nicht ganz ohne Allgemeinverantwortung sind. Wolf gang Krüger