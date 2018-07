Inhalt Seite 1 — Wirtschaftliche Erholung in Griechenland Seite 2 Auf einer Seite lesen

Schon fünf Jahre nach Beendigung des Bürgerkrieges ist es Griechenland gelungen, seine Wirtschaft wieder weitgehend zu stabilisieren: das laufende Wirtschaftsjahr wurde mit einem aktiven Staatshaushalt (300 Mill. Drs. Einnahmenüberschüsse, d. s. 10 Mill. $) begonnen und wird mit einer nahezu ausgeglichenen Zahlungsbilanz abschließen. Diese Entwicklung wurde von einer beachtlichen Produktionsausweitung der Landwirtschaft (66. v. H. mehr als 1939) und Industrie (60 v. H. mehr) begleitet. Für die beabsichtigte Lösung der strukturell bedingten „klassischen“ griechischen Wirtschaftsprobleme sind damit denkbar günstige Voraussetzungen vorhanden. Dabei darf allerdings nicht übersehen werden, daß es angesichts der unzureichenden griechischen Produktionsausrüstung nur mit ausländischer Kapitalhilfe möglich sein kann, das langfristige griechische Programm zu verwirklichen.

W. D. G., Athen, im August

Das Wirtschaftsprogramm der seit Ende 1952 amtierenden Regierung Papagos geht davon aus, daß alle strukturellen Fragen Griechenlands letzten Endes auf drei Faktoren beruhen: 1. dem unverhätnismäßig stark zunehmenden Bevölkerungsdruck (jährlich um 1,3 v. H.), 2. der unzureichenden Produktionsausrüstung und 3. dem begrenzten Ausmaß der bisher bekannten natürlichen Hilfsquellen. Folgerichtig liegt der Schwerpunkt des Programms bei den Bemühungen, eine Produktionsausweitung zu erreichen, auf dem Wege über eine intensivere Ausnutzung der vorhandenen Wirtschaftsbetriebe und Erschließung neuer Produktionsquellen.

Die im Frühjahr 1953 durchgeführte Abwertung der Drachme um 50 v. H. (1 US-$ nunmehr 30 000 Drs. gegenüber 15 000 Drs. zuvor) wirkte in diesem Sinne belebend, da sie den exportintensiven Wirtschaftszweigen zu konkurrenzfähigen Preisen verhalf und die beträchtlich verbesserten Exportchancen dank der gleichzeitig erfolgten Außenhandelsliberalisierung auch weitgehend ausgenutz werden konnten. Es spricht für die Behutsamkeit, mit der im ersten Jahr nach der Drachmenneubewertung die Deflationsmittel – wie Kreditrestriktionen – angewandt wurden, daß der expansive Trend der Produktion schließlich alle Wirtschaftszweige erfassen konnte. Während der Produktionsindex (1939 = 100) zwischen 1949 und 1953 lediglich auf 130 gestiegen war, folgte schon während der ersten 10 Monate nach der Drachmenneubewertung eine Steigerung im 30 Punkte. Bis Ende 1954 wird eine weitere Ausweitung der allgemeinen Erzeugung um 70 bis 100 Punkte erwartet.

Bezeichnend für das Ausmaß der sich aus der wirtschaftlichen Belebung ergebenden neuen Fragen ist die gegenwärtige Situation der Landwirtschaft: obwohl von dem griechischen Bedarf an etwa 1,5 Mill. t Weizen heute annähernd 1,4 Mill. t (1939; 800 000 t) im Lande produziert werden können, müssen vorerst noch – nämlich bis zum Erfolg der Bemühungen zur Qualitätsverbesserung und bis zum Bau von Lagerungsplätzen – etwa 375 000 t Weizen (25 v. H. des Konsums) eingeführt werden. Die bisherige Produktionssteigerung in der Agrarwirtschaft (Baumwolle um 90 v. H., Reis um 700 v. H.) ist in erster Linie auf eine Ausdehnung der Anbauflächen zurückzuführen. Durch Trockenlegung soll – vor allem in Thrazien – noch weiterer Kulturboden erschlossen werden. Die bevorstehende Umstellung der landwirtschaftlichen Betriebsmittel von Benzinauf Dieselantrieb dürfte bei der deutschen Exportindustrie starkes Interesse finden. Ebenso erfreulich verlief die Entwicklung bei der giechischen Industrie.

Während teilweise in der griechischen Öffentlichkeit bei der Verteilung von Investitionsmitteln eine Priorität für die Landwirtschaft (sie ist mit 60 v. H. am Sozialprodukt beteiligt) gefordert wird, hat sich die jetzige Regierung mit dem einstigen Koordinationsminister Markesinis auf den Standpunkt gestellt, daß die Agrarwirtschaft zwar gefördert werden müsse, um Griechenland von Nahrungsmitteleinfuhren möglichst unabhängig zu machen, andererseits tritt die Regierung aber angesichts der Eigentumsstruktur der Landwirtschaft (Klein- und Kleinstbauern) und mit Rücksicht auf den mit der landwirtschaftlichen Modernisierung erwarteten Rückgang der Beschäftigtenzahl für eine Bevorzugung der industriellen Projekte bei der Ausschüttung von Investitionsmitteln ein.

Der Finanzierungsplan für dieses Programm beruht auf der Annahme, daß der Staatshaushalt Überschüsse abwirft, die ausländische Hilfe noch für mehrere Jahre gewährt wird und die Spartätigkeit gesteigert werden kann. Tatsächlich standen im laufenden Wirtschaftsjahr bei einem Nationaleinkommen von 37 900 Mrd. Drs. (1952: 29 300 Mrd. Drs.) erstmals seit Kriegsende Haushaltsüberschüsse (300 Mrd. Drs.) zu Investitionszwecken zur Verfügung. Die attraktiven griechischen Anlagebedingungen für ausländisches Kapital sprechen für umfangreiche fremde Investitionen. Dagegen zeigt die Entwicklung der Auslandshilfe ein weniger günstiges Bild. Während die amerikanische Hilfe bis 1952 jährlich rd. 250 Mill. $ ausmachte, erreichte sie 1952/53 nur noch 81 Mill. und während des ablaufenden Wirtschaftsjahres lediglich 21 Mill. S. Allerdings verfügte Griechenland 1953/54 noch über ungenutzte Teilbeträge der sechsjährigen US-Hilfe von insgesamt 80,1 Mill. deren Verwendung zeitweise heftig diskutiert wurde. So wurden unlängst noch Stimmen laut, die sich gegen die Inanspruchnahme „teuerer“ französischer, italienischer oder deutscher Kredite richteten und eine bevorzugte Ausnutzung der „billigen“ USA-Hilfe verlangten. Tatsächlich ist dieser Betrag ungenutzter US-Hilfe aber im Laufe der Jahre 1953/54 für Kapitalgüterimporte verbraucht worden.