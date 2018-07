Inhalt Seite 1 — Aus den Unternehmungen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Der Vorstand der Kaufhof ÄG hat zum Anlaß des Firmenjubiläums am 14. August ein Buch herausgegeben, das in seiner Art einmalig und, wie es uns scheint, vielleicht auch unübertrefflich ist. Mit feiner Hand und in einem sauberen Stil geschrieben, liest sich das Werk wie eines der besten Dokumente der jüngeren Zeitgeschichte. Es gibt durch Wiedergabe von Gemälden und Photos, durch farbige Reproduktionen alter und neuer Schaufenster und eine treffliche Auswahl revolutionärer Daten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Politik Zeugnis und Kunde von drei Jahrhundert-Quartalen, die der Kaufhof durchlaufen hat. Und doch bleibt in dem Buch das Unternehmen bescheiden im Hintergrund. Nicht einmal die Verfasser dieses bisher besten Jubiläumsbuches der deutschen Firmengeschichte sind notiert. Das Unternehmen zeichnet dafür verantwortlich – und für dieses Unternehmen der vierköpfige Vorstand, dessen Namen in diesem Zusammenhang einmal genannt werden sollen, weil hier nicht eine kaufmännische, sondern eine wirklich bibliographische und ästhetische Leistung vollbracht wurde. Die Namen sind: Dr. Otto Klonz, Erich Casaretto, Werner Müller und Dr. Werner Schulz und als Vorsitzer des Aufsrchtsrates Präsident Abraham Frowein.

Von der Jurid Werke AG., Düsseldorf-Grafenberg, werden wir um den Hinweis gebeten, daß die Kurbelwellenwerk AG., Glinde bei Hamburg, die mit der Gesellschaft bis zum Herbst vereinigt werden soll, nicht Alfried Krupp von Bohlen und Halbach, sondern Berthold von Bohlen und Halbach gehört.

Anorgana wird verkauft. Die beiden Eigentümer der Chemische Werke Anorgana GmbH, Gendorf/Bayern – der Bayerische Staat und die Industrieverwaltungsgesellschaft in Bad Godesberg –, haben beschlossen, das Werk zu verkaufen. Die Anteile Bayerns an der Anorgana, die der Bayerische Staat 1953 von der IG-Farbenindustrie AG i. L. erworben hatte, belaufen sich auf 3 Mill. 11. DM, die der Industrieverwaltungsgesellschaft auf 10 Mill. DM. über den Käufer wurde bisher nur bekanntgegeben, daß es sich um ein Bankenkonsortium handele, das dem Bayerischen Staat die Aufgabe gestellt haben soll, die einzelnen Besitzanteile an der Anorgana zusammenzuführen und die Anorgana als geschlossenes Werk zu verkaufen. Staatssekretär im Bayerischen Finanzministerium Dr. Richard Ringelmann teilte zu dem bevorstehenden Verkauf mit, daß die übernehmende Gesellschaft beabsichtige, mehrere Millionen DM für chemische Forschungsaufgaben zu investieren. Er bezeichnete den Verkauf als einen Musterfall der Reprivatisierung, der ohne Zutun des Bayerischen Landtages erledigt werde. Die Reprivatisierung in der beabsichtigten Form bedeute für die Arbeiter und Angestellten nicht nur die Erhaltung der Arbeitskräfte, sondern eröffne darüber hinaus auch die „Möglichkeit, bessere Arbeitsplätze zu schaffen. Zur Zeit werden in dem Betrieb vor allem Kunststoffe und Mittel zur Unkrautvertilgung hergestellt. Das Werk beschäftigt 2700 Personen.

Die Gewerkenversammlung der Gewerkschaft Wintershall, Celle, genehmigte den Abschluß für 1953 und beschloß antragsgemäß, eine Ausbeute von 1500 (1200) DM je Kux zu verteilen. Bei einem Umlauf von 3254 Kuxen ist somit ein Betrag von 4,88 (3,90) Mill. DM für die Gewinnverteilung erforderlich. Das Geschäftsjahr 1953 schließt bei einem Jahresertrag von 24,41 (25,37) – in Mill. DM und bei Erträgen aus Beteiligungen von 3,12 (2,57) sowie ao. Erträgen von 0,24 (0,08) und nach 3,94 (5,16) Abschreibungen mit einem Jahresgewinn von 4,95 (3,92), der sich um den Vortrag auf 5,04 erhöht. In den Beteiligungserträgen ist insbesondere die von der Wintershall AG, Celle, vereinnahmte Dividende enthalten. Die Gewerkschaft war mit ihrem Werk in Heringen einschl. der mitverarbeiteten Fördermengen des Werkes Herfa-Neurode der Wintershall AG an den Reinkali-Abladungen in 1954 mit 236 034 t Reinkali, das sind 16,5 v. H. der Gesamtabladungen, beteiligt. Im Berichtsjahr wurden im Werk Heringen täglich rd. 9000 t Kalirohsalze gefordert. Die Werksanlage Herta--Neurode erreichte im November 1953 die in ihrem Ausbauplan Vorgesehene Tagesförderung von 4000 t. Die günstige Entwicklung des Absatzes hielt auch im bisherigen Verlauf des Jahres 1954 an.

Norddeutsche Hefeindustrie. Die Norddeutsche Hefeindu strie AG, Hamburg, konnte 1953 den Umsatz an Backhefe zwar erhöhen, doch lag-der Umsatz in den Nebenbetrieben unter dem des Vorjahres. Auch die Spirituserzeugung ging 1953 gegenüber dem Vorjahr Zurück. Wie im Geschäftsbericht mitgeteilt wird, war 1953 die Ertragslage durch die gestiegenen Gestehungskosten und die verringerten Erlöse im Hefegeschäft ungünstig beeinflußt. Bei einem auf 5,23 (5,33) – in Mill. DM – verringerten Rohertrag und nach 1,21 (1,16) Abschreibungen und Wertberichtigungen auf das Anlagevermögen verbleibt ein kleiner Gewinn von 0,005 (0,007), der sich um den Vortrag auf 0,03 erhöht und It. HV-Beschluß weiter vorgetragen wird.

Niedersachsens Finanzminister Kabel, der gleichzeitig Vorsitzender des Vorstandes der Deutschen Messe- und Ausstellung AG., Hannoverist, setzte im Niedersächsischen Kabinett die Übernahme einer Landesbürgschaft für einen langfristigen Kredit durch, der von der Niedersächsischen Landesbank in Höhe von 10 Mill. DM an die Messe AG. gegeben werden soll. Mit diesem Kredit soll eine langfristige Umschuldung und damit eine Konsolidierung erreicht werden. Weil die beträchtlichen Erweiterungen, die durch den Bau neuer Hallen in den letzten Jahren vorgenommen wurden, bisher nur durch die Vorfinanzierung künftiger Mieteinnahmen oder durch kurz- und mittelfristige Kredite erreicht worden waren.

Rheinstahl-Union. In unserer Ausgabe vom 5. August ist der Bericht von dem Abschluß und der Dividende der Rheinstahl-Union Maschinen- und Stahlbau AG, Düsseldorf, unter einer Überschrift erschienen, die den Irrtum ermöglicht, es handele sich um einen Dividenden vor schlag der Rheinischen Stahlwerke AG, also der Holding-Gesellschaft der Rheinstahl-Union. Die 6-v.-H.-Dividende zahlt das Tochter unternehmen, die Rheinstahl-Union.